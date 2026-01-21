Aragón estrena una experiencia inmersiva en FITUR 2026

Aragón se presenta en FITUR 2026 con un diseño y una propuesta expositiva completamente renovada centrada en contenido y formato audiovisual. Destaca un gran mural de pantallas LED de 161 metros cuadrados (23 m de largo por 7 m de alto) y un suelo LED transitable, para reforzar el lema “Aragón es el color, tú decides el viaje”.

El espacio, de 746 m² repartidos en dos plantas y diseñado por la Dirección General de Turismo y Hostelería, está concebido para que la marca Aragón sea visible desde cualquier punto del pabellón y para convertir la visita en una experiencia inmersiva, dinámica y de alta calidad visual y sonora.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, explicaron los detalles de la participación aragonesa en este evento turístico de referencia. Blasco señaló que, de enero a noviembre, Aragón ha mostrado un balance positivo en turismo con aumentos en viajeros y pernoctaciones. Moncada afirmó que este año Aragón “no se exponen, sino que se va a vivir”, con una arquitectura renovada y una apuesta audiovisual sin precedentes.

El stand, ubicado en el pabellón 7 de IFEMA Madrid, abraza una apertura máxima hacia los pasillos transitados y ofrece una lectura inmediata de la marca a través de corpóreos retroiluminados y una narrativa cromática envolvente. El objetivo es lograr que el visitante identifique el stand desde lejos y, al entrar, perciba una continuidad estética que refuerce la identidad del destino y ordene el recorrido.

El concepto creativo, “Aragón es el color, tú decides el viaje”, invita al turismo emocional y sensorial. El color funciona como lenguaje para guiar al público por distintas vivencias de Aragón: naturaleza y aventura, patrimonio, cielo nocturno, gastronomía y una visión integrada del destino. El Pantone Aragón 17-1532, tonalidad cálida asociada al imaginario del territorio, sirve como eje cromático.

La experiencia se organiza en una plaza central y cinco nodos temáticos circulares: Verde (Naturaleza y Aventura), Violeta (Espiritualidad, Cultura-Patrimonio), Azul (Astroturismo, Alojamiento-Hostelería), Dorado (EnoGastronomía y Experiencias) y Aragón (Destino integral, representando Zaragoza, Huesca y Teruel). La plaza central, elevada y con suelo reflectante, acogerá mostradores en 360 grados, una barra móvil para showcookings y catas, y capacidad para 100 asistentes. El fondo escénico reúne el gran mural LED y el suelo LED para crear un paisaje inmersivo que permite transiciones entre pantallas verticales y horizontales.

La tecnología está al servicio del relato. Se prioriza contenido audiovisual de alta calidad, con bloques temáticos a lo largo de la jornada. Se ha contado con la colaboración de comarcas, diputaciones y ciudades para aportar piezas y novedades que proyecten una Aragón impactante y dinámica. Entre las novedades destaca un asistente virtual 3D metahumana, diseñado como guía emocional para orientar a los visitantes según el lema del stand.

Coordinación y programa

La Dirección General de Turismo y Hostelería ha promovido la colaboración con agentes del sector y otras administraciones para enriquecer la programación, con coexpositores y presentaciones de novedades turísticas, además de aportaciones culturales y gastronómicas de Aragón.

Durante los cinco días de FITUR, el stand mantendrá un programa continuo en la plaza central. El Día de Aragón en FITUR se celebrará el viernes 23 de enero (11:30–12:30). El fin de semana (24 y 25 de enero) habrá actividades divulgativas y promocionales para el público general. Paralelamente, bloques temáticos en alta definición se proyectarán de forma continua para mostrar la oferta turística de toda la comunidad.

Este stand no solo representará a Aragón en FITUR 2026; está concebido como modelo para futuras ferias, con presencia prevista en Navartur, B-Travel, Salon O’Ccygene, Expovacaciones, Aratur e Intur, entre otras.

La participación en Fitur Sports

Aragón contará también con stand propio en Fitur Sports para impulsar el turismo deportivo, promoviendo eventos como la Quebrantahuesos, la Final Six y la Maratón de Zaragoza. El 22 de enero, a las 11:00, el Ejecutivo aragonés participará en una mesa redonda sobre el impacto de los eventos de turismo deportivo en la región.

Datos turísticos

Entre enero y noviembre de 2025, Aragón registró 3.805.575 viajeros y 8.427.198 pernoctaciones, con incrementos del 1,19% y 3,55%, respectivamente, respecto al mismo periodo de 2024, según el INE. Estos datos reafirman la tendencia de crecimiento iniciada en 2024, año en que se superaron los cuatro millones de viajeros por primera vez.