Díaz Ayuso: “Marca Madrid llega cada vez más lejos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en el acto del Día de Madrid de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), y ha presentado 2026 como el Año del Turismo Deportivo, donde se van a dar cita más de 400 eventos y con la principal atracción del Gran Premio de España de Fórmula 1 para batir récords de impacto económico. “Marca Madrid llega cada vez más lejos”, ha asegurado la jefa del Ejecutivo autonómico.

“Hay pocos lugares en el mundo donde se pueda disfrutar en un espacio con tantos contrastes, en un radio pequeño donde hay patrimonio, cultura, libertad y tendencias”, ha señalado Díaz Ayuso, que ha añadido que pocas regiones son “tan abiertas, amables y amigables como Madrid”.

Como ha detallado Díaz Ayuso, ya el año pasado estos acontecimientos dejaron en Madrid 550 millones de euros, y para 2026, especialmente con la Fórmula 1, se calcula que los ingresos superarán los 1.000. Este último, que se celebrará en septiembre, será el de mayor impacto económico jamás celebrado en la Comunidad de Madrid, con una previsión de más de 120.000 asistentes, muchos de ellos internacionales, sobre todo de Estados Unidos, México y Reino Unido. Además, la ocupación hotelera será cercana al 100% gracias a más de 300.000 pernoctaciones, de lo que se beneficiarán las provincias limítrofes.

El retorno económico de la Fórmula 1 superará al de otros grandes eventos deportivos mundiales acogidos recientemente, como la NFL, que registró un volumen de negocio de 70 millones de euros en uno de los mejores fines de semana del año para los sectores hotelero y hostelero.

Este hito se suma otras citas consolidadas, como el Mutua Madrid Open de tenis, con un impacto cercano a los 100 millones de euros; la Maratón de Madrid, que genera unos 70 millones, y el Campeonato del Mundo de Fórmula E, que se celebrará por primera vez el 21 de marzo.

Madrid, escenario de la próxima película de Woody Allen

Además, tal y como ha subrayado la presidenta Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid reforzará su posición como destino cultural y se situará en el mapa cinematográfico mundial con el rodaje de una gran producción de Woody Allen, cuyo título incluirá el nombre de Madrid y que se filmará íntegramente en la región, en enclaves emblemáticos, “mostrando el mundo sus peculiaridades y belleza”.

Por otro lado, en su apuesta por los municipios y el entorno rural, destaca la iniciativa Historias con Vida, que recoge la esencia de quienes habitan los pueblos de Madrid y comparten, que recoge el testimonio de sus habitantes y pone en valor sus tradiciones, raíces y formas de vida. Representada en el acto por Juan Bautista, vecino de Valdilecha, la propuesta refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con un turismo sostenible y ligado al territorio.

Entre los hitos destacados figura también la instalación en Madrid de la sede del World Travel & Tourism Council, respaldada por el Gobierno madrileño y que supone un impulso a la proyección internacional de la región.

Turismo, una de las fortalezas de la Comunidad de Madrid

“El turismo se ha convertido en una de las fortalezas de la economía madrileña”, ha enfatizado la presidenta madrileña, que ha celebrado los excelentes resultados en la región, que en 2025 recibió 16,5 millones de visitantes, más de 9 millones internacionales, el 55% del total. Los principales mercados emisores fueron Estados Unidos, Francia, Italia y México. Por otro lado, el impacto económico del turismo alcanzó los 28.569 millones de euros, el 8,7 % del PIB autonómico, con un incremento del 7% respecto a 2024, y sostiene más de 300.000 empleos.

El impulso del segmento internacional se ha producido gracias al crecimiento de la conectividad aérea con la apertura de nuevas rutas estratégicas hacia América y Asia, sumando cuatro países desde 2019 y aumentando en un 16% las plazas aéreas. Esto refuerza la llegada de visitantes de alto valor añadido, cuyo gasto medio ya alcanza los 2.000 euros, el más alto de España, situándose un 44% por encima de la media nacional.

Otro indicador del buen comportamiento del modelo turístico es la ampliación de la estancia media hasta los 6,5 días, fruto de la estrategia presentada en 2023 y desarrollada en colaboración con el sector.

La Comunidad de Madrid participa hasta este domingo en FITUR 2026, la 46ª edición de la feria turística, bajo el lema Madrid Marca, que refleja la huella que deja la región en sus visitantes y las experiencias únicas que ofrece, que invitan a repetir el viaje, así como su reputación turística.