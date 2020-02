Hasta la pestañas más cortas o escasas pueden transformarse con la herramienta adecuada. En Periodista Digital te contamos cómo escoger el rizador adecuado según sean tus pestañas.

Si el rizador te parece una especie de «herramienta de tortura», quizás no estás usando el mejor para ti, no debes pellizcar, no arrancar pestañas.

Tienes excelentes rizadores que cuestan entre 6-30 €. En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de trucos para hacer crecer las pestañas, hoy de los rizadores.

Cómo elegir un rizador de pestañas

El truco de nuestras abuelas de usar una cuchara para rizar las pestañas siguen funcionando, pero los rizadores son más efectivos.

Existe la creencia de que usar rizadores estropea las pestañas, —pero esto no sucede si usas un buen rizador y lo haces de forma adecuada—.

Un buen rizador de pestañas no pellizca, y no tienes que apretar demasiado ya que curva bien las pestañas. Otro tema si te aplicas máscara de pestañas y inmediatamente usas el rizador, casi seguro tus pestañas se pegarán al metal.

Aplica antes del rimmel y luego pasado un tiempo, (cuando ya esté seco).

Conoce tu tipo de pestañas

Por mucho que te gustaría tener ‘pestañas como abanicos’, si las tuyas son cortitas, no pasa nada.

¡Se les puede sacar partido! Cada persona tiene unas pestañas diferentes, y un rizador que funciona bien para pestañas cortas puede ser incómodo para otras más largas, (y viceversa). Si tienes las pestañas largas busca rizadores curvos ya que le darán esta forma.

Por el contrario si tus pestañas son más bien cortas busca rizadores menos curvos como el de Shiseido, (uno de los más vendidos en Amazon).

Tiene abrazaderas planas que hace que sea más fácil acercarse a la línea de las pestañas sin tener que colocar el rizador en ángulos extraños. Otro rizador como el de Shu Lemura, también está indicado para pestañas cortas.

¿Con calor o sin?

Antes de rechazar la idea, ten en cuenta que los rizadores térmicos no se calientan demasiado, solo lo suficiente para dar formar a las pestañas.

A diferencia del rizador normal, no tienes que ‘apretar’, por su forma son más fáciles de usar. Se consiguen resultados más rápidos y duraderos. Si te manejas bien con un rizador convencional.

Un truco que usan los maquilladores es acercar un mechero o un secador de pelo a la parte metálica donde ponemos las pestañas, esperar unos segundos y rizar. En nuestra lista de mejores rizadores tienes alguno bien valorado, es una opción a considerar si te gusta tener las pestañas curvadas sin tener que estar ajustando el rizador.

Definitivamente si quieres que tus pestañas se curven antes, el calor es un buen aliado, pero tampoco conviene abusar. Si usas el rizador todos los días, deja ‘el efecto calor’ para el fin de semana o momentos especiales.

Mejores rizadores de pestañas 2020

¿Qué tiene de especial este rizador? Aparte de ser de Shiseido una marca japonesa que destaca por su innovación en cosmética, lo que llama la atención, es el diseño. El rizador no tiene bordes, por eso aporta más volumen a las pestañas en solo una aplicación.

¡No más pellizcos! La almohadilla de goma es muy cuidadosa con las pestañas, y además viene con otra de repuesto. Cuando lo pruebes seguro no querrás usar otro.

OVERGIRL Makeup Masters Lash Curler es una forma suave y fácil de obtener pestañas de alto impacto y alto impacto. Úselo antes de su máscara de pestañas favorita de COVERGIRL como el clásico de culto Lash Blast Volume para crear efectos reveladores.

El rizador de COVERGIRL, ofrece una buena relación, calidad precio. Curva las pestañas de forma suave y duradera. Usar antes de aplicar la máscara de pestañas. Si quieres un look natural usa el rizador y aplica máscara de tratamiento o máscara transparente

«Un rizador de culto», ha logrado el premio al mejor rizapestañas de la revista Allure.

Logra rizar las pestañas sin dañarlas. Kevyn Aucoin trabajó con actrices y modelos de Hollywood durante años para desarrollar cada herramienta en su gama de maquillajes

•Perfectamente proporcionado para adaptarse a cualquier forma y tamaño de ojo

•La tira de goma roja hace que sea más fácil ver las pestañas mientras las rizas

•Hecho de acero inoxidable de larga duración.

•Simplemente apriete y sostenga durante cinco segundos.

Pequeño, ideal para viajes o llevar en el bolso. Creado en Japón, manejable, se puede usar antes o después del rímel.

Un rizador de pestañas térmico queda forma a las pestañas en segundos para crear curvas duraderas.

Diseñado para trabajar sin sujetar las pestañas o aplicar una presión excesiva. El rizador de pestañas con calor, riza las pestañas sin daños innecesarios.

•Listo para usar en solo 30 segundos

•Protector de seguridad incorporado para evitar el contacto con los ojos y la piel.

•Alimentado por 1 batería AAA (incluida)

Innovador rizador de pestañas, capaz de rizar hasta las pestañas más cortas sin tirones ni pellizcos.

No tiene las clásicas barras de los riza pestañas, Permite rizar incluso pestañas cortas, gracias al su ángulo y carecer de barra lateral.

