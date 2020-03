Preparar esta lasaña de verduras casera no te costará mucho, ni en tiempo ni en ingredientes. Puedes usar calabacines, zanahorias, berenjenas, o cualquier verdura que tengas por casa.

Al prescindir de la carne resulta más ligera y es una buena receta para que los niños coman verduras casi sin darse cuenta.

En Periodista Digital, te contamos cómo hacer lasaña de verduras paso a paso.

La lasaña, una de las pastas más antiguas

En el Imperio romano, ya se conocía la pasta lasaña, le llamaban ‘leganon’. Era una lámina delgada que se elaboraba con harina de trigo y luego se horneaba o se secaba al fuego.

Marco Gavio Apicio el conocido gastrónomo nacido en el 25 a. C, habla de la lagana, en su libro —se le atribuye el libro de cocina, ‘De re coquinaria’ que se publicó siglos en el IV o V—.

Describe láminas de pasta rellenas de carne cocinadas al horno, pero no era la misma receta que en la actualidad, (no llevaba bechamel, ni queso ni tomate). El tomate tardaría siglos en llegar de América (siglo XVI llegó a España), y no se popularizó en Italia hasta el siglo XVIII

Lasaña de verduras

Ingredientes

Láminas de lasaña precocidas – 12 unidades

Calabacines – 2 unidades

Zanahorias – 3 unidades

Champiñones – 1 lata de 105 gr

Cebolla – 1 unidad

Diente de ajo – 1 unidad

Tomate natural tamizado 200 ml

Queso en lonchas – 8 unidades

Aceite de oliva – al gusto

Orégano seco- ½ cucharadita

Para la salsa bechamel

Harina -60 g

Mantequilla -60 g

Leche- 400 ml

Nuez moscada – una pizca

Pimienta – al gusto

Sal – al gusto

Preparación

Lavar trocear las verduras. Añadir aceite de oliva a una sartén. Saltear la cebolla y el ajo un par de minutos. Añadir el calabacín y la zanahoria. y sofreír tres minutos. Incorporar el tomate natural tamizado y un poco de orégano, sal y pimienta. Cocinar unos 12 minutos o hasta que reduzca. Abrir la lata de champiñones y escurrir Añadir en una fuente de horno un poco de salsa de tomate en el fondo. A continuación, añade 4 placas de lasaña, tal como salen del paquete, no tenemos ni que dejarlas a remojo. Añade ahora sofrito de verduras con calabacín, zanahoria y tomate. Coloca unos cuantos champiñones sobre las verduras. Cubre las verduras con varias capas de queso. Repite con otras 4 placas de pasta de lasaña. De nuevo incorpora las verduras sofritas sobre la pasta, los champiñones de lata y láminas de queso. Finaliza con una tercera capa de pasta de lasaña. Prepara la bechamel, tamiza la harina con ayuda de un colador para evitar grumos. Añadir la harina a un recipiente a continuación agrega 125 ml de leche. Si quieres que no te falle la bechamel sigue el truco de los dos cazos, si ya tienes experiencia no hace falta En uno de los recipientes incorpora el resto de la leche a fuego lento. En el otro cazo la mantequilla a fuego lento. Una vez la mantequilla se derrita, verter los 275 ml de leche que tenemos en el otro cazo y también la harina que tenemos diluida en los otros 125 ml. Remover con unas varillas para que se integren los ingredientes. Sazonar con un poco de nuez moscada, sal y pimienta. Sigue mezclando hasta que percibas la salsa espesa. Una vez hierva apaga el fuego y deja reposar. Verter la bechamel sobre la lasaña. Hornear a 180º 10 minutos. Apaga el horno, abrir y espolvorea el queso. Cerrar de nuevo y dejar reposar 5 minutos. Transcurrido este tiempo, sacar del horno y lista para servir.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de lasaña de verduras? En Facebook tienes más ideas de recetas por descubrir.