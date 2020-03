Noodles con verduras y langostinos

Esta receta de noodles es una maravillosa receta de aprovechamiento, ¡utiliza todas esas verduras que tienes por tu nevera y que no sabes qué hacer con ellas!. Si no te gusta la comida picante, como es nuestro caso, no le añadas las guindillas a tus noodles. No necesita sal, se la aporta la salsa Teriyaki

Es una receta muy completa: Verduras, proteína y carbohidratos.

La pasta aporta proteínas, fibra, zinc, fósforo, selenio, tiamina y niacina. Las verduras son ricas en vitamina A, B, C, D y E. Los langostinos nos aportan proteínas, ácidos grasos omega-3, yodo, fósforo, selenio, calcio, magnesio, zinc, vitamina B12 y B3 o niacina.

Noodles con verdura y langostinos

Para 2 personas

8 Langostinos pequeños

1 Zanahoria 1

1/2 calabacín

1 puerro pequeño

Un ramillete de brócoli

Fideos noodles 160 g

Aceite de oliva virgen extra una cucharada

Aceite de sésamo (opcional), unas gotas

Salsa Teriyaki

Preparación