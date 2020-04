¬°Prueba estas cookies de chocolate con nueces querr√°s repetir! Las ¬ęcookies t√≠picas con chps de chocolate¬Ľ, nacieron en los Estados Unidos, al igual que otros dulces como los brownies o los cupcakes. Tienen su ‚ÄėD√≠a nacional‚Äô, que se celebra el 4 de agosto, una excusa para estimular la venta y consumo de estas galletas ese d√≠a.

En Espa√Īa no tenemos ¬ęD√≠a nacional de las galletas¬Ľ, pero arte en la cocina no nos falta. En Periodista Digital, te contamos el paso a paso de las cookies de chocolate con nueces.

¬ŅCu√°l es el origen de las cookies?

Seguro est√°s cansada/o de ver el t√©rmino ‚Äėcookies‚Äô cada vez que entras en una p√°gina web. Este t√©rmino usa la misma palabra que las galletas. Las galletas no son un invento americano, tiene siglos de antig√ľedad, (pero las cookies con trocitos de chocolate si son originales de Estados Unidos).

Las primeras galletas surgieron seg√ļn los historiadores, no intencionadamente. Se introduc√≠an trocitos de masa en el horno, para verificar as√≠ la temperatura, (era hornos de le√Īa,¬† y no era f√°cil saber la temperatura).

Si el trozo de harina sal√≠a cocido, (‚Äėt√©cnicamente ya una galleta‚Äô), los cocineros sab√≠an la temperatura era la id√≥nea. Se cree los primeros dulces parecidos a las galletas se hicieron en el siglo VII a. C en Persia.

¬ŅPero y las cookies cuando aparecen? La primera receta publicada es de 1796 de un libro de cocina llamado ‚ÄėAmerican Cookery o The Art of Dressing Viands, Fish, Poultry and Vegetables, and the Best Modes of making puf-paste‚Äô, (cortito el t√≠tulo), de Amelia Simmons.

En este libro, aparecen dos recetas: una de ‚Äėcookies‚Äô y otra de ‚ÄėChristmas cookies‚Äô. Este fue el primer recetario de cocina escrito y publicado por una norteamericana en Estados Unidos.

Cookies de chocolate con nueces

Ingredientes para 12-14 unidades

Harina para todo uso¬†‚Äď 240 g

Cacao¬†en polvo¬†‚Äď 65 g

Sal¬†‚Äď 2.5 g

Polvo de hornear¬†‚Äď ¬Ĺ cucharadita

Mantequilla¬†sin sal (a temperatura ambiente)‚Äď 225 g

Huevos¬†‚Äď 2 unidades

Agua de azahar‚Äst2 cucharaditas

Ralladura de naranja¬†‚Äď 1 cucharadita

Nueces¬†‚Äď 95 g

Chips de chocolate¬†‚Äď 200 g (o chocolate de cobertura troceado)

Preparación

En un recipiente a√Īade la harina, el cacao, polvo de¬†hornear y ¬†la sal. Mezcla estos ingredientes secos con unas varillas, o un tenedor. Reservar. Precalienta el horno a 180¬ļ. A√Īadir mantequilla¬†a una batidora amasadora, (si tienes) o a un recipiente apto para una batidora manual (de las que se usan para montar claras). Este tipo de batidoras es econ√≥mico y¬†ahorra mucho tiempo. Si tienes que mezclar a mano, tambi√©n se puede,¬†pero tardar√°s el doble de tiempo. Comenzar a batir la mantequilla¬†a velocidad lenta,¬†a√Īadir poco a poco el¬†az√ļcar. Continuar batiendo hasta obtener una mezcla homog√©nea de textura cremosa.¬†Si bates a mano tardar√°s como unos 5 minutos. A√Īadir a la mezcla anterior, un huevo y seguir batiendo a velocidad media. Incorporar el otro huevo¬†la ralladura de naranja ¬†y el agua de azahar, seguir batiendo. Cuando notes la mezcla tiene una textura esponjosa, parar de batir., Ahora incorporamos poco a poco la mezcla de harina y cacao del paso 2¬ļ. A√Īade varias cucharadas y bate, a continuaci√≥n otras cucharadas. Sigue batiendo hasta agregar toda la mezcla. Una vez creas est√° bien mezclado deja de batir con la batidora. Si lo est√°s haciendo a mano, desde el paso 5 hasta este, puedes tardar unos 5-7 minutos, (dependiendo la velocidad que le des a la mano mientras bates), cansa un poco. Es mejor batir unos dos minutos hacer una pausa y as√≠ varias veces. Por unos 25 ‚ā¨ tienes batidoras de varillas que ocupa poco, (y aunque solo las uses de vez en cuando, facilitan mucho las recetas de galletas, bizcochos o levantar claras). Cecotec Batidora de Varillas PowerTwist 500. 5 Niveles de Velocidad ms Funcin Turbo, tres Accesorios: dos Varillas Batidoras, dos Garfios Amasadores y una Varilla de Globo, 500W. Ya tenemos la mezcla de las cookies, ahora coloca las nueces en un mortero o un bol, y con un mortero, o la base de un bote met√°lico (de tomate por ejemplo), tritura las nueces hasta dejarlas en trocitos. A√Īade estos trocitos a la masa de las galletas. Incorpora las chips de chocolate a la mezcla (guarda unos 50 g para el final). Si no tienes, puedes usar chocolate de cobertura en trocitos de tama√Īo similar, (sale m√°s barato que las cookies), puedes trocearlo igual que las nueces en un mortero o en un recipiente hondo. Mezcla estos ingredientes con una cuchara met√°lica, (de madera no porque son ingredientes densos y hay que hacer fuerza). Este paso no se puede hacer con batidora al ser ingredientes densos. T√≥mate tu tiempo¬†bate poco¬†unos dos minutos, descansa y de nuevo vuelve a mezclar. Ver√°s como obtienes una textura¬†densa pero homog√©nea. Con una cucharadita toma porciones de la masa, de tama√Īo m√°s peque√Īo que una pelota de ping-pong (la mitad m√°s o menos,) Deja las cookies formando una bolita, en una bandeja de horno, (forrada con papel de horno). Una vez las tengas todas en la bandeja con un plato de postre, aplana las cookies. A√Īade algunos trocitos de chips de chocolate, (si has reservado de antes) y si quieres tambi√©n de nueces. Horner a 180 ¬ļ diez minutos. Deja reposar unos 3 minutos en el horno. Retira y deja que se templen. Conservar en un recipiente herm√©tico, (mejor si es met√°lico).

