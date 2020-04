¿Qué es un champú zero?

Champú zero

¿Qué beneficios aporta un champú zero? Marcas como L’Oréal Paris triunfan en Amazon con un champú zero llamado ‘low shampoo’.

Recomendados, para distintos tipos de cabello, como el seco, el débil o el rizado.

También para pelos teñidos, o con tendencia al encrespamiento. En Periodista Digital te contamos más sobre los beneficios de los champús zero.

¿Para qué sirve el champú zero?

Depositamos muchos productos sobre el pelo, el serum para el encrespamiento, (que suele llevar siliconas), espumas para moldear, (que casi todas llevan alcohol), productos protectores del calor, o lacas para fijar el peinado. Todos estos cosméticos capilares dejan residuos en el pelo, lo pueden apelmazar, otras veces lo resecan y restan brillo.

Limpia sin jabon o detergentes

Un low shampoo es un producto que no lleva: sulfatos, siliconas, tensoactivos, parabenos o colorantes. Apenas provocan espuma. Limpian el cabello de otros productos que usamos, (que tienen alcohol, o siliconas que se van depositando en el pelo).

Suaviza y da brillo

Un champú zero, es como una crema limpiadora, tiene la consistencia de un acondicionador, más que la de un champú.

Al aplicarlo en tu cabello y masajear te sorprende no ver espuma. Pero al enjuagar tras aplicar dos veces. Notarás como tu pelo está diferente, ligero, suave, fresco y lo más importante ‘limpio’.

No arrastra el color en cabello teñido

Si tienes el pelo teñido, un champú convencional, acaba apagando el color. Es un efecto de los tensoactivos, que limpian muy bien el cuero cabelludo paro tienen un efecto ‘arrastre’.

Por ejemplo si alguna vez te has teñido el pelo en casa, y el color no te quedó bien, solo con lavar el pelo dos o tres veces con champú el tono ‘bajará en intensidad’.

Un champú zero, evita el ‘arrastre del color’, al no tener detergentes ni sulfatos. Limpia con suavidad pero no resta intensidad al tinte.

Ayuda a controlar la caspa

La caspa son básicamente escamas de piel muerta que quedan en el cuero cabelludo. La mayoría de las veces es causada por un cuero cabelludo seco. Con un champú normal,— al tener detergentes o jabón rico en sulfatos—, al lavar arrastra la suciedad, pero también los aceites naturales del cabello. El resultado es más sequedad capilar, que causa más caspa.

Cuando el cuero cabelludo está seco, para compensar produce sebo o aceites naturales. Es por esto que se pueden dar ambos problemas cuero cabelludo con caspa y además graso.

Sin embargo el low shampoo no tiene jabón, es capaz de eliminar la suciedad del pelo de forma suave sin retirar los aceites naturales. Por eso no provoca sequedad y ayuda a normalizar problemas de caspa.

Champús zero que triunfan en Amazon

Crema de lavado sin espuma, no contiene sulfatos, pensada para cabello seco y dañado. Ayuda a desenredar, potencia el brillo natural del cabello.

Champú y acondicionador, sin sales, sulfatos ni parabenos o siliconas. Ideal para mantener el pelo teñido, tratamientos de queratina o extensiones de pelo.

Este producto no contiene Lauril Sulfato de Sodio, pero en cambio contiene SLSA. Es una idea equivocada común de que estos ingredientes son lo mismo cuando de hecho son totalmente diferentes. El SLS es una alternativa más económica y mucho más suave como limpiador hidrofílico natural.

Champú con aceite de ricino, específico para cabello seco y quebradizo

Limpia con suavidad, elimina el encrespamiento. Gracias al aceite esencial de limón, tonifica el cuero cabelludo y aporta brillo. La proteína de seda proporciona hidratación y suavidad.

Aplica sobre el pelo mojado, masajear y enjuagar con agua tibia y finalmente con agua fría. Se puede usar a diario.

El champú zero de Velquer, no lleva parabenos, siliconas, sulfatos, colorantes, sal o MIT. Estos componentes pueden provocar deshidratación en el cuero cabelludo.

Este champú lava con suavidad el pelo, sin alterar los aceites naturales del cabello.

Champú sin sulfatos que renueva la humedad del cabello, preservando y nutriéndolo de raíces a puntas.

