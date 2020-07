Manzanas asadas al microondas: 2 recetas fáciles 🍎 🍏

¿Postres sanos y baratos? Manzanas asadas al microondas, recetas de aprovechamiento, si has comprado manzanas y no te convencen, o tienes varias en tu nevera que aún no te has comido, ¡con estas recetas no dejarás nada en el plato!

Una con ron y pasas, la otra con limón, canela y miel, más saludable que el azúcar. Aporta antioxidantes, vitaminas del grupo B, calcio y potasio, (mientras que el azúcar no tiene vitaminas, ni antioxidantes y es más calórica).

En Periodista Digital te contamos recetas fáciles de manzanas asadas.

¿Cómo acertar con las manzanas para asar?

Cualquier manzana la puedes usar para asar, pero algunas variedades quedan mejor que otras. Si tienes manzanas en casa sea del tipo que sean las puedes utilizar en esta receta.

Sin embargo, si ‘a propósito’ quieres comprar manzanas para asar y buscas las que mejor resultado dan aquí te dejo unos consejos:

Las manzanas con piel verde o amarilla como la reineta , la Golden o la Granny Smith son mejores para asar que otras variedades de piel roja. Como antes decía no es que con las de piel roja te salga mal la receta, pero la textura de las manzanas es distinta y si incide en el resultado.

que otras variedades de piel roja. Como antes decía no es que con las de piel roja te salga mal la receta, pero la textura de las manzanas es distinta y si incide en el resultado. Las manzanas de piel roja tiene más azúcar que las de piel verde que tienden a ser más ácidas. Al hacerlas al horno siempre añadimos o azúcar o miel, por esto con las manzanas rojas el resultado puede ser algo empalagoso. Si usas estas manzanas pon un poco menos de azúcar o miel en la receta.

Entre las manzanas que podemos encontrar fácilmente para asar:

Las Golden

Las manzanas golden no llevan ese nombre por casualidad (gold de dorado), describe su color ligeramente amarillento. Esta variedad tiene en boca una textura firme y crujiente, no es harinosa.

La podemos encontrar de octubre a julio. Su sabor tiene un ligero punto ácido, es ideal para comer fresca y también para tartas y postres al horno.

Las manzanas reinetas

Estas manzanas tiene una piel verdosa con motas marrones o amarillas y una forma rechoncha y achatada, el tamaño suele ser mediano o grande. Su sabor es ligeramente agridulce con aroma a nuez, son una de las más recomendadas para tartas de manzana y postres.

La textura de las reinetas no es harinosa, es más bien densa, por lo que al asarlas quedan perfectas. Las manzanas reinetas aguantan mucho, meses después de su recogida.

Cuanto más ‘viejas’ son lo notarás en la piel que se arruga ligeramente, pero siguen siendo perfectas para comer o cocinar. La variedad original procede de Francia, la primera mención, es del siglo XVI, en 1540 gracias al médico Charles Estienne

Granny Smith

La manzana verde por excelencia, su sabor es ligeramente ácido, su textura crujiente y firme. La encontramos disponible de noviembre a marzo. La variedad original procede de Australia pero se ha adaptado bien al cultivo en Europa.

El nombre de esta variedad hace honor a sus descubridores. En el siglo XIX el matrimonio Smith (Thomas y Mary Ann), amantes de la horticultura se fueron a vivir a Sídney.

Llevaban ya viviendo muchos años en Australia cuando en 1868, Mary Ann se percató que´unas semillas de manzanas traídas de Tasmania habían dado fruto.

De aquellas semillas creció un árbol, que comenzó a explotarse de forma comercial en 1895. Mary Ann desgraciadamente no puedo ver el éxito de sus manzanas murió en 1870, pero en honor a ella la manzana se denominó, ‘Granny Smith’ (abuela Smith).

Manzanas asadas al microondas con ron y pasas

Ingredientes

Manzanas – 3 unidades

Ron –35 ml

Canela en polvo – ½ cucharadita

Pasas – 1 cucharada y ½

Preparación

En un un vasito o copa añadir las pasas y el ron, para que se aromaticen durante una hora. Introducir la punta del cuchillo en la parte superior de las manzanas, por debajo del pedúnculo o rabillo. Girar el cuchillo y retirar esa parte donde está el rabillo. Así dejamos espacio para colocar las pasas.No tires esa parte la podemos usar como ‘tapadera’, tal cual ve en la imagen Repartir las pasas entre las tres manzanas Verter el resto del ron y la canela. Introducir en el microondas durante unos 6-7 minutos a máxima potencia hasta que estén tiernas, (según sea la potencia del microondas, puede ser 6 o 7 minutos). Un truco que funciona para no pasarse es dejar 6 minutos y luego apagar el microondas y dejar reposar en el interior varios minutos. Sacar del microondas, dejar reposar para que se atemperen un poco, servir calientes en invierno o en verano, conservar en la nevera al menos dos horas antes de servir para que estén bien fresquitas.

Receta de manzanas asadas al microondas fáciles

Ingredientes

Manzanas – 4

Miel – 4 cucharadas

Zumo de limón –2 cucharaditas

Agua- 2 cucharadas

Mantequilla – 1 cucharadita

Canela – ½ cucharadita

Nuez moscada – 1 pizca

Preparación

El primer paso es lavar las manzanas, y retirar el corazón (pero no los tires). Podemos usar un descorazonador de manzanas o un cuchillo, si usas cuchillo, procura no sea de punta, es más seguro. Depositar las manzanas en un recipiente apto para microondas. Mezclar el zumo de limón con dos cucharadas de agua. Verter en el interior de las manzanas. Trocea parte del corazón de las manzanas que retiramos, introduce en la parte superior. Añadir una cucharada de miel rasa por manzana, y un poquitín de mantequilla (dividir una cucharadita de mantequilla entre las 4 manzanas). Mezclar la canela con la nuez moscada y espolvorear sobre las manzanas. Hornear durante 10 minutos con microondas al máximo (si tienes combinado grill también). Dejar reposar unos minutos antes de servir. Si las manzanas son grandes serían 15 minutos. Para adornar si quieres puedes añadir unas nueces, fresas o poco de nata.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de manzanas asadas al microondas? En Facebook tienes más para escoger.