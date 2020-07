Polos caseros de chocolate sin azúcar añadido: 2 recetas fáciles 👌

¿Polo caseros de chocolate y además sin azúcar añadido? El sueño de muchas golosas y golosos que por no engordar no prueban apenas los helados.

Si la ‘operación bikini’ te tiene alejada de los dulces, estas dos recetas de polos te gustarán una de chocolate negro y otra blanco.

Si además te cuento que te salen por la mitad de precio de cualquier otro helado sin azúcar (eso si los encuentras que es bastante difícil), ¡pues aún mejor!

En otro artículo de Periodista Digital, hicimos pastel inteligente, hoy polos caseros de chocolate ligeros.

Receta de polos caseros de chocolate sin azúcar añadido

Ingredientes para 4 polos

Chocolate negro 85% cacao – 80 g

Leche de coco – 180 ml

Queso crema ligero tipo Philadelphia – 4 cucharadas

Edulcorante Stevia – 3 cucharadas o al gusto

Utensilios

Moldes para polos

Preparación

En un cazo a fuego lento añade la leche de coco y las 4 cucharadas de queso crema. Cuando esté bastante caliente sin que hierva apaga el fuego, añade el chocolate troceado. Tapa el recipiente y espera unos minutos. Transcurridos unos minutos el chocolate se habrá deshecho, remover esta mezcla, hasta lograr una textura homogénea. Dejar reposar unos minutos, luego probar y agregar el edulcorante al gusto, remover de nuevo.

Dejar que la mezcla se atempere para que no queme. Verter en los moldes de polos tapar los moldes y dejar reposar unos 15 minutos hasta que los podamos introducir en el congelador. Dejar que los polos se congelen al menos 4 horas.

A la hora de desmoldar, se sacan los polos un poco antes del congelador. En un recipiente añade un poco de agua y la calientas en el microondas. Introduce ligeramente el molde de los polos en el agua caliente, tira sin apretar de la tapa que cierra el molde para crear ‘vacío’. En poco tiempo podrás desmoldar los polos sin dificultad.

Notas sobre la receta

Esta receta está pensada para moldes de polos de unos 75 ml, la mayoría de estos moldes están entre 60-75 ml. A la hora de crear la base para tus polos tienes que pensar en la cantidad que admite cada polo.

Por ejemplo si son de 65 ml tienes que tener una cantidad de base de polos unos 260 ml para rellenar los 4 polos. Si te pasas de cantidad en la mezcla, no ha problema, lo guardas en la nevera para otra ocasión.

Se puede usar chocolate desde 50% cacao pero cuanto más proporción de cacao tenga mejor, aporta menos hidratos de carbono y más antioxidantes.

¡No es dulce el cacao negro, por esto hay que añadir varias cucharadas de edulcorante! Si prefieres azúcar pues azúcar pero con edulcorante sale muy rico y además engordan menos.

Si no tienes Stevia puedes usar otro edulcorante. Esta mezcla para polos no llega a hervir, y los edulcorantes convencionales, endulzan bebidas calientes como el café, lo que no aguantan es la cocción (salvo la stevia y la sucralosa).

Otro ingrediente importante que merece un comentario: la leche de coco. Viene en lata no en tetra brik como la leche convencional. La puedes encontrar en supermercados como Mercadona, Alcampo o Carrefour, a un precio alrededor de 1.60-2 €.

La leche de coco no es ‘leche’ como tal. Se suele usar dietas low-carb precisamente por ser baja en hidratos.

Además es un ingrediente frecuente en las dietas veganas y vegetarianas. Tiene una gran ventaja, a temperaturas inferiores a 18 grados solidifica, queda como ‘manteca’, así que ayuda a dar palatabilidad a nuestro helado y apenas aporta sabor.

Polos de chocolate blanco sin azúcar añadido

Ingredientes

Chocolate blanco sin azúcar – 80 g (lo tienes de la marca Torras o Dayelet)

Leche desnatada – 200

Queso crema ligero tipo Philadelphia – 3 cucharadas

Edulcorante Stevia – 3 cucharadas o al gusto

Gelatina en hojas – 3 hojas

Aroma de vainilla – ½ cucharadita

Utensilios

Moldes para polos

Preparación

En esta receta usamos gelatina en hojas, que no añade sabor y nos ayudará a dar cuerpo a los polos. En un recipiente añade la mitad de la leche y las tres hojas de gelatina y las dejas reposar cinco minutos. Trocea el chocolate blanco y lo picas en la picadora, o lo raya. El objetivo es que nos queden bastante troceado, así funde más fácilmente. En un cazo, a fuego bajo añade el queso crema y la otra mitad de la leche, deja que se vaya calentando. Añadir la gelatina y el resto de la leche. Remover. Dejar que llegue a ebullición removiendo de vez en cuando. Apagar el fuego. Agregar el chocolate blanco y el aroma de vainilla, no hace falta remover. dejar reposar un par de minutos. Pasado este tiempo el chocolate se habrá fundido, ahora removemos la crema de chocolate blanco. Probar y añadir el edulcorante. Dejar que se atempere, y luego verter en los moldes de polos. Al congelador al menos 4 o 5 horas.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de polos caseros de chocolate sin azúcar añadido? No te olvides de seguirnos en Facebook para descubrir nuevas recetas.