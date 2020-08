Receta de fingers de pollo al horno 👌

La receta de fingers de pollo junto a la de alitas triunfa en Estados Unidos, es uno de los platos preferidos para ver la final de la Superbowl.

Nuestra receta es m谩s ligera que la tradicional, (que se fr铆e en aceite), al ser al horno. Quedan crujientes y deliciosos, en Periodista Digital te contamos el paso a paso.

驴De d贸nde viene lo de 鈥榙edos鈥 o fingers de pollo?

Quiz谩s de peque帽o comiste 鈥榩alitos de pescado鈥, esta forma de presentar la comida tiene la misma procedencia que los ‘dedos de pollo’, lo que hoy conocemos como precocinados, fue un invento norteamericano.

En Estados Unidos desde hace d茅cadas, la industria alimentaria buscaba alternativas a la carne roja. El pollo al ser una carne blanca era una de las opciones m谩s saludables, otra el pescado.

Sin embargo la carne de pescado se desmiga con facilidad, y las pechugas de pollo una vez deshuesadas y sin piel no son uniformes, tienen zonas gruesas y otras muy finas. A la mayor铆a de los norteamericanos les gustaba las porciones con cierto grosor para poder cortarlas.

La respuesta inteligente de la industria alimentaria fue crear formatos que se pudieran comer f谩cilmente y tuvieran un tama帽o uniforme, como los palitos, fingers o los nuggets, se vend铆an congelados, eran baratos y f谩ciles de preparar.

Los fingers son una variante de los nuggets, los primeros en aparecer. Fue en la d茅cada de 1950 gracias a Robert C. Baker, fue聽un profesor de ciencia de los alimentos que daba clases en la Universidad de Cornell.

La industria del pollo ten铆a problemas para aprovechar la carne picada al retirar la piel, era blanda y no se cocinaba bien. Robert C. Baker pens贸 en producir una masa que se pudiera fre铆r y congelar sin desprenderse.

Junto a sus alumnos Robert C. Baker, ide贸 distintas versiones para aprovechar el pollo, salchichas, embutidos, alb贸ndigas聽y hasta 50 ideas m谩s. El ingrediente principal era el pollo, 鈥榩ero todos parec铆an otra cosa鈥.

En una entrevista聽en el 2004 聽para The Ithaca Journal, que refleja la web de la Universidad de Cornell. Robert C Baker comentaba que cuando salieron los nuggets en la d茅cada de 1950, no eran demasiado populares. Sin embargo, d茅cadasm谩s tarde en 1980 los nuggets de pollo se preparaban por millones y se enviaban congelados a miles de restaurantes en Estados Unidos, hasta hoy…

Receta de fingers de pollo (al horno)

Nuestra receta es bastante m谩s saludable que las precocinadas que de pollo suelen llevar entre un 68 y un 75%, adem谩s a帽aden almid贸n de patata, estabilizantes, prote铆nas de soja, gasificantes y fibras vegetales. Nuestros ingredientes son naturales sin conservantes ni estabilizantes.

Ingredientes

Solomillos de pollo (o pechugas de pollo cortadas en tiras gruesas)聽鈥 700 g

Harina聽鈥 4 cucharadas colmadas o 100 g

Piment贸n dulce聽鈥 2 cucharaditas

Pimienta negra 鈥 al gusto

Sal聽鈥 al gusto

Huevos聽鈥 2 unidades

Tomate frito聽 – 2 cucharadas

Pan rallado聽鈥 200 g

Diente de ajo聽鈥1 unidad

Ralladura de lim贸n 鈥 2 cucharaditas

Queso rallado聽鈥60 g

Utensilios

Bandeja de hornear

Brocha de silicona o spray de aceite de oliva

Preparaci贸n

Precalentar el horno a 200潞, prepara una bandeja 聽cubierta con papel de aluminio, pinta la bandeja con un poco de aceite de oliva, o usa un spray de aceite si tienes. En la encimera o en una mesa colocar tres platos soperos. En el primer plato a帽adir la harina. A la harina le agregamos sal, pimienta negra y una cucharadita de piment贸n. En el segundo plato, a帽adir dos huevos y dos cucharadas de tomate frito (o k茅tchup si prefieres). Batir unos segundos con ayuda de un tenedor. En el tercer plato, a帽adir聽200 g de pan rallado o panko. a帽adir la otra cucharadita de piment贸n, el queso rallado y la ralladura de lim贸n. Triturar el diente de ajo o cortar muy fino y a帽adir al pan rallado. Mezclar estos ingredientes. Los solomillos de pollo los encuentras por este nombre en cualquier supermercado, (el precio entre 2.5. y 3.20 la bandeja de 350 g). Tambi茅n puedes usar pechugas deshuesadas cortadas en tres trozos o m谩s seg煤n el grosor de la pechuga. Pasar el primer solomillo de pollo o troco grueso de pechuga por la harina, rebozar bien por ambos lados. Agitar un poco para que caiga el sobrante. A continuaci贸n pasamos el pollo por el huevo y empapamos bien. Escurrir un poco cuando lo saquemos del plato. Por 煤ltimo vamos a rebozar el pollo en el tercer plato, donde est茅 el pan rallado. Presionar por ambos lados para que se impregne bien. Dejar el filete empanado sobre la bandeja de horno. Repetir este mismo proceso de pasar por harina, huevo y pan rallado, con todos los solomillos de pollo, los vamos dejando uno tras otro en la bandeja de horno. Como el horno lo tenemos precalentado previamente, ahora solo nos queda introducir la bandeja de horno. Hornear durante 10 minutos a 200 潞. Abrir el horno y dar la vuelta a los filetes de pollo, hornear unos 5-7 minutos de nuevo o hasta que est茅n dorados a tu gusto. Servir con tu salsa favorita, soja, barbacoa o con un poco de lim贸n.

