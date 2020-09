Mole de pollo, receta mexicana 👌

¡Mole de pollo, una receta mexicana con una salsa espectacular! Aromatizada con chocolate, canela, comino molido y cilantro.

El t√©rmino ‚Äėmole‚Äô proviene del n√°huatl, una lengua que se habla en M√©xico, desde el siglo V, se traduce como ‚Äėsalsa o brebaje‚Äô.

No existe una √ļnica versi√≥n, sino muchas variedades de mole,¬†una receta tradicional que se transmite como un tesoro de generaci√≥n en generaci√≥n en muchas familias mexicanas.

En todas las versiones todas suelen estar presentes los pimientos o chiles junto a otros muchos ingredientes.

El mole tradicional se cocina a fuego lento durante horas, (como nuestro cocido), pero también se puede preparar en la olla exprés ahorrando mucho tiempo. En Periodista Digital te contamos el paso a paso del mole de pollo en la olla rápida.

Historia del mole

No se sabe con exactitud quién creó el mole, pero si existen varias hipótesis sobre su origen. En el libro New Cooking from Old Mexico, el académico mexicano Jim Peyton, cuenta dos de las versiones más populares.

En la primera versión, cuenta se le pidió a una religiosa de un convento de dominicos en Santa Rosa que preparara un comida especial para un visitante. Sor Andrea, así se llamaba la religiosa, primero rezó y luego elaboró la receta.

Sor Andrea comentó que fue guída para agregar casi todos los ingredientes de la gran cocina del convento para elaborar el mole.