Quiche Lorraine, receta original 👌

¿Lleva queso la receta original del quiche Lorraine tal como se prepara en Lorena? No, la receta original de este pastel salado no llevaba queso, los ingredientes principales aparte de la masa son los huevos y el beicon.

La receta surgió en Lorena al noroeste de Francia que limita con Bélgica, Luxemburgo y Alemania, aunque llegó a ser una receta gourmet, su origen fue humilde.

En otro artículo de Periodista Digital hicimos pastel de carne al estilo inglés. Hoy te contamos dos versiones de Quiche Lorraine, una tradicional y la otra más rápida por si no tienes tiempo.

Historia del Quiche Lorraine

La palabra en quiche proviene del alemán Kuchen se traduce como ‘pastel’. Este término aparece también en un dialecto de Lorena, una antigua región situada al noroeste de Francia. Se usaba con el mismo significado.

El quiche se prepara en Lorena desde el siglo XVI. Los orígenes de la receta fueron populares, antes de ser un plato servido a reyes, la receta se preparaba en zonas agrícolas.

El día que se horneaba pan con las sobras de masa aplastadas y relleno de huevos batidos se elaboraba el quiche.

Tiempo después aparece en recetas de los cocineros Estanislao I Leszczynski, anterior rey de Polonia que pasó a regentar el Ducado de Lorena en 1737.

El quiche Lorraine hoy es un plato que se come en toda Francia, y es una espacialidad que se asocia con París. La razón fue el éxodo de los habitantes de la Lorena que emigraron a París en 1870.

Durante la guerra entre Francia y Prusia, los prusianos se anexionaron Alsacia y Mosela empujando a sus habitantes al exilio. París fue el destino escogido por miles de inmigrantes que buscaban un trabajo para sobrevivir.

Los primeros quiches llevaban huevos, leche y masa, no fue hasta el siglo XIX cuando se añadió el tocino. Fue la combinación de huevos y beicon o tocino lo que popularizó la receta, y ya en el siglo XX, se añadió el queso. Así que, aunque la receta original no llevaba beicon. La receta más conocida del Quiche lorraine es con huevos y beicon, no lleva queso.

Los franceses se toman muy en serio cuidar sus recetas, existe el Sindicato nacional de defensa y promoción del auténtico Quiche Lorraine, (SNDPAQL), entre sus objetivos luchar para que otras recetas de pasteles salados con puerros, atún o salmón que se ‘denominan quiches’, ya que para ellos el único quiche es el de Lorena.

Receta de Quiche Lorraine al estilo original

Ingredientes para 6 personas

Para la masa

Harina – 225 g

Mantequilla – 115 g

Agua – 75 ml

Sal –¼ de cucharadita

Para el relleno

Huevos tamaño L –3 unidades

Nata para cocinar – 400 ml

Yemas de huevo – 3 unidades

Beicon – 150 g

Nuez moscada – una pizca

Pimienta – una pizca

Sal – al gusto

Preparación

Combinar con unas varillas de cocina o una batidora. . Rebajas 795 Opiniones Taurus Prima - Batidora de repostería Hacer una bola con la masa y dejar reposar en la nevera al menos 15 minutos. Precalentar el horno a 180 grados y prepara un molde redondo para el quiche forrado con papel de horno. Espolvorea un poco de harina sobre una superficie plana y aplana la bolsa de masa con ayuda de un rodillo. La necesitamos que no sea muy fina para que no se rompa, mejor de entre 0,5-1 cm de grosor. Muy grueso queda pesado para comer, pero demasiado fino la masa no aguanta bien el peso de los ingredientes y tiende a cuartearse. Colocar la masa sobre el molde y darle la forma. Pinchar con un tenedor la masa. Añadir los garbanzos duros sobre la masa, un truco para evitar que se nos levante. Para que la masa esté crujiente la horneamos primero sin nada, (con los garbanzos encima), 15 minutos a 180 grados. Transcurrido este tiempo, sacar del horno. Retirar los garbanzos (que los puedes guardar para otra ocasión que hagas quiche). En una sartén sin añadir aceite saltea el beicon durante un minuto aproximadamente, o hasta que se vaya dorando. En un bol batir la nata, añadir los tres huevos enteros y las tres yemas. Sazonar con sal y pimienta, con unas varillas de cocina hasta obtener una crema homogénea. Añadir el beicon y remover. Verter la mezcla anterior sobre el molde con la masa quebrada. Hornear 40 minutos a 180º. Sacar del horno, dejar reposar unos minutos y listo para servir.

Receta de quiche Lorraine versión rápida

Ingredientes para 6 personas

Masa quebrada congelada o precocinada 230 g

Huevos tamaño L –3 unidades

Nata para cocinar – 400 ml

Yemas de huevo – 3 unidades

Beicon – 150 g

Nuez moscada – una pizca

Pimienta – una pizca

Sal – al gusto

Preparación

Esta versión es más cómoda ya que te permite hacer la receta en cualquier momento. La masa quebrada congelada por ejemplo la puedes tener meses en el congelador, la refrigerada menos tiempo, pero ambas simplifican mucho el trabajo. Por el precio que tiene, (entre 1 –1,50 € el paquete), vale la pena. Si usas la congelada, la dejas descongelar en la nevera, (o si se te ha olvidado, la cubres con un paño y la dejas a temperatura ambiente. Lo que no se aconseja es descongelar la masa quebrada en microondas. Es muy frágil y se cocería con el calor. Si usas la refrigerada la sacamos de la nevera unos 10 minutos antes de comenzar la receta. A partir de este paso seguimos desde el paso 7º de la receta anterior, es decir colocar la masa quebrada en el molde, pinchar con un tenedor. Añadir los garbanzos a la masa quebrada que pusimos en el molde, sin relleno  y hornear 15 minutos a 180 º. Retirar del horno Saltear el beicon en una sartén, hasta que esté crujiente. Batir los huevos con la nata en un recipiente, sazonar con sal y pimienta. Incorporar el beicon a la mezcla anterior y batir. Agregar el relleno a la masa quebrada y hornear a 180º durante 40 minutos. Sacar del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de Quiche Lorraine? En Facebook tienes más para escoger.