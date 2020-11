Receta de bagels americanos 👈

┬┐Conoces los bagels americanos? Deliciosos panecillos con textura tierna por dentro y crujiente por fuera. Son muy populares en Norteam├ęrica, pero su origen est├í en Europa, concretamente en Polonia.

La escritora Maria Balinska comenta en su libro The Bagel: the Surprising History of a Modest Bread, que probablemente estos panecillos llegaron a Polonia desde Alemania durante el siglo XIV. Siglos m├ís tarde la inmigraci├│n polaca los llevar├şa a Estados Unidos.

En otro art├şculo de┬á Periodista Digital hicimos pan de molde ingl├ęs, hoy bagels americanos.

Bagels americanos

Ingredientes

Harina para todo uso ÔÇô 500 g

Az├║car- 1 cucharada rasa y ┬Ż

Levadura seca instant├ínea ÔÇô 10 g

Agua┬á caliente (a 90┬║) ÔÇô 320 ml

Sal ÔÇô 6 g

Aceite de oliva ÔÇô 2 cucharadas

Huevo┬áÔÇô 1 unidad

Para decorar los bagels

S├ęsamo blanco o ajonjol├ş – 2 cucharadas y ┬Ż

Semillas de amapola┬áÔÇô 2cucharada y ┬Ż

Ajo seco ÔÇô2 cucharaditas

Sal ÔÇô al gusto

Preparaci├│n

Calentar el agua en una cacerola hasta que hierva. Apagar el fuego y transferir el agua a un recipiente. Esperar unos 3-4 minutos la temperatura habr├í bajado a unos 90┬║ aproximadamente. Puedes usar un term├│metro de cocina para verificar la temperatura. Rebajas 447 Opiniones Habor Termometro de Cocina Term├│metro para Carne Digital, Sonda S├║per Larga, Lectura Instant├ínea de 5s Con Bot├│n de ┬░ C / ┬░ F, Para Cocina, BBQ, Comida, Pavo, Caramelo, Leche, Agua de Ba├▒o Agregar 10 g de levadura y 23 de az├║car. Remover y dejar reposar 10 minutos. En un recipiente hondo a├▒adir los 500 g de harina y unos 6 g de sal. Agregar la mezcla de agua y levadura que dejamos reposando. Mezclar usando las manos, es la mejor forma para ir ligando la masa. Nos debe quedar una textura pegajosa. Espolvorear un poco de harina sobre una superficie plana, a├▒adir la masa de los bagels y comenzar a amasar usando las manos y un rodillo. Hacemos una bola, luego la aplanamos usando las manos o el rodillo. Repetir este proceso durante 10 minutos, (puedes hacer varias tandas de 3 minutos y descansar). La masa ir├í adquiriendo una consistencia suave y sedosa, nada que ver con aquella masa pegajosa. Amasar con ambas manos una bola de masa. A├▒adir a un recipiente 2 cucharadas de aceite de oliva, colocar sobre el aceite la bola de masa, mover el recipiente para que la bola de masa se vaya impregnando de aceite. Cubrir con un pa├▒o ligeramente h├║medo. Dejar reposar durante 1 hora. Al retirar el pa├▒o ver├ís que la masa ha doblado su tama├▒o. Golpea suavemente varias veces la masa con el pu├▒o. Volcar la masa en una superficie plana, cortar por la mitad y luego a su vez en cuatro trozos cada mitad. Amasar cada parte en forma redonda y darles forma doblando los lados hacia arriba y hacia adentro. Dale la vuelta y amasa la bola de masa durante unos segundos. Repite la misma operaci├│n hasta tener todos las 8 bolitas de masa formadas. Colocar en una bandeja de horno forrada con papel, cubrir con un pa├▒o ligeramente h├║medo durante 10 minutos. Mientras los bagels reposan, preparamos la mezcla que a├▒adiremos sobre los la parte superior. En un recipiente mezcla el ajo en polvo con las semillas de ajonjol├ş , la sal y semillas de amapola. Transcurrido el reposo de la masa, tomamos una de los bagels, introducir el dedo en el centro, hasta que salga por la parte inferior del bagel. Ensanchar poco a poco el orificio e introducir dos dedos girando para hacer mas grande el orificio. Repetir esta operaci├│n hasta tener todos los bagels con su orificio central. Llenar una olla con agua y llevar a ebullici├│n. Introducir┬ácon cuidado┬áuna tanda de bagels en el agua┬áhirviendo, (4 unidades primero y otras 4 despu├ęs).┬áCocer 1,5 minutos por lado los bagels. Repetir la operaci├│n con los otros 4 bagels que nos quedan. Escurrir bien los bagels usando un colador. Colocar los bagels de nuevo en la bandeja de horno 1.493 Opiniones masterclass KCMCHB3 Bandeja Grande Antiadherente para Hornear, Carbono, Gris, 39 x 27 cm Romper un huevo en un recipiente, batir unos segundos y pintar con una brocha de silicona la parte superior de los bagels. A continuaci├│n┬á recuperamos la mezcla de semillas que hicimos en el paso 22. Repartir las semillas entre los 8 bagels. Hornear durante 20 minutos a 220┬║ o hasta que est├ęn dorados. Sacar el horno y dejar reposar antes de rellenar.

