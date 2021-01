¿Cómo hacer masa de hojaldre sin mantequilla o hojaldre  vegano? Muy fácil sustituimos la mantequilla por aceite de oliva virgen extra, que aporta ácidos grasos saludables: un 55-83% de ácido oleico y entre un 3.5 y un 21%de ácido linoleico.

Sin grasas saturadas que son las que hay que controlar para un estilo de vida saludable, ideal para veganos o personas con intolerancia a la lactosa.

Con la masa de hojaldre puedes preparar recetas dulces como tartas de fruta, croissants o saladas como los hojaldres de rellenos de verduras (o de jamón y queso sino eres vegano).

Masa de hojaldre sin mantequilla

Ingredientes

Harina – 500 g

Aceite de oliva virgen extra – 100 g

Agua – 200 ml

Sal – al gusto

Preparación

Colocar la harina en una superficie plana, como una encimera o una tabla de madera. Coloca la harina en la superficie. Forma un círculo, agrega una pizca de sal y aceite en el centro incorporándolos con un tenedor. Añade el agua poco a poco, haciendo que se absorba gradualmente removiendo con el tenedor. Un vez tengamos incorporado el líquido, comenzaremos a amasar. Puedes amasar con una amasadora, con una batidora que de varillas con el accesorio de amasado, o con las manos. Esta última opción es un poco más trabajosa pero se puede hacer, (tal como se llevan amasando masas desde hace siglos). 125 Opiniones Philips Daily HR3740/00 - Batidora Amasadora, 450 W, 5 Velocidades, Color Blanco Amasa hasta obtener una masa con textura suave y homogénea, si mientras estás trabajando la masa notas está un poco seca, se puede añadir un poco más de agua. Y al contrario si la masa está demasiado húmeda después de trabajarla un minuto, se puede añadir un cucharadita o dos de harina. Al amasar con las manos tienes la ventaja de notar la textura de la masa, (además de ser una tarea relajante el mero hecho de amasar). Formar una bola con la masa, cubrir con un paño de cocina y dejar reposar durante al menos 30 minutos en un lugar guarecido de corrientes de aire, (en el interior de un microondas por ejemplo). Pasado el tiempo de reposo, ya tienes la masa de hojaldre lista para usar en cualquier receta.

Truco para hornear masa de hojaldre o masa quebrada

La masa para tartas o quiches necesitamos que no sea muy fina para que no se rompa, mejor de entre 0,5-1 cm de grosor. Muy grueso queda pesado para comer, pero demasiado fino la masa no aguanta bien el peso de los ingredientes y tiende a cuartearse.

Colocar la masa sobre el molde y darle la forma.

Pinchar con un tenedor la masa.

Para lograr una masa consistente y crujiente existe un paso llamado ‘hornear en blanco’. Se trata de cubrir un molde con la masa de hojaldre, y para evitar que suba durante la cocción, se añade peso.

Puede ser unos garbanzos distribuidos por todo el molde, o puede ser otro molde metálico de un tamaño inferior colocado sobre el hojaldre.

Hornear durante 15 minutos a 180º.

Transcurrido este tiempo sacar el molde del horno y dejar reposar, si has usado garbanzos los puedes guardar para otra ocasión. Si has colocado encima otro molde ten precaución de no quemarte al retirarlo.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo sobre la masa de hojaldre sin mantequilla? En Facebook tienes más ideas de recetas por descubrir.