Andrea Tumbarello (‘Don Giovanni’): «Esta gentuza que vive de lujo en Galapagar quiere hundirnos»

Andrea Tumbarello es el dueño de ‘Don Giovanni’ tras abandonar su despacho en Milán para dedicarse en cuerpo y alma a este restaurante del distrito de Retiro.

Nacido en Marsala (Sicilia), Tumbarello se vino a vivir a Madrid en 2004 para casarse con Carol, “la rubia madrileña culpable de todo” el 10 de febrero de 2005.

Conocido como el ‘rey de la trufa’, Andrea Tumbarello hoy lucha por mantener en pie su restaurante azotado por las restricciones ‘sin sentido’ que están hundiendo a la hostelería.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Tumbarello confiesa su perplejidad ante las medidas sanitarias:

«No entiendo lo que están haciendo, es un postureo. No hay sentido común. Es como si llevásemos a un paciente a la UVI y le quitáramos el oxígeno. ¿Por qué no nos cierran totalmente, en lugar de cerrarnos a las 21 h?»

«El Covid no lo pueden controlar porque nadie sabe nada de este virus y todo lo que dicen son tonterías»

«¿Tú crees que algún español va a venir a cenar a las siete de la tarde?»

«Tengo 28 empleados y no sé cómo hacer para seguir adelante pero no me van quitar mi dignidad»

«La gastronomía española está al primer nivel de mundo. Yo tengo clientes fieles y ‘Don Giovanni’ es un mundo aparte. No voy a permitirle a nadie que me quite la ilusión. ¿Sabes cuántos compañeros míos están hundidos?»

«Cierran la hostelería pero nos apiñamos en el avión, en el metro y en un centro comercial. Trabajamos con ilusión y se lo quieren cargar con politiqueo»

«No hay político bueno, lo que hay es el menos malo. En los regímenes de izquierda la clase media no existe»