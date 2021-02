Salsa para albóndigas caseras fácil 👌

¿Te gusta la salsa para albóndigas pero te parece difícil? Te cuento una que te saldrá a la primera, fácil, fácil. Se puede congelar y luego usar con arroz blanco, pasta o para acompañar verduras.

¿Sabías que las albóndigas en todo el mundo?, en algunos casos con salsa en otros se sirven solas o forman parte de otro plato como los ‘spaguettis meatballs’ una receta muy popular en Estados Unidos.

En otro artículo de Periodista Digital hicimos salsa de queso, hoy salsa especial para albóndigas casera.

¿Quién inventó las albóndigas?

La respuesta a esta pregunta no se sabe con exactitud, pero si se tiene constancia de que son muy antiguas.

En un libros de recetas chinos antiguos, que se remontan a la dinastía Qin (221 a C a 207 a. C) se describen recetas de albóndigas. Más tarde en el libro ‘De Re coquinaria’ publicado en el siglo IV o V, se recopilan recetas de Apicius un gastrónomo romano que vivió en el siglo I D. C.

Entre esas recetas también figuran algunas de albóndigas. Es difícil precisar su origen, ya que están presentes en las culturas de casi todos los países del mundo, al ser un alimento sencillo de preparar.

Otra teoría sitúa la creación de las albóndigas en Persia, donde existe desde hace siglos un alimento llamado ‘kofta’ que se traduce como carne picada. Es probable que este alimento se fuera expandiendo con las rutas comerciales.

La carne es el elemento principal, pero el tipo de carne varía según el país, en China donde había mayor abundancia de carne de cerdo se hacían de esta carne. En cambio en el Imperio Romano, elaboraban albóndigas con conejo o pavo real.

Las salsas que acompañan a las albóndigas también son variadas, en España, Italia o Francia la salsa es bastante parecida, en cambio en Suecia las famosas köttbullar (las de Ikea). se sirven con una salsa especial de arándanos rojos.

En Dinamarca también son muy populares unas pequeñas albóndigas fritas de carne de cerdo. Se llaman ‘frikadeller’ y para los daneses son una tradición, las recetas de estas albóndigas se pasan de generación en generación.

La primera vez que se describen las ‘frikadellen’ en Dinamarca fue en la Edad Media, en 1280 en un libro de cocina escrito a mano.

Salsa para albóndigas fácil

Aunque veas muchos ingredientes, todos son baratos y muy sencillos de conseguir, es posible que la mayoría los tengas en casa.

Ingredientes

Cebolla- 1 unidad

Dientes de ajo – 3 unidades

Zanahoria –1 unidad pequeña

Puerro – ½ unidad

Laurel –1 hoja

Vino tinto – 125 ml

Tomate natural tamizado – 80 ml

Pimentón dulce –½ cucharadita

Canela – una pizca

Aceite de oliva virgen extra – 80 ml

Sal – al gusto

Pimienta negra – al gusto

Las albóndigas – (aproximadamente 360 g o 12 albóndigas son necesarias para dar sabor a la salsa)

Preparación

La salsa para albóndigas debe hacerse con las albóndigas ya que el contacto con la carne, el ajo y perejil que llevan le da a la salsa ese sabor tan inconfundible. Sin las albóndigas la salsa tiene menos sabor. ¿No tienes tiempo de preparar albóndigas caseras?

En el supermercado tienes albóndigas ‘al estilo casero entre’ 2 y 2,40 euros, y van unos 360 gramos. Con uno de estos paquetes puedes preparar esta receta. Si quieres cocinar más cantidad de albóndigas ajusta un poco las cantidades de ingredientes para la salsa, tomando como referencia que esta salsa es para 360 gramos.

Lavar la zanahoria y cortarla en rodajas finas, pica la cebolla, el puerro, por la parte blanca y corta los ajos. En una sartén con aceite de oliva virgen, añade la cebolla y el puerro, y un poco de sal para que vaya sudando. La tenemos a fuego bajo unos 4 minutos. Añadir la zanahoria y los ajos y cocinar un minuto y medio. Incorporar ahora el tomate tamizado, laurel, y canela (esta especia le da un sabor muy especial a la carne se usa mucho en la cocina árabe). Remover y mezclar. Agregar las albóndigas en este momento a la salsa sin remover. Cocinar a fuego lento durante 15 minutos. Transcurrido el tiempo, apagar el fuego. Darle la vuelta a las albóndigas y dejar reposar 5 minutos. Si no tienes albóndigas y preparas la salsa sola, también puedes añadir ½ pastilla de caldo de carne desmenuzada, no tendrá igual sabor pero también queda rica. Pasado el reposo, con una rasera de cocina retiramos las albóndigas de la salsa con cuidado que no se rompan. El resto de salsa lo vertemos en un recipiente, quitar la hoja de laurel y batimos con la batidora de mano hasta lograr una textura cremosa. 1.948 Opiniones Cecotec Batidora de Mano PowerGear 1500 XL Pro de 1500 W, Pie Extralargo, Cuchillas de Titanio, Engranaje de Metal y 21 Velocidades + Turbo. Incluye Accesorios. Servir la salsa con las albóndigas, o si lo prefieres con arroz blanco o pasta, espolvorear un poco de perejil o cilantro.

