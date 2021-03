Receta de potaje de garbanzos de Cuaresma paso a paso ✔

La receta de potaje de garbanzos de Cuaresma con bacalao y espinacas es un clásico de la gastronomía española. Un guiso saludable, y fácil ya que se puede preparar en la olla exprés.

Durante los seis viernes de Cuaresma, según la doctrina de la iglesia Católica vigente desde hace siglos, no se puede, comer carne al considerarse un lujo. En cambio sí está permitido el pescado, los huevos, vegetales y frutas.

El bacalao en salazón era de los pocos pescados que se conservaba bien durante meses y por lo tanto podía ser transportado a grandes distancias, por eso en España tenemos recetas con bacalao asociadas a la Cuaresma como los buñuelos.

La abstinencia de carne en la Cuaresma

Antes de la celebración de la Pascua, que conmemora la resurrección de Cristo, está la Cuaresma. período que tradicionalmente se dedica a la oración y la penitencia. ‘Cuaresma, viene del latín de ‘quadragesima dies’, o cuadragésimo día, ya que este período dura 40 días.

En el siglo IV es cuando se estructura la Cuaresma como los 40 días de preparación a la Pascua. En Roma durante este período se hacían tres semanas de ayuno diario como señal de sacrificio y reflexión, excepto los sábados y domingos.

A partir del siglo VI la Cuaresma duraba ya seis semanas. Una forma de penitencia era el ayuno, por eso la iglesia requería a los católicos abstenerse de comer carne. La carne en el pasado se consideraba un manjar que no faltaba en las celebraciones, de ahí la prohibición.

¿Pero por qué hacer ayuno los viernes de Cuaresma? La elección de este día no es casualidad, según la Biblia, Cristo sufrió y murió en la cruz un viernes.

Los primeros cristianos favorecieron este día para unir su sufrimiento con el de Jesús. Esto llevó a la Iglesia a reconocer cada viernes de Cuaresma como un ‘Viernes Santo’ en que los cristianos pueden recordar la Pasión de Cristoofreciendo como penitencia la abstinencia de carne.

Según el Canon 1251: todos los viernes de Cuaresma a no ser que coincidan con una solemnidad debe guardarse abstinencia de carne. El ayuno y abstinencia se guardará entre el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

¿Pero por qué pescado sí y carne no? Las reglas de abstinencia afirman que no se puede comer ‘animales de tierra’, es decir carne de aves, de cordero, ternera, o cerdo están sujetas a la prohibición. En cambio los pescados y mariscos no lo están, al ser animales del mar.

Estas normas de la Iglesia han evolucionado poco por eso en la actualidad se dan hechos curiosos. Por ejemplo una hamburguesa de carne no se puede comer los viernes de Cuaresma—aunque hoy pero su precio es muy barato y no es un lujo—.

En cambio el pescado o el marisco que cuestan mucho más si se pueden comer. En el pasado el marisco no era un artículo de lujo sino más bien alimento de pescadores, por eso si alguien comía gambas o cangrejos en Cuaresma estaba permitido, aunque hoy el marisco se considera un manjar.

En la actualidad, a pesar de seguir vigente la prohibición de comer carne los viernes de Cuaresma, el Papa recomienda otros sacrificios como dejar el móvil o la televisión.

La #Cuaresma es el tiempo adecuado para dejar espacio a la Palabra de Dios. Es tiempo de apagar la televisión y abrir la Biblia. Es el tiempo para desconectarnos del teléfono móvil y conectarnos al Evangelio. — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 28, 2020

Cómo hacer el potaje de garbanzos de Cuaresma

El potaje de garbanzos parece surgió en Castilla durante la Edad Media, cuando ya era habitual el consumo de bacalao en salazón, (una forma práctica de comer pescado para las provincias del interior).

Este guiso era tradicional los Viernes de Cuaresma. Potaje describe una preparación que lleva muchos ingredientes, esta receta los lleva pero todos son económicos y muy fáciles de encontrar.Con la olla a presión lo haces en muy poco tiempo, y si lo dejas reposar, varias horas o incluso de un día para otro aún estará más delicioso.

Ingredientes para 4 personas

Lomos de bacalao – 2 unidades

Espinacas-250 (pueden ser congeladas)

Garbanzos – 400 g

Cebolla – 1 unidad

Patata – 1 unidad

Dientes de ajo – 6 unidades

Tomates maduros – 2 unidades

Pimiento rojo –½ unidad

Pimiento amarillo- ½ unidad

Pimentón – ½ cucharadita

Hoja de laurel – 1 unidad

Aceite de oliva virgen extra – 50 ml

Huevos cocidos –2 unidades (opcional)

Agua – 700 litro

Preparación

Previo a la elaboración de la receta dos cosas: dejar a remojo los garbanzos al menos 8 horas en agua y sal, la otra es desalar el bacalao (si usas salado). El bacalao lo encuentras ya desalado en cualquier supermercado, sin embargo si prefieres preparar la receta de forma tradicional se usa bacalao salado. Tenemos que desalarlo, introduciendo el bacalao en un recipiente con leche, lo tenemos a remojo dos horas, luego escurrir y listo para la receta. Si vas a usar espinacas congeladas las dejamos en la nevera la noche anterior para que se vayan descongelando. Picamos las verduras: pimientos, cebolla, y los tomates, los reservamos. Pelamos la patata y la cortamos en trozos. Las espinacas si son frescas se lavan y cortan, si usas congeladas, deben estar previamente descongeladas, las secamos con papel de cocina y reservamos. En una olla exprés agrega aceite de oliva, sofríe todas las verduras 5 minutos, excepto las espinacas. A continuación añade el agua, cuando hierva incorpora el laurel, el pimentón, las espinacas, los garbanzos y el pescado. Programar la olla 25 minutos. Si prefieres en una cazuela u olla tradicional necesitarás al menos 1 hora larga y tendrás que añadir un litro en lugar de 700 ml de agua. El potaje de vigilia o cuaresma se suele acompañar de huevos cocidos, los puedes preparar mientras esperas a que termine la olla. En un cazo añade agua y los huevos, lleva a ebullición durante 10 minutos. Apaga el fuego y traslada los huevos a un recipiente con agua fría. Deja reposar cinco minutos. Luego ya podremos pelar los huevos los cortamos y se añaden al plato de potaje. ¡Listo para servir!

