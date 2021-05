Cómo hacer coliflor al ajillo paso a paso 👈

¡Receta fácil y ligera, coliflor al ajillo! Para disfrutar sin remordimientos, ya que la coliflor es muy baja en calorías, (unas 27 por ración de 100 gramos).

La textura de esta hortaliza la hace tan versátil que incluso se pueden preparar bases de pizza con coliflor.

Si eres vegano no te pierdas esta receta y si no lo eres también porque está deliciosa y además es fuente de ácido fólico, vitamina C y antioxidantes.

En Periodista Digital te contamos el paso a paso de esta receta clásica y tan sabrosa.

¿Qué vitaminas y otros nutrientes tiene la coliflor?

La coliflor pertenece a la misma familia que el brócoli, las crucíferas verduras ricas en antioxidantes, y vitaminas y con poquísimas calorías. Aporta 0.90 gramos de grasa y hasta 2.5 gramos de proteínas.

Las proteínas de origen vegetal tienen menos valor nutricional que las de la carne, pero siguen siendo aportes saludables.

La coliflor es muy rica en agua, contiene un 92%, es por eso que es tan ligera. Aporta vitaminas por ejemplo:

Vitamina A (7 ug), vitamina, vitamina C (58 mg), vitaminas del grupo B como la vitamina B3 (1.27 mg), vitamina B9 o ácido fólico (72 mg), una alta cantidad.

Vitamina E, 0,2 mg por ración.

La coliflor aporta 2 g de fibra por ración de 100 g, la fibra no tiene calorías pero aporta bacterias beneficiosas para el sistema digestivo, por eso se recomienda entre 25-35 g diarios. La mayoría de la fibra la encontramos en frutas, verduras y cereales.

Entre los minerales destaca el calcio con 22 mg

Potasio 350 mg

Fósforo – 60 mg

Hierro tiene 1 mg

Sodio – 8 mg

Zinc – 0.3mg

En el capítulo de los antioxidantes en la coliflor encontramos betacarotenos, rutina, ácido felúrico y la vitamina C que también tiene efecto antioxidante.

La coliflor es rica en glucosinolatos e isotiocianatos dos grupos de antioxidantes que han demostrado ser beneficiosos contra las células cancerosas.

Por su textura densa la coliflor se puede usar como sustituto del arroz o la harina ahorrando muchas calorías.

¿Cómo cocer la coliflor sin olor?

En muchas recetas de coliflor tenemos que cocerla, y el olor que desprende es desagradable. Existe un truco fácil para remediar este olor: usar vinagre de manzana.

Los pasos son:

Lavar la coliflor

Añadir agua a una olla, (lo suficiente para que cubra la cantidad de coliflor que vayamos a usar). Llevar a ebullición solo el agua.

Cuando el agua hierva añadir un chorrito de vinagre de manzana y los floretes de coliflor.

Esperar a que el agua hierva de nuevo.

Cocer durante 5 minutos.

Receta de coliflor al ajillo

Ingredientes

Coliflor pequeña– 500 g

Dientes de ajo – 6 unidades

Pimentón dulce – 1 cucharadita

Pimienta – una pizca

Vinagre blanco – un chorrito

Aceite de oliva virgen extra – 80 ml

Sal – al gusto

Vinagre de manzana – 1 chorrito

Preparación

Corta la coliflor en floretes, lávalos en un recipiente con una gotita de lejía. Deja reposar un minuto y luego remueve. La coliflor por su forma tan prieta camufla bien pequeños rastros de tierra que luego son desagradables si te los encuentras mientras comes. El siguiente paso es más sencillo y rápido (unos 5 minutos). Introduce la coliflor en una olla, cubre con agua. Retira la coliflor y lleva el agua a ebullición. Cuando el agua esté hirviendo añade el chorrito de vinagre de manzana, la sal y los ramilletes de coliflor. Esperar a que el agua de nuevo hierva para contar el tiempo. Serán unos 5 minutos aproximadamente. Mientras se va cociendo la coliflor, pelar y laminar los ajos. En una sartén con aceite de oliva sofreír los ajos durante un minuto aproximadamente. Retira los ajos (pero no los tires) y deja reposar el aceite. Retirar la coliflor de la olla y escurrir bien, para evitar suelten agua al sofreír. Rehogar la coliflor en el mismo aceite de los ajos para que se vaya impregnado del sabor. Apagar el fuego y agregar un chorrito de vinagre y pimentón, remover un poco los floretes de coliflor para que cojan color del aceite y el pimentón. Este plato se puede enriquecer añadiendo un huevo (opcional para los no veganos). Cuando tenemos la coliflor en la sartén se añade el huevo y dejamos que cuaje.

