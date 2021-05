Cómo hacer galletas alemanas: 3 recetas fáciles 👌

Les llaman galletas alemanas o melt-in-mouth german cookies, no se sabe muy bien porqué se llaman alemanas. En realidad son galletas de mantequilla con un ingrediente especial que hace que se deshagan en la boca, de ahí lo de ‘melt in mouth’. Lo importante es que son muy fáciles de hacer y están deliciosas.

Te contamos tres versiones de estos bocaditos dulces, recetas perfectas si quieres iniciarte en la repostería o elaborarla con niños.

En otro artículo de Periodista Digital hicimos galletas jengibre, hoy 3 variedades de galletas alemanas.

El ingrediente ‘curioso’ de estas galletas…

Por seguir con el nombre,ya que no he encontrado referencia documental de su nombre (pero con ese nombre se han quedado).

El ingrediente es la fécula de patata o almidón de patata. Se trata de una alternativa a la maicena, ya que prácticamente no tiene olor ni sabor no lleva sal o azúcar añadido (no confundir con el puré de patatas que es patata deshidratada, sal y leche).

La fécula de patata se puede usar como espesante o estabilizante. La puedes encontrar en tiendas de dietética o en supermercados en la sección de dietética. También la tienes en Amazon u otras tiendas online.

Aunque no es el mismo producto se puede sustituir por fécula de maíz, o maicena, que si lo encuentras en cualquier supermercados.

En Latinoamérica este ingrediente es muy común, y también se usa en Japón. El almidón de patatas tiene unas características especiales para la elaboración de alimentos. Por ejemplo tiene una alta proporción de fosfato y esto le da alta viscosidad.

Es un ingrediente fundamental para la elaboración de varios tipos de fideos japoneses, como ‘los fideos de cristal’ por su apariencia transparente. Es una de las principales diferencias con otros almidones como el de maíz. Su textura es ligeramente más densa que la maicena, el sabor neutro y su alta claridad.

Galletas alemanas clásicas (blancas)

Ingredientes

Harina de repostería – 80 g

Fécula de patata o almidón de patata (se puede sustituir por maizena)– 125 g

Azúcar glas – 40 g

Mantequilla – 125 g

Preparación

La mantequilla la necesitamos con textura blanda. La puedes dejar un rato fuera de la nevera, o introducirla en el microondas al máximo 20 segundos. Mezclar la mantequilla con el azúcar en polvo hasta lograr una textura homogénea. El azúcar en polvo la puedes comprar ya preparada o hacerla en casa, en este artículo te digo cómo. Añadir la fécula de patata y mezclar. Colocar encima del recipiente donde lo estamos mezclando todo un colador y tamizar la harina. Mezclar con una espátula o con las manos todos los ingredientes hasta lograr una masa compacta de textura similar a la plastilina. Haz una bola con la masa, corta por la mitad. Amasa con las manos cada mitad en forma de cilindro. Corta el cilindro en partes iguales, de 1 cm aproximadamente. Prepara una bandeja de horno con papel vegetal. 1.493 Opiniones masterclass KCMCHB3 Bandeja Grande Antiadherente para Hornear, Carbono, Gris, 39 x 27 cm Con un vaso aplasta ligeramente cada galleta. Colocar las galletas en la bandeja de horno, luego con el tenedor lo clavas en la parte superior para dejar las marcas. Hornear a 160 grados durante 15 minutos. No hace falta que se doren, estas galletas deben quedar blancas.

Versión con chocolate

Otra versión idéntica pero varía que lleva chocolate en polvo sin azúcar.

Ingredientes

Harina de repostería – 85 g

Fécula de patata o almidón de patata (se puede sustituir por maizena)– 130 g

Azúcar glas – 50 g

Mantequilla – 140 g

Cacao sin azúcar – 2 cucharadas o unos 45 g

Preparación

Lo hacemos todo igual que antes. En el paso número 2º del procedimiento anterior cuando mezclamos la mantequilla con el azúcar se añade el cacao en polvo. Rebajas 241 Opiniones Chocolates Valor Cacao Puro, 250g Se combina hasta ligar los ingredientes. Luego procedemos con los siguientes pasos. Añadir la fécula de patatas, la harina, mezclar etcétera. Hasta finalmente hornear durante 15 minutos a 160º.

Versión con té verde

Ingredientes

Harina de repostería – 85 g

Fécula de patata o almidón de patata (se puede sustituir por maizena)– 130 g

Azúcar glas – 0 g

Mantequilla – 140 g

Té verde matcha en polvo –1 cucharada y ½

Preparación

Mezclar la mantequilla con el azúcar en polvo hasta lograr una textura homogénea. A continuación añadir una cucharada de té matcha en polvo. 42 Opiniones ERBOTECH Tè Matcha / Polvo de Te verde japonés 100 g, Multivitamínico 100% natural, Vegan, Made in Italy. Ideal para pasteles, batidos, thé helado Añadir la fécula de patata y combinar. Reservar estos ingredientes. Por otro lado, tamizar la harina sobre un recipiente. Mezclar la harina con los ingredientes que reservamos en el paso 3º. Al mezclar la masa nos quedará como si fuera plastilina. Haz una bola con la masa, corta por la mitad. Amasa con las manos cada mitad en forma de cilindro. Corta el cilindro en partes iguales, de 1 cm aproximadamente. Sigue las instrucciones de la primera receta, (galletas alemanas clásicas) a partir del paso 8º (donde te dice ‘prepara una bandeja de horno). Hornear durante 15 minutos a 160º

