Receta de buñuelos de viento rellenos 👈

Una receta tradicional, buñuelos de viento rellenos de crema, un postre de sartén que como las torrijas es típico de Semana Santa y la festividad de Todos Los Santos.

¿Cómo lograr unos buñuelos jugosos y una crema pastelera espectacular? Es muy fácil, en Periodista Digital te contamos todos los pasos.

Historia de los buñuelos

En el Imperio romano ya se elaboraban recetas de buñuelos, el escritor Catón el viejo escribió una receta de buñuelos en su libro Agri Cultura. La palabra ‘buñuelo’ deriva de la forma en que se preparaban, se cogía una porción de masa o ‘puñuelo’ y se amasaba con las manos.

Sin embargo otra teoría sobre la etimología de la palabra ‘buñuelo’ es que surgió del término medieval ‘bungo’ que significaba bulbo en francés, buñuelo en francés se dice ‘beignet’ una palabra que se parece al término español.

Terrace Scully, autor y traductor de muchos libros medievales y renacentistas, escribió en, The Art of Cookery in the Middle Ages, » (el Arte de la cocina en la Edad Media), ‘’Todo recetario importante de la Europa medieval está obligado a contener en algún lugar, entre la primera y la última página instrucciones para al menos dos platos llamados ‘cris’ o crepe o crispello o las rosquillas fritas.

La receta actual de buñuelos, proviene de los árabes que después de estar siglos en España, (desde el 711 a 1492) nos dejaron muchas de sus costumbres. Por ejemplo algunos dulces de sartén como los pestiños, las torrijas o la leche frita.

La leyenda sobre cómo surgieron los buñuelos no deja de ser curiosa. En Málaga Mohamed ben Abad Al Motamid cercó la ciudad. Pronto comenzaron a escasear los víveres y la leña. A un panadero llamado Abdelaziz ben Drisi el Jabazún se le ocurrió la idea. Preparó una masa con agua y harina formó bolas y luego las pasó por aceite. Las bolas bien calientes las lanzaba contra el enemigo.

Los buñuelos se hicieron muy populares en toda Andalucía. La primera referencia escrita se debe al escritor Francisco Martínez Montiño, que también fue jefe de cocinas del rey Felipa II. En su libro “Arte de cocina, pastelería, vizcochería y conservería” publicado en 1790 se mencionan los buñuelos.

En España se preparan en todas las regiones en sus distintas variantes, buñuelos de calabaza en Valencia, con boniato o buñuelo de bacalao. En Hispanoamérica son muy populares como postre navideño en países como México o Ecuador.

Cómo hacer buñuelos de viento rellenos

Para unos 20 buñuelos

Harina – 150 g

Huevos – 4 unidades

Ralladura de limón – 1 cucharadita

Mantequilla – 75 g

Levadura – 10 g

Agua – 250 ml

Sal – ¼ de cucharadita

Aceite – 250 ml

Azúcar glass – 60 g

Para la crema pastelera

Leche – 200 ml

Azúcar – 75 g

Maicena – 1 cucharada colmada

Yema de huevo – 1 unidad

Canela en rama – 1 ramita

Piel de limón – un trocito

Preparación

Para la crema pastelera:

Varias horas antes de preparar la receta, o el día anterior, infusionamos la leche con canela y limón.

Prepara un cazo añade la leche, la piel de limón sin parte blanca y la ramita de canela. Cuando llegue a hervir apagar y dejar que se enfríe. Una vez pierda temperatura retirar la canela y el limón y colar la leche con ayuda de un colador. Dejar reposar en la nevera al menos dos horas.

Transcurrido el tiempo de reposo diluye en un vaso la maicena con un poco de leche, para que se deshaga bien, el resto de la leche la vertemos en un cazo a fuego lento.

Añadir el azúcar a la cacerola, junto con la maicena y la yema de huevo. Remover hasta que espese.

Para la masa de buñuelos

En un cazo a fuego medio añade la mantequilla, el agua, la pizca de sal y la ralladura de limón. Cuando notemos llega a ebullición agregamos la harina de golpe y removemos con una cuchara de madera, trabaja la masa hasta que logres se despegue de los bordes.

Retirar del fuego, y esperamos unos minutos.

Incorpora los huevos uno a uno removiendo, primero integrar el primer huevo antes de añadir el otro. Una vez incorporados los cuatro huevos añadir la levadura. Remover hasta lograr una masa cremosa.

Preparamos una sartén amplia con abundante aceite de oliva, y un plato con papel de cocina. Formamos las bolitas de buñuelos de la masa anterior. Calentamos el aceite y freímos los buñuelos por tandas.

Una vez dorados los dejamos que reposen sobre el plato con papel de cocina.

Para rellenar los buñuelos, introduce la crema pastelera en una manga o una bolsa Zip, corta el extremo (para que pueda salir la crema pastelera).

Si no tienes manga pastelera también puedes rellenar con una cucharita. Si lo haces con la manga pastelera te quedarán más perfectos, pero con la cucharita también quedan bien.

Corta ligeramente por la mitad los buñuelos, o haz un pequeño orificio con una cuchara del revés. Produce una cucharadita de crema pastelera o un poco más. Sella con los dedos.

A la hora de servir espolvorear con azúcar glass o en polvo.

