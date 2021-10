¿Tomas suficiente fibra? Este batido de kiwi y manzana te aporta una buena dosis. La cantidad de fibra recomendada para adultos está entre 25-30 gramos, pero una gran parte de la población no consume ni la mitad de esta cantidad recomendada.

Existen suplementos de fibra, pero forma más apetecible es a través de la alimentación. En otro artículo de Periodista Digital hicimos batido de proteínas casero, hoy de kiwi y manzana.

¿Por qué es recomendable tomar fibra todos los días?

Escuchamos hablar de ‘la fibra’ pero a veces no sabemos, qué es, ¿una verdura, una molécula de qué? La fibra es un hidrato de carbono que a diferencia de otros no se puede descomponer en moléculas de azúcares digeribles. Por lo tanto la fibra pasa a través del tracto intestinal casi intacta, no aporta calorías, pero en su trayecto por el cuerpo tiene funciones muy positivas.

Regular el tránsito intestinal

La fibra es importante para regular el tránsito intestinal mejorando o previniendo el estreñimiento. La fibra aumenta el volumen y regularidad de las heces. Al ser más blandas se mueven más fácilmente en el intestino y es más fácil evacuar.

A diferencia de las heces duras que son las que suelen tener las personas con estreñimiento. El estreñimiento tiene además efectos colaterales, como son las hemorroides y la diverticulitis, (pequeñas bolsas que se producen en colon).

Las investigaciones realizadas en países como Estados Unidos, han revelado que la población en general consume menos fibra de la que debería. En España se aplica lo mismo, y hemos visto publicadas noticias al respecto en diarios como El País, o el ABC.

Hay quien para solucionar su problema de estreñimiento recurre a pastillas o preparados de farmacia. La mayoría de ellos contienen una alta cantidad de fibra. De hecho en las investigaciones se ha encontrado que si la población aumentará su ingesta de fibra sus problemas de estreñimiento se aliviarían.

Es decir si tienes estreñimiento, aumentando la ingesta de frutas y verduras, y tomando mínimo al día 8 vasos de agua, vas a notar mejoría. Sólo en casos muy específicos, y bajo recomendación médica se necesita un laxante, la mejor medicina es la alimentación.

Regula la glucemia y previene la acumulación de colesterol

Además ayuda también a regular la glucemia, y el colesterol alto. El consumo de fibra también está relacionado como un factor positivo para la prevención de enfermedades como el cáncer.

En concreto el tema que nos ocupa es el estreñimiento, un trastorno que aumentan debido a una alimentación inadecuada, rica en carbohidratos y grasas.

Las investigaciones han demostrado que la fibra disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer de colon. La fibra reduce la digestión y absorción de macronutrientes. Disminuye el tiempo de contacto con carcinógenos dentro del tracto intestinal.

Efecto antiinflamatorio

La inflamación es una respuesta normal de cuerpo, pero cuando se convierte en crónica representa un problema. Muchas enfermedades tienen como síntoma la inflamación. La ingesta regular de fibra se asocia a un efecto antiinflamatoria.

Beneficios para la diverticulitis

La diverticulitis, una inflamación del intestino, es uno de los trastornos del colon relacionados con la edad más comunes en la sociedad occidental. Los estudios han mostrado que comer fibra dietética se asocia con hasta un 40% menos de riesgo de sufrir esta enfermedad.

Ayuda a prevenir la obesidad

Los estudios epidemiológicos han mostrado que la ingesta de fibra dietética, —especialmente cereales integrales—, protege contra el desarrollo de la obesidad. Al ingerir fibra y además combinarla con agua se aumenta la sensación de saciedad, por eso comer fibra contribuye a disminuir el consumo calórico.

Receta de batido de kiwi y manzana

El kiwi tiene 2.12 gramos de fibra por ración de 100 gramos y la manzana un poco menos, 2,02 gramos de fibra.

Ingredientes

Manzana verde – 1 unidad

Agua- 80 ml

Kiwis – 2 unidades

Leche de almendras fría – 300 ml

Edulcorante vegetal Stevia – 2 cucharaditas

Preparación

También te puede interesar

¿Te ha gustado el batido de kiwi y manzana? En Facebook tienes más para escoger.