Cómo hacer espárragos al horno con jamón 👌

¿Una receta ligera con sabor? Espárragos al horno con jamón, incluso si no sueles tomar verduras, este plato te sorprenderá por su textura y sabor.

Baja en calorías, ya que los espárragos tan solo tienen 18 por ración de 100 g y el jamón unas 220 calorías, (teniendo en cuenta los ingredientes de la receta son para cuatro personas).

Diferencias entre los espárragos verdes y los blancos

Los espárragos blancos, y los verdes, son la misma planta recolectada en distintas fases de maduración. Si dejamos que el espárrago blanco crezca hacia la superficie antes de que ramifique. La variedad trigueros, algo más finos si es distinta a los blancos y los verdes.

Se trata de una especie que crece de forma silvestre, (Asparagus aphyllus). El cultivo del espárrago verde es antiguo, ya se llevaba a cabo tanto en Grecia como en la Roma clásica.

En España tenemos más de 700 hectáreas de cultivo, destacando Andalucía que debido a sus condiciones climáticas es donde más ha prosperado.

La recolección del espárrago verde se inicia en febrero y suele durar hasta el mes de mayo. Es por eso que en marzo, abril y mayo los vamos a encontrar en los mercados.

Calorías y nutrientes de los espárragos

Los espárragos son muy ligeros debido a su alto contenido en agua, (94.7%), aportan 18 calorías por ración de 100 g.

Calorías, (18 Kcal)

Proteínas, (2.7 g)

Hidratos de carbono (1.1 g)

Fibra, (1.8 g)

Grasa, (0.001 g)

Calcio, (22 mg)

Hierro, (1.1 mg)

Yodo, (2 mg)

Potasio, (207 mg)

Vitamina A (53 microgramos/ug)

Vitamina C, (26 mg)

Vitamina E, (2.5 mg)

Vitamina B1, (0,12 mg)

Vitamina B2, (0,13 mg)

Vitamina B3 (1.4 mg)

Vitamina B9 (30 ug)

Magnesio, (11 mg)

Fósforo, (59 mg)

Sodio, (4 mg)

Selenio, (1 mg)

Zinc (0.3 mg)

Beneficios del consumo de espárragos

Son muy ligeros

Tan solo aportan 18 calorías, son de las verduras más ligeras, (solo superados por los pepinos que tienen 13 calorías y los calabacines que tienen 14). Su contenido en agua es alto, un 94%. Por sus características los espárragos son un alimento ideal para ensaladas, cremas y sopas.

Aportan vitaminas y minerales

A pesar de ser tan ligeros, los espárragos son fuente de nutrientes como las vitaminas, minerales y oligoelementos.

Tienen vitamina A, (53 microgramos), vitaminas del grupo B, ácido fólico o B9, (30 microgramos), B3, (1.4 mg), B7, (2 microgramos), Vitamina C, (20 mg), vitamina E, (2 mg) y vitamina K que juega un papel relevante en la coagulación de la sangre, (40 microgramos).

Entre los minerales que aportan los espárragos verdes encontramos: potasio, (207 mg), fósforo, (45 mg), magnesio, (17 mg), calcio (22 mg), yodo (7 mg) y hierro, (1.1 mg). Los espárragos apenas contienen grasa, (0.16 g) y por supuesto al ser un alimento de origen vegetal no contienen colesterol.

Tienen antioxidantes

Los espárragos verdes son fuentes de antioxidantes flavonoides como kaempferol, quercetina y la isorhamnetina. Los antioxidantes son compuestos que ayudan a nuestro sistema inmunológico a defenderse de los radicales libres, responsables de la oxidación celular.

Fuentes de fibra

Los espárragos verdes contienen 1.8 mg de fibra, la fibra no es un nutriente, el cuerpo no la asimila pero ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Las investigaciones científicas recomiendan una dieta rica en fibra para reducir enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Por su alto contenido en ácido fólico es un alimento

Receta de espárragos al horno con jamón

Ingredientes para 4 personas

Espárragos verdes – 2 manojos

Jamón curado o serrano en lonchas – 300 g

Aceite de oliva virgen extra – 60 ml

Sal – al gusto

Pimienta- una pizca

Preparación

Lavar los espárragos, partir la zona dura con un cuchillo. Esta parte que partimos la podemos aprovechar para hacer una sopa de espárragos. Precalentar el horno a 220º y preparar una bandeja de horno. Colocar los espárragos en la bandeja, rociar con aceite de oliva virgen extra, un poco de sal y pimienta. Ten en cuenta que el jamón curado es salado y aportará sabor también a los espárragos. Formar grupos de espárragos con 4 o 5 unidades. Cortar las lonchas de jamón curado en tiras de unos dos dedos. Envolver los manojos de espárragos con el jamón. Introducir en el horno durante 12- 15 minutos, el tiempo depende del grosor de los espárragos. ¡Listos los espárragos al horno con jamón!

Notas sobre la receta

En España el jamón curado o serrano es fácil de conseguir, pero no así en otras zonas del mundo. Esta receta la puedes hacer igual sustituyendo el jamón curado por beicon, aunque si tienes ocasión de usar jamón curado, la receta queda menos grasa y tiene un sabor delicioso.

