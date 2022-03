Ratatouille, receta fácil 🐭

¿Has probado el ratatouille, la famosa receta francesa? La película con el mismo nombre de Disney- Pixar se estrenó en el 2007 y popularizó este plato de verduras en todo el mundo.

Aunque se trata de una receta de origen humilde, la pasión por comer sano y el movimiento vegano ensalzó la receta, hasta convertirla en un plato gourmet.

En España, tenemos recetas con ingredientes similares, como los pistos. En Periodista Digital te contamos el paso a paso del Ratatouille, una receta saludable.

Historia del Ratatouille

Se trata de una receta de origen humilde que nació en la zona de Niza. El término ‘ratatouille’ aparece en 1831 en el Journal of Military Sciences of the Land and Sea Armies. Era consumido por militares y también en las prisiones al ser fácil de cocinar.

En el argot militar ‘rata’ designa algo similar al ‘rancho’. Una mezcla de ingredientes como patatas, carnes, o verduras que se servía a los soldados. Los ingredientes son similares a nuestro pisto de verduras y a otras recetas del área mediterránea como la caponata italiana.

Esta receta toma su nombre de la palabra occitana «ratatolha» que designa un guiso de verduras. Aunque en la actualidad este estofado de verduras es muy popular, (en parte gracias a la película de Pixar).

En el pasado no tuvo buenas críticas, en 1846 el ratatouille se definió en el diccionario francés provenzal como ‘una sopa para ratas’ o ‘un mal guiso’.

La primera descripción elogiosa del ratatouille aparece en 1952, en una revista de transporte llamada La Vie du Rail”, según la web francesa jours de marché,

Los ‘puristas’ de esta receta sofríen los vegetales por separado y luego los cocinan juntos en una olla. Chefs como Roger Vergé recomiendan esta opción, (la que seguimos en la receta).

Sin embargo hay quien corta en rodajas y las prepara incluso al horno, pero al ser distintas verduras no todas tienen el mismo punto de cocción. Es por eso que del ratatouille se dice que es una receta sencilla pero lograr hacerla correctamente no es tan fácil. La receta de ratatouille es de esas que incluso está más rica de un día para otro.

Receta de ratatouille

Ingredientes

Berenjenas – 2 unidades

Calabacines – 2 unidades

Tomates – 3 unidades

Pimiento rojo – 1 unidad

Pimiento verde – 1 unidad

Cebolla – 1 unidad

Dientes de ajo – 3 unidades

Aceite de oliva virgen extra – 8 cucharadas

Sal – al gusto

Azúcar – 1 cucharadita

Pimienta – al gusto

Pimentón dulce – ½ cucharadita

Preparación

Cortar el tomate, las berenjenas y calabacines, en tamaño y grosor similar. Trocear la cebolla, y los dos tipos de pimientos. En una sartén antiadherente, agregar una cucharadita de aceite y la cebolla. La salteamos un par de minutos a fuego flojo. Preparar una cazuela a la que añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva la ponemos a fuego flojo. Rebajas 92 Opiniones Quid Intense - Cacerola de aluminio fundido, 30cm, asas de silicona, tapa de vidrio Cuando las cebollas se hayan pochado en la sartén un par de minutos, las trasladamos a la cazuela. Tapar la cazuela. En la misma´sartén donde pochamos la cebolla, ahora añadimos un chorrito de aceite de oliva y los trocitos de pimiento rojo y verde. Sofreír unos tres minutos. Pasado este tiempo verter los pimientos en la cazuela donde tenemos la cebolla. En la misma sartén anterior agregar otro poco de aceite y las rodajas de calabacín. Saltear unos 3 minutos y añadir a la cazuela con la cebolla. A continuación otro poco más de aceite a la sartén, y añadir, las rodajas de berenjenas. Saltear unos tres minutos, y añadir a la cazuela con el resto de ingredientes. Añadir dos hojas de laurel a la cazuela. Cubrir y dejar que se cocine unos 4 minutos. Abrir la cazuela y añadir las rodajas de tomate y los ajos cortados. Remover con suavidad. Agregar una cucharadita de azúcar para matizar la acidez del tomate. Aparte un poco de sal y pimienta y un poco de pimentón dulce. Tapar de nuevo el recipiente. Cocinar a fuego flojo durante 45 minutos. Transcurrido el tiempo, apagar el fuego y dejar reposar unos minutos antes de servir.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de ratatouille? En Facebook tienes más para escoger.