5 Menús para el Día del Padre 2022, gourmet, mediterráneo, ligero, exótico y vegano.

Este 19 de marzo será muy distinto al 2020 y al 2021. En el 2020 los restaurantes estaban cerrados debido a la alarma sanitaria mundial, ¿lo recuerdas?

En 2021 los bares y restaurantes tenían límites de aforo en su interior, horario de apertura y limitación de personas por mesa, favoreciendo que los clientes se sentaran en las terrazas.

En 2022 la normalidad comienza a ser habitual en la mayoría de las regiones se han retirado las restricciones en el ocio y restauración como el polémico ‘pasaporte Covid’.

Si este año no puedes ir a un restaurante, ¡celebra el Día del padre y San José con una comida especial en casa! En Periodista Digital te proponemos tres menús distintos para homenajear a papás, Pepes y Pepas.

5 Menús para el Día del Padre 2022

Todos con entrada, primer plato, segundo y postre. Puedes combinar entre sí, saltando de la entrada al segundo plato, sirviendo entrada y primero sin segundo plato, o dejar el postre para otra ocasión.

Menú gourmet

Para los que saborean cada bocado y piensan que la gastronomía es todo un arte. Un menú a su medida.

Ingredientes

Carne de pollo – (alas, pescuezo)- 500 g

Carcasa de pollo – 1 unidad

Agua – 2 litros

Puerro – 1 unidad

Cebolla – 1 unidad

Dientes de ajo – 2 unidades

Hoja de laurel – 1 unidad

Clavo molido – un pellizco

Piel de limón – un trocito

Aceite de oliva sabor suave – 3 cucharadas

Cúrcuma– ½ cucharadita

Ramitas de perejil fresco –al gusto

Sal –al gusto

Zumo de limón – al gusto

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace. 👈

Primer plato → Ensalada de ahumados

Ingredientes

Salmón ahumado – 150 g

Bacalao ahumado – 80 g

Rúcula – 250 g

Pimiento dulce rojo – 1 unidad

Mezcla de lechugas – 150 g

Aguacate – 1 unidad

Aliño

Aceite de oliva virgen extra – 3 cucharadas

Vinagre balsámico – 2 cucharaditas

Limón – el zumo de medio limón

Preparación

Lavar la rúcula y las lechugas variadas en un recipiente con agua unas gotas de vinagre, que tiene efecto bactericida .Aunque uses lechuga embolsada que viene limpia darle un remojo siempre es conveniente escurrir bien y añadirlo a una ensaladera .

que tiene efecto bactericida .Aunque uses lechuga embolsada que viene limpia darle un remojo siempre es conveniente . Es importante que la lechuga no tenga gotitas de agua acumulada ya que afecta luego al resultado final de la ensalada.

Cortar en tiras el salmón y el bacalao y agregar a la ensalada junto a pimiento dulce cortado.

Pela el aguacate y extraer la carne, depositarla en la ensaladera.

Preparar el aliño: usamos un bote de vidrio común con tapa, combinamos todos los ingredientes . Cerrar la tapa y agitar.

Regar la ensalada con este aliño y mezclar.

Segundo plato→ Rape en salsa

Medallones de rape – 500 g (puede ser congelado)

Cebolla dulce o chalota – 2 unidades

Dientes de ajo – 2 unidades

Patatas –2 unidades

Vino blanco – 100 ml

Tomate frito – 150ml

Caldo de pescado – 100 ml

Laurel – 1 hoja

Aceite de oliva virgen extra –

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace. 👈

Postre → Mousse de fresas

Para el final un postre gourmet muy fácil, textura fundente y ese aroma a fresas tan inconfundible.

Ingredientes

Fresas – 300 g

Nata montada – 200 ml

Claras de huevo – 3

Azúcar – 75 g

Limón – 1 cucharadita

Preparación

En un recipiente añade agua y unas gotitas de vinagre para lavar las fresas. El vinagre es perfecto como bactericida, dejamos solo a remojo unos segundos y luego escurrimos. Reservar dos fresas para el adorno y el resto cortar en trocitos .

. Batir las claras a punto de nieve, para lograrlo podemos usar la batidora o las varillas de cocina. Añadimos las claras en un recipiente, comenzamos batiendo suave.

Cuando veamos que comienzan a parecer como espuma agregamos el limón,(también puedes añadir en lugar de limón un poco de sal o de crémor tártaro). 13 Opiniones CHEFDELICE CREMOR TARTARO, 40 GR

S eguimos batiendo y veremos como la mezcla va adquiriendo más cuerpo. Agregar poco a poco el azúcar y seguir batiendo hasta que las claras estén montadas y la mezcla nos haga como ‘picos o crestas’. 1.948 Opiniones Cecotec Batidora de Mano PowerGear 1500 XL Pro de 1500 W, Pie Extralargo, Cuchillas de Titanio, Engranaje de Metal y 21 Velocidades + Turbo. Incluye Accesorios.

Agregar poco a poco el azúcar y seguir batiendo hasta que las claras estén montadas y la mezcla nos haga como ‘picos o crestas’. Añadir las fresas a la picadora y triturarlas bien. Reservar en un recipiente

Batir la nata hasta conseguir montarla, esto te llevará pocos minutos. Añade la nata montada a la mezcla de fresas y combina con una cuchara. suavidad para que no se baje mucho la nata .

Una vez mezclados estos ingrediente s añadir una cucharada de claras montadas y mezclar, luego otra y así hasta incorporar toda la clara montada.

s añadir una cucharada de claras montadas y mezclar, luego otra y así hasta incorporar toda la clara montada. Dejar reposar una hora en la nevera antes de servir. Para decorar cortar por la mitad las dos fresas que teníamos reservadas y añadir sobre el mousse.

Preparación

Puedes seguir el paso a paso de la receta desde este enlace. 👈

Menú Mediterráneo

Verduras, arroz, productos del mar, aceite de oliva, vino y cítricos, aparecen en nuestro menú.

Ingredientes

Tomates – 4 unidades

Queso mozzarella de búfala – 300 g →(en grande superficies)

Albahaca fresca – 20 hojas

Aceite de oliva virgen extra – 5 cucharadas

Sal- al gusto

Pimienta – una pizca

Vinagre blanco – 1 cucharadita

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace. 👈

Primer plato→ Almejas a la marinera

Ingredientes

Almejas –1,5 Kg

Cebollas – 2 unidades

Ajo – 2 dientes

Laurel – 4 hojas

Vino blanco (Ribeiro) – 200 ml

Perejil picado – 2 cucharadas

Salsa de tomate casera –2 cucharadas

Caldo cocción almejas – 200 ml

Harina – 1 cucharada y ½

Pimentón – ½ cucharadita

Sal- a gusto

Aceite de oliva – 50 ml

Preparación

Sigue la receta desde este enlace. 👈

Segundo plato→Paella de mariscos

Estamos en España, y la paella es uno de nuestros manjares, ¡menudas paellas sabemos preparar, por mucho que nos quieran imitar! Ya puede decir Jamie Oliver que su ‘arroz amarillo’ es paella, «que va a ser que no». Para esta ocasión tan especial una de mariscos con gambas arroceras que puedes encontrar a buen precio.

Ingredientes

Arroz bomba: 400 gramos

Mejillones: 1 kilo

Dientes de ajo: 4 unidades

Gamba arrocera:350 g

Calamar congelado: 250 g

Caldo de pescado: 2 litros

Tomate: 1

Zumo de limón: el de medio limón

Aceite de oliva virgen: 100 ml

Azafrán molido o colorante alimentario: ½ cucharadita

Pimiento verde: 1

Pimiento rojo: 1

Pimentón: al gusto

Sal: al gusto

Almejas: 250 g (opcional)

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace, 👈

Ingredientes

Limones – 6 unidades

Helado de limón – 350 ml

Leche condensada – 280 ml

Zumo y pulpa , (sin semillas) – de 2 limones

Crema agria –375 ml (te digo como hacerla es muy fácil)

Preparación

Sigue este postre desde este enlace.👈

Menú ligero

Para padres que prefieren recetas saludables con pocas calorías y grasa. Un menú con abundantes verduras y un segundo plato

Una sopa ligera y suave, los espárragos tienen pocas calorías, tan solo 18 por ración de 100 g, su contenido en grasa es casi testimonial con un 0.001 g.

Los espárragos tienen un 94% de agua, sin embargo a pesar de ser tan ligeros aportan nutrientes fundamentales. Tienen vitamina A, (53 mcg), también vitamina C, (26 mg), vitamina B1, (0,12 mg) y vitamina B2, (0,13 mg). Por eso, si estás a dieta o te gusta comer ligero, los espárragos son buenos aliados para crear recetas saludables, (como la que viene a continuación).

Ingredientes

Espárragos blancos frescos – 1 kg

Cebolla fresca o cebolleta – 2 unidades

Agua – 600 ml

Azúcar – 1 cucharadita

Mantequilla – 100 g

Harina – 50 g

Vino blanco – 125 ml

Sal – al gusto

Nata ligera para cocinar – 200 ml

Pimienta blanca – una pizca

Zumo de limón – el de ½ limón

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace. 👈

Primer plato→ Ratatouille receta fácil

Una receta francesa que ya se preparaba en el siglo XIX, pero que se hizo conocida en todo el mundo gracias al cine. En el 2007 se estrenó ‘Ratatouille’ la película de Pixar protagonizada por un simpático ratón. Remy sueña con convertirse en un chef gourmet, inspirado por el chef Auguste Gusteau que en la película ha fallecido recientemente.

Se trata de una receta de origen humilde que nació en la zona de Niza. Es una especie de pisto con berenjenas, calabacines, pimientos… El término ‘ratatouille’ aparece en 1831 en el Journal of Military Sciences of the Land and Sea Armies.

Ingredientes

Berenjenas – 2 unidades

Calabacines – 2 unidades

Tomates – 3 unidades

Pimiento rojo – 1 unidad

Pimiento verde – 1 unidad

Cebolla – 1 unidad

Dientes de ajo – 3 unidades

Aceite de oliva virgen extra – 8 cucharadas

Sal – al gusto

Azúcar – 1 cucharadita

Pimienta – al gusto

Pimentón dulce – ½ cucharadita

`Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace. 👈

Segundo plato→ Carpaccio de salmón

Una receta exquisita si te gusta el pescado. El salmón es un pescado azul y una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega-3. Además aporta una alta cantidad de proteínas, (18.4 g) y vitaminas A, E, B1, B2, B3, B9 y D. El salmón también es rico en yodo (28.3 mg) y contiene en menor proporción hierro, zinc y selenio.

Ingredientes

Lomo de salmón fresco sin piel – 700 g

Limones – 2 unidades

Jengibre fresco rallado – 1 cucharada

Rúcula – 80 g

Aceite de oliva virgen- 50 ml

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Alcaparras – al gusto (opcional)

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace. 👈

Un postre exótico, popular en la India. Es un batido que se sirve frío, lleva yogur y especias como el cardamomo o el jengibre. Tiene beneficios para la digestión al tener entre sus ingredientes yogur que tiene bacterias prebióticas como los lactobacilos. Su origen no se sabe con exactitud pero se especula que tiene más de 1.000 años de antigüedad.

Ingredientes

Mango –225 g

Yogur griego –250 g

Azúcar o edulcorante en polvo– 50 g

Cardamomo molido (opcional) – ½ cucharadita

Hielos – 12 unidades

Pistachos – 4 unidades

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace. 👈

Menú exótico

Para papás amantes de la comida exótica, un menú memorable, que puedes preparar al completo o combinar entrada con segundo o saltarte la entrada y el postre.

Entrada → Ensalada China

Con ingredientes originales pero fáciles de encontrar, una entrada fácil con sabores muy diferentes a las ensaladas mediterráneas.

Ingredientes

Col china – 350 g

Brotes soja – 200 g

Brotes de bambú – 100 g

Zanahoria rallada – 150 g

Pepino rallado – 150 g

Aliño

Vinagre de arroz – 2 cucharadas

Aceite de girasol – 5 cucharadas

Jengibre en polvo – ½ cucharadita

Salsa de soja – 1 y ½ cucharadas

Preparación

Sigue el paso a paso desde este enlace. 👈

Primer plato →Sopa de ramen

En Japón esta receta es una de las comidas tradicionales de cualquier restaurante o puesto callejero y tiene hasta su propio museo. Lleva bastantes ingredientes pero todos los puedes encontrar en cualquier supermercado bien surtido.

Ingredientes

Fideos tipo yakisoba – 150 g

Dientes de ajo – 3 unidades

Zanahoria – 1 unidad

Cebolla – ¼ de unidad

Seta shiitake – 150 g

Filetes de carne de cerdo finos -400 g

Caldo de pollo – 1 litro

Espinacas baby congeladas – 1 taza

Salsa de soja – 60 ml

Agua – 200 ml

Huevos – 2 unidades

Jengibre rallado – 1 cucharada

Aceite de girasol – 1 cucharada

Cebollino picado – 100 g

Semillas de sésamo – 1 cucharada (opcional)

Preparación

Sigue el paso a paso desde este enlace.👈

Segundo plato → Tataki de salmón fácil

El tataki es una receta muy antigua, se remonta al siglo XVI, surgió en la isla de Shikoku, una de las cinco islas de Japón.

Esta isla ha estado bastante aislada del resto del Japón, por eso ha mantenido características propias, en sus costumbres o gastronomía. A esta isla arribaban muchos visitantes extranjeros cuando llegaban a Japón.

Ingredientes

Salmón (puede ser congelado) – 350 g

Jengibre rallado – 1 cucharada

Cebolleta fresca – 1 unidad

Salsa de soja – 3 cucharaditas

Semillas de sésamo o ajonjolí –1 cucharada

Zumo de limón – 1 cucharada

Vinagre de arroz –2 cucharadas

Aceite de girasol – 4 cucharadas (opcional usar aceite de sésamo)

Salsa de ostras – 1 cucharadas (opcional, la encuentras en grandes superficies)

Sigue el paso a paso desde este enlace.

Postre → Hanami dango

Este postre se inspira en los colores de los cerezos que florecen en primavera. En Japón a finales de marzo y comienzos de abril, es momento del Hanami, ‘ver y apreciar las flores’.

Se cree que la práctica se remonta al Período Nara (710-794) o Período Heian (794-1185). En la actualidad esta tradición se lleva a cabo a finales de marzo y en Kyushu o mediados de mayo en Hokkaido.

Ingredientes

Harina de arroz glutinoso dulce ‘mochiko’ – 240 g

Tofu suave – 240 g

Azúcar –120 g

Polvo de té verde matcha –1 cucharadita

Colorante alimentario rojo – unas gotas

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace. 👈

Menú vegano

Para veganos, vegetarianos o a los que les gusta probar recetas diferentes, nuestro menú sin ingredientes de origen animal.

Ingredientes

Champiñones – 150 g

Ensalada variada (rúcula, canónigos, lechuga) – 250 g

Zanahoria rallada – ½ unidad

Tomates cherry – 4 unidades

Pepino –½ unidad

Pimiento rojo – una cucharada en trocitos

Tofu – 125 g

Para el aliño

Aceite de oliva virgen extra – 4 cucharadas

Zumo de limón – El de ½ limón

Sal negra del Himalaya – una pizca

Pimienta –al gusto

Preparación

Sigue la receta, desde este enlace. 👈

Primer plato→ Crema de hinojo fácil

Ingredientes

Bulbo de hinojo – 1 unidad

Puerro – 1 unidad

Patatas – 2 unidades

Leche de soja – 500 ml

Caldo de verduras – 300 ml

Ramas del bulbo de hinojo picadas – 3 cucharadas

Hinojo seco – ½ cucharadita

Sal – al gusto

Maicena – 50 g

Pimienta – una pizca

Aceite de oliva virgen – 50 ml

Sigue el paso a paso desde este enlace.👈

Segundo plato→Pappardelle con verduras

Ingredientes

Pasta pappardelle – 400 g

Calabacín –1 unidad

Pimiento rojo – ½ unidad

Cebolla – ½ unidad

Dientes de ajo – 2 unidades

Espárrago verdes de bote – 8 unidades

Aceite de oliva virgen extra – 60 ml

Vino blanco –100 ml

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Perejil picado – 1 cucharada

Preparación

Sigue la receta desde este enlace.👈

Ingredientes

Leche de almendras –500 ml (125 en cada vasito)

Semillas de chía – 8 cucharadas soperas rasas (dos por vasito)

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Edulcorante líquido –al gusto (o si prefieres azúcar)

Para adornar

Fresas – al gusto

Sigue la receta en este enlace.👈

