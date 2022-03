Diego Cabrera publica “Gurú. Un manual multisensorial de coctelería”

Gurú es una lectura obligada y una herramienta indispensable para profesionales y amantes de la coctelería; un libro básico que tiene como objetivo descubrir plenamente los sentidos y utilizarlos a favor en el momento de la creación de un cóctel.

A diferencia del resto de libros acerca del mundo de la coctelería este no gira en torno a las recetas en sí (aunque contiene también una cincuentena), sino a partir del propio concepto inicial de su gestación en el proceso creativo. Diego Cabrera, uno de los bartenders más aclamados de nuestro, considerado uno de los maestros del cóctel a nivel internacional, reúne en este libro atemporal y novedoso todo lo que hay que saber para convertirse en un gran barman. Para ello acude a científicos, médicos, perfumistas y todo tipo de gurús que sirven de inspiración para entender este arte de la coctelería.

Gurú es una obra muy visual, con un contenido teórico fundamental sobre el mundo del cóctel, que refleja la receta de su éxito: creaciones de autor, aplicación de técnicas novedosas y nunca vistas, uso de ingredientes poco habituales, profesionales expertos; una colorida y ecléctica decoración; una carta espectacular —tanto por el contenido como por su presentación—, tesón y liderazgo. Y todo en el punto de encuentro entre los cocktails y el rock & roll.

¿POR QUÉ GURÚ?

«Este libro se llama Gurú no por casualidad: este concepto relativo a sabiduría y experiencia lo utilicé para el nombre de mi laboratorio creativo y el de mi coctelería de autor de la calle Echegaray de Madrid, junto al de Salmon, referido a la perseverancia y a ir a contracorriente. También se llama así como homenaje a todas las personas con las que me he ido encontrando en la vida, gracias a las cuales hoy puedo presentaros esta obra. Gurú es todo aquel que lidera o marca el camino con su maestría, y Gurú, el libro, pretende ser la piedra sobre la que construir y refundar nuestra profesión: el conocimiento». Diego Cabrera

SOBRE EL AUTOR

Diego Cabrera dirige Salmon Guru, reconocido como mejor bar de España y en las primeras posiciones de los World’s 50 Best Bars. Ha obtenido diversos premios y distinciones como el premio a la Mejor Coctelería de España, el Mejor Menú de Coctelería de España en los Coaster Awards, y fue destacado como una de las Mejores Aperturas Internacionales del Año (por Salmon Guru) según Tales of the Cocktails, el congreso anual celebrado en Nueva Orleans, además del Premio Nacional de Gastronomía en 2018.

La revista Drinks International, una de las más importantes del sector, lo ha seleccionado como uno de los 100 mejores cocteleros del mundo, una lista muy exclusiva.

Diego Cabrera es el bartender más cercano al espíritu innovador, inconformista y en permanente cuestionamiento de lo establecido de Ferran Adrià y de su filosofía de continua investigación.

Cabrera lidera la reactivación de la histórica taberna Viva Madrid además del taller de experimentación Gurú Lab, de reciente creación. Ejerce también de asesor para empresas

como NH Collection y es embajador de marcas como Schweppes.