Historia de los ravioles o raviolis

Raviolis deriva del dialecto genovés ‘raviolo’ que se traduce como ‘plegado’. En la Antigua Roma (753 a. C a 476 d. C), no se conocían los raviolis, pero si habían platos que podrían ser antecesores.

Por ejemplo, una receta del gastrónomo Marco Gavio Apicio ,»patinam apicianam sic facies» era una especie de raviolis. Marco Gavio Apicio nació en el 25 a. C, se le atribuye el libro de cocina, ‘De re coquinaria’ que se publicó siglos en el IV o V.

Otra hipótesis afirma que los raviolis fueron creados en Gavi Ligure, región del Piamonte en Italia, cuando esta zona pertenecía a la ‘República de Génova’. A las familias que residían en esta zona se las llamaba ‘Raviolis’.

Los raviolis son la única pasta rellena conocida entre los siglo XII y XIII, según consta en «Paesaggio agrario in Liguria», donde se refleja un contrato del siglo XVIII, donde un colono de Sanovese se compromete a proporcionar comida para tres personas, consistente en pan, vino, carne y raviolis.

Cómo hacer raviolis caseros con relleno de carne

Ingredientes

Harina – 400 g

Huevos – 4 unidades

Sal – ½ cucharadita

Para el relleno

Carne de ternera-300 g

Cebolla –½ unidad

Queso rallado – 50 g

Aceite de oliva virgen extra – 40 ml

Mantequilla – 30 g

Huevo – 1 unidad

Nuez moscada – una pizca

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Vino blanco – 150 ml

Agua – 250 ml

Preparación

Comenzamos con el relleno de carne, así durante la cocción aprovechamos para hacer la pasta de los raviolis. Cortar por un lado la cebolla en trocitos y por otro la carne en trozos medianos. En una cazuela o sartén honda, añadir el aceite de oliva y la mantequilla. Agregar la cebolla y dejar que se vaya dorando a fuego lento durante 5 minutos. A continuación añadir la carne para que se vaya dorando por fuera. Incorporar el vino blanco y el agua. Remover. Añadir un poco de sal. Cubrir la cazuela, o sartén y dejar cocer a fuego medio 20 minutos. Mientras la carne se va cocinando, vamos a preparar la pasta fresca al huevo para los raviolis. En un recipiente añadir la harina y un poco de sal. Hacer un hueco en el centro de la harina y agregar los huevos. Batir con un tenedor hasta integrar los ingredientes. Cuando tengamos la masa la trabajamos con las manos Hacer una bola cubrir con papel film o un paño y dejarla reposar por 30 minutos. Revisar como va la carne, si le falta algo de agua se añade un poco más. Una vez terminada la cocción de la carne, añadir un poco de pimienta. Con una batidora de mano triturar la carne hasta que nos quede picada. Si lo prefieres trasladar la carne a una picadora y picar. Bosch MMR08R2 - Picadora, 400 W, Capacidad 1.3 litros, color rojo Depositar la carne en un recipiente, añadir el queso rallado, la nuez moscada y un huevo. Mezclar todos los ingredientes. Probar y ajustar el punto de sal Volvemos a la masa de la pasta que teníamos reposando. Extendemos con un rodillo la masa de los raviolis, (para esto hay máquinas que deja la masa muy fina, pero con el rodillo también podemos afinar la masa). Formar un rectángulo con la masa que hemos afinado. Cortar el rectángulo por la mitad. Añadir bolitas de relleno a una parte del rectángulo de masa, dejando unos centímetros de separación entre cada trocito de relleno. Colocar la otra parte del rectángulo de masa sobre el relleno, como si fuera un sándwich, de esta manera formamos los raviolis ‘de forma casera’. Cortar a tiras (puedes usar un cortador que deja los bordes como ves las fotos), y luego de cada tiras la masa y luego cortar cada tira en porciones (donde verás está el relleno, para hacer los raviolis uno a uno). Para sellar los bordes usamos un tenedor. A la hora de cocinar, recuerda que la pasta fresca requiere menos tiempo de cocción, unos 4-5 minutos. Acompaña con salsa de tomate, ¡buen provecho!

Relleno de raviolis de espinacas

Podemos seguir la receta anterior pero en lugar de relleno de carne, usar este vegetal, (apto para vegetarianos).

Ingredientes

Espinacas congeladas o frescas -300 g

Nueces – 8 unidades

Aceite de oliva virgen extra – 2 cucharadas

Cebolla – 1 unidad

Diente de ajo – 1 unidad

Tomillo – ½ cucharadita

Salsa de soja- 2 cucharaditas

Pimienta – una pizca.

Preparación

Cocer las espinacas congeladas (sin descongelar previamente),en una olla o cazuela añadir agua y un poco de sal. Cuando hierva añadir las espinacas. Cocer a fuego medio 8 minutos. Si usas espinacas frescas, lo primero es lavarlas. Escurrir y luego cocer en agua hirviendo con un poco de sal pero solo 3 minutos. Escurrir las espinacas usando un colador, retienen mucha agua, es importante escurrirlas bastante. Pelar y cortar fino la cebolla y el diente de ajo. Añadir aceite de oliva a una sartén. Cuando esté caliente el aceite, saltear la cebolla durante unos 2 minutos, o hasta que veas se va poniendo transparente. En ese momento añadir el diente de ajo. Cocinar durante otro minuto, (procurando, que el ajo no se queme que amarga). Trocear las nueces, picarlas en un mortero o en una picadora. Añadir las nueces al sofrito de cebolla y ajo y calentar durante 30 segundos a fuego bajo. Agregar las espinacas bien escurridas, mezclar con el sofrito. Sazonar con dos cucharaditas de salsa de soja, tomillo y pimienta. Cocinar a fuego bajo durante 1.5 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar. ¡Listo el relleno vegano para nuestros raviolis!

También te puede interesar

¿Te han gustado los raviolis caseros? En Facebook tienes más para escoger.