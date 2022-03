Si te gustan los sabores potentes, no te pierdas este arroz hindú picante. En la India los sabores y aromas intensos son parte de su cultura.

Tiene una gran variedad de pimientos y especias, como la cúrcuma, el hing, garam Masala, la pimienta o el jengibre, y todas sus comidas van acompañadas siempre de especias, (algunas picantes y otras más suaves como el cardamomo o la canela).

Nuestra receta es apta para vegetarianos y veganos al no llevar ingredientes de origen animal, en Periodista Digital te contamos el paso a paso.

La India: un paraíso para amantes del picante

Son muchas las recetas picantes que podemos encontrar en la India. Una de las más picantes es el ‘phaal curry’, que resulta tan intenso al llevar un tipo de pimiento llamado chile bhut jolokia.

Otra especialidad picante, famosa de la India, es el Laal Maas popular en la zona de Rajasthan, una receta muy valorada por los antiguos guerreros.

Se trata de un plato de carne de cordero acompañada de salsa de pimientos rojos, y aceite de mostaza, ¡solo apto para valientes!

A pesar de tener muchas recetas con carne o pescado, la India es el país con más vegetarianos del mundo, alrededor del 38% de la población. El arroz es un básico en su alimentación diaria, junto a las verduras y legumbres.

5 ventajas de los alimentos picantes

¿Por qué pican tanto algunos pimientos? La respuesta está en la capsaicina, un compuesto que se encuentra en los pimientos responsable de la sensación de picor.

Hace aproximadamente un siglo los científicos comenzaron a investigar la capsaicina y descubrieron los beneficios para la salud. Otros alimentos que tienen compuestos picantes son el jengibre, la cúrcuma o el ajo.

Pueden estimular el metabolismo

Existen muchos factores que pueden contribuir al aumento de peso: la dieta, la inactividad, la genética y también la edad. La capsaicina puede ayudar a estimular el metabolismo, lo que puede hacer que se queme más calorías.

Otras especias como la cúrcuma o el comino también pueden aumentar la tasa de reposo metabólica. Un estudio encontró que la cúrcuma también suprimía el crecimiento del tejido graso en ratones.

Ayuda a la longevidad

Comer a menudo comida picante, (5/6 veces a la semana), reduce la mortalidad. Esta afirmación se sustenta en un gran estudio realizado en el 2015 por Harvard and China National Center for Disease Control and PreventionTrusted Source. Que verificó que la ingesta frecuente de alimentos picantes redujo la mortalidad en un 14%.

Efecto antiinflamatorio

La curcumina, un compuesto de la cúrcuma, puede reducir la inflamación en el cuerpo. En la medicina ayurvédica, las propiedades antiinflamatorias del ajo y el jengibre se han usado durante siglos para tratar dolencias como las náuseas, la artritis o los trastornos autoinmunes.

Mejorar el estado de ánimo

La capsaicina funciona como una endorfina según Hale Robinson, dietista clínica del Piedmont Atlanta Hospital. El cuerpo produce endorfinas como la serotonina en respuesta al calor que confunde con dolor, por eso la ingesta de alimentos picantes te hará sentir mejor, disminuyendo el riesgo de depresión o estrés.

Efecto antibacteriano

El comino o la cúrcuma han demostrado tener propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

Arroz hindú picante

Ingredientes

Arroz basmati – 400 g

Caldo de verduras – 900 ml

Guindillas – 2 unidades

Cebolla – ½ unidad

Dientes de ajo – 2 unidades

Aceite de girasol – 4 cucharadas

Cúrcuma– 1 cucharadita

Canela – una pizca

Especia cardamomo – 6 vainas (esta especia la encuentras ya en España en supermercados)

Azafrán molido o colorante – ½ cucharadita

Jengibre rallado – 1 cucharada

Sal – al gusto

Un chorrito de vinagre

Anacardos – 60 g, (opcional)

Preparación

El arroz basmati no se cocina igual que nuestro arroz redondo, necesita hidratarse, de esta forma ayudamos a eliminar el almidón y reducimos la posibilidad de que el arroz quede muy pegajoso. Después de pasarlo por el chorro del grifo. En un recipiente añadimos agua y dejamos el arroz a remojo unos 10 minutos. Unos 15 minutos antes de hacer el arroz. lo colocamos en un colador bajo el agua del grifo. Transcurrido estos minutos escurrir el agua del arroz usando un colador. Dejamos el arroz en una olla o cacerola, con un poco de sal y un chorrito de vinagre (ayuda a que no se pegue). Mientras tanto en otro recipiente calentar el caldo de verduras, añadir la cúrcuma, el colorante o azafrán, el cardamomo, el jengibre rallado y la canela. Este popurrí de especias le dará un sabor especial al arroz. Cuando el caldo hierva verter poco a poco sobre el arroz. Cocer el arroz a fuego lento y tapar con papel de aluminio y la tapa correspondiente de la olla o cazuela, deja una rendija para poder mirar (o tapa y ves mirando de vez en cuando). Cuando el agua hierva cubrir por completo para evitar se salga el vapor. Cocinar durante 15 minutos a fuego flojo sin remover ni quitar la tapa. Mientras se va cocinando el arroz, pela y pica la cebolla y los ajos, corta en trocitos una de las guindillas, la otra la dejamos entera. Añade el aceite a una cacerola. Rehoga la cebolla y los ajos durante unos tres o cuatro minutos. A continuación añade las guindillas y cocina un minuto. Apaga el fuego, y con un tenedor aplasta ligeramente varios trocitos de la guindilla para que suelte más aroma y sabor. Si te gusta menos picante usa solo una guindilla en lugar de dos. Una vez el arroz haya terminado su cocción, retirar del fuego. Si queda algo del agua de cocción, reserva un poco. Añadir el arroz a la sartén o cacerola donde tenemos el sofrito de cebolla, ajo y guindilla. Incorpora 2 cucharadas del agua de cocción del arroz, si no tienes usa un poco de caldo de verduras. Sofríe el arroz durante dos minutos, removiendo solo un par de veces. Apaga y deja reposar. Servir acompañado de zumo de limón y anacardos (opcional).

