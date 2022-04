El cartel en un bar de Valencia que abre un picante debate en redes

No se esperaba la reacción que iba a desencadenar en las redes sociales.

El restaurante Lulat de Valencia colocó un cartel que rezaba así:

El letrero fue fotografiado y subido a Twitter. En cuestión de minutos, el tuit se viralizó:

Parad el mundo que me bajo. pic.twitter.com/kXADuMJHtf

El debate provocado por la publicación de la fotografía viene por algunos que piensan que es completamente absurdo hacer hincapié en que las bravas son veganas puesto que las patatas son un alimento que, obviamente, no procede de ningún animal.

Sin embargo, hay otro grupo de internautas que aseguran que el problema con esta discusión no está en las patatas, sino en la salsa.

Y es que, según señalan, la forma correcta de hacer la salsa que acompaña a las bravas es con el caldo de carne como uno de sus principales ingredientes. Al usarse esto, el plato ya no se podría considerar vegano.

La publicación ya cuenta con 3.000 «me gusta» y numerosas reacciones y respuestas en tan solo dos días.

Osea, me niego, vamos a ver… Que problema tienen las bravas a parte del picante .. https://t.co/uA9vtxUGH4

— ROV | Rush of the Blaze (@_BlazingRush) April 23, 2022

Hemos llegado al punto donde me dan muchísima más pereza los antiveganos que los veganos. https://t.co/hsAqbUrKkY

Los veganos no comen patatas ???

Y esto es un problema para los veganos: gente que se ríe porque no sabe qué llevan las cosas, y sitios en que consideran que los ingredientes "secundarios" no cuentan. Sí, la salsa brava bien hecha no es vegana. Sí, las salsas cuentan en el plato. https://t.co/8GhEutRINV

— PGonz (@PGonz8) April 24, 2022