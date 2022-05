Cómo hacer licor de café casero☕

Licor de café casero con aroma a chocolate negro, un licor delicioso que puedes usa para cócteles o repostería, (cuando prepares un bizcocho o unas rosquillas).

Es un proceso sencillo, pero ten en cuenta, cualquier licor casero necesita un tiempo de reposo antes de su consumo, como le pasa al vino, ¡todo lo bueno se hace esperar! En Periodista Digital, te contamos cómo preparar licor de café casero.

¿Desde cuándo se elaboran licores?

En España desde hace siglos se preparan orujos y aguardientes caseros con hierbas y frutas. Son muy conocidos el Pacharán, en Navarra, el licor de café en Galicia, el Ron miel canario, o el licor de hierbas de Ibiza.

Sobre la primera elaboración de bebidas destiladas, no existen muchos. Hablamos milenios atrás, lo que ha envuelto en misterio el asunto. Hay expertos que opinan que las primeras destilaciones se hicieron en Mesopotamia, unos 2.000 a. C. Sin embargo estos procesos se llevaban a cabo para producir perfumes, no bebidas. Al ser algo que pasó hace tanto tiempo, no se tienen certezas.

Los expertos no se ponen de acuerdo, hay varias teorías sobre cómo comenzó la destilación. La teoría con mayor aceptación, afirma que este proceso comenzó en Arabia, gracias al médico Rhazes o al alquimista Jabir ibn Hayyan alrededor del 800 d. C.

Otra teoría apoya que la destilación se desarrolló en China, y una tercera hipótesis, apunta que fue en Italia. No hay certidumbres, incluso la destilación de licores podría haberse desarrollado en distintos lugares al mismo tiempo. Hay quien opina que la destilación no ocurrió hasta la Edad Media, en el siglo XIII.

¿Existen testimonios gráficos sobre este tema que puedan dar luz sobre su historia? Si, el primero en describir el proceso de la destilación alcohólica, fue San Alberto Magno (1193 –1280). Tiempo después Arnaldo de Villanova, nacido en Valencia en 1204, médico, fue quien acuñó el término, ‘aqua vitae’, una solución de agua y etanol.

Historia del licor de café

Las recetas de licor de café son muy antiguas, se sabe que el licor Tía María se remonta al siglo XVII, aunque no fue hasta la década de 1950 cuando finalmente se comercializó. La historia detrás de Tía María es incluso leyenda.

Cuando una joven aristócrata española huyó de la agitación de la guerra colonial en la isla de Jamaica. Su doncella guardó un antiguo manuscrito en el joyero de la joven, era una receta que llevaba el nombre de una mujer valiente: así nació la Tía María.

Otro licor de café muy conocido es el Kahlua, nació en Veracruz México. El famoso licor de café y caña de azúcar fue inventado en 1930 por los hermanos Álvarez.

Los hermanos lograron que un empresario local el Sr Blanco agregara sus granos de café recién cosechados a un licor que Blanco ya estaba desarrollando, así nació el Kahlua, fue modificado años después por el químico Montalvo Lara, se fabrica en México desde 1936.

Receta de licor casero de café

Ingredientes

Vodka – 1 litro

Café molido mezcla (espresso, descafeinado o el que prefieras) –350 g

Azúcar – 1kg

Agua – 2 litros

Chocolate negro rallado – 3 onzas

Aroma de vainilla – 2 cucharaditas

Utensilios

Bote de vidrio grande con boca ancha (como los de aceitunas)/ o garrafa de agua vacía de 5 litros

Botellas o recipientes de vidrio

Preparación

En una olla o cazuela grande añadir el agua. A continuación el azúcar. Calentar a fuego flojo, removiendo con una cuchara. El azúcar se irá disolviendo poco a poco. Una vez tengamos disuelta el azúcar, apagar el fuego, dejar reposar la mezcla 15 minutos. Verter la mezcla en un bote grande (con capacidad para unos 4 litros, los botes de aceitunas tienen esa capacidad, pero también puedes usar una garrafa de agua de plástico de 5 litros). Si el recipiente que utilizamos tiene boca estrecha, como una garrafa, coloca un embudo, y añade la mezcla, así no se derramará a añadir. La mezcla aún estará ligeramente caliente, añadir el chocolate rallado. Dejar reposar hasta que esté a temperatura ambiente. Añadir el vodka y remover. A continuación el aroma de vainilla, y el café molido. Remover con una cuchara, (si usas una garrafa, donde es difícil mezclar con una cuchara. Puedes usar algún accesorio de cocina alargado como un cuchillo fino). Otra opción es cerrar la garrafa y agitar para mezclar. Tapar el recipiente y dejar reposar 25 días, en un lugar fresco alejado de luz solar. Si te cabe en la nevera perfecto, de otro modo en una zona oscura y fresca. Durante esos 25 días, de reposo, pasada una semana, remover o agitar el frasco. Prueba la mezcla por si requiere añadas más azúcar. Pasadas dos semanas haremos lo mismo, y repetimos pasadas 3 semanas. Transcurrido el tiempo de reposo. Filtramos nuestro licor de café. Usaremos un colador y un recipiente debajo donde caiga el licor. También puedes usar una tela fina como de media. De esta manera obtendremos un resultado más fino. Para envasar nuestro licor ya filtrado, usamos un embudo y las botellas o envases de vidrio. Llenar las botellas, tapa y conservar en un lugar fresco. ¡Listo ya lo puedes usar para tomar solo con hielo, añadir a cócteles o a repostería!

