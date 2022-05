Yorkshire pudding o pudín de Yorkshire es una guarnición habitual del roast beef. A veces se rellena con otros alimentos como queso o salmón.

En Reino Unido se celebra el Día del Pudín de Yorkshire el primer domingo de febrero, en los Estados Unidos esta receta también tiene un día señalado, el 13 de octubre. En Periodista Digital te contamos la receta del Yorkshire pudding paso a paso.

Historia del Yorkshire pudding

Esta receta surgió como una forma de aprovechar la grasa sobrante de cerdo o res. La primera receta de ‘dripping pudding” o ‘pudín que gotea’ se publicó en The Whole Duty of a Woman en 1737.

Los hábiles cocineros del norte de Inglaterra, habían ideado una forma de aprovechar la grasa procedente de los asados que se colocaban sobre parrillas o chimeneas, (la grasa goteaba y desperdiciándose).

Descubrieron que podían colocar una cacerola con masa debajo de la cocina. La grasa goteaba sobre la masa dando un sabor y textura delicioso a la masa.

Diez años más tarde en 1747 se publicó el libro, “El arte de la cocina” de Hannah Glasse. El libro fue un éxito de ventas durante un siglo. En el libro se incluía una receta llamada ‘Pudín de Yorkshire’, nombre que se ha mantenido desde entonces.

Tradicionalmente el pudín se preparaba en un molde o fuente de horno grande y poco profundo, luego se cortaba en cuadrados. Sin embargo en la actualidad se preparar en moldes de muffins para obtener porciones individuales. Al cocinar el púdin en porciones se consigue que se doren mejor.

Otra diferencia, es que hace siglos el pudin de Yorkshire se servía antes de la carne, en lugar de acompañar como guarnición. El propósito era saciar el hambre con el pudín un alimento de bajo costo para que se comiera menos carne.

Receta de Yorkshire pudding

Ingredientes para 12 unidades

Huevos – 4 unidades

Harina – 130 g

Leche entera – 250 ml

Manteca de cerdo – 60 g

Sal – ½ cucharadita

Utensilios

Molde para muffins

Preparación

La receta requiere prepararse con cierta antelación, (unas 3 horas), ya que la mezcla necesita reposar.

En un recipiente mezclar 120 g de harina, la sal y los huevos hasta lograr una mezcla homogénea. Añade poco a poco la leche a la mezcla mientras bates con unas varillas de cocina. Cuando tengamos una mezcla suave y sin grumos, cubrir el recipiente con film de plástico. Dejar reposar en la nevera al menos dos horas. Cuanto más tiempo repose la masa mejor será el sabor. Precalentar el horno a 220º. Preparar un molde metálico para muffins o magdalenas. 18 Opiniones Molde Para Muffins, Molde Para Muffins Con Revestimiento Antiadherente, Puede Contener 12 Muffins, Molde Para Hornear Para Cada Horno De 36 * 27 * 3 Cm, Magdalenas, Brownies Introduce el molde en el horno durante 6 minutos para que esté bien caliente. Pasado el tiempo retira el molde del horno. Si la manteca de cerdo está dura corta en trocitos, los suficientes para añadir un poco a cada hueco del molde. Como el molde estará muy caliente la grasa se derretirá. Sacar la mezcla del púdin de la nevera. Con una cuchara añadir la mezcla a cada hueco del molde, (rellenando hasta la ½ de su capacidad). Hornear a 220 º durante 13 minutos o hasta que estén dorados. Retirar del horno y dejar reposar antes de servir.

