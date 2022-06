Cómo hacer limones helados 🍋

¡Riquísimos limones helados tan fáciles de hacer que seguro repites!

Un postre gourmet con ingredientes baratos y fáciles de encontrar.

Si te gustan los postres caseros con ingredientes naturales no te pierdas eta receta. En otro artículo de Periodista Digital hicimos sorbete de mandarinas, hoy limones helados.

¿Qué nutrientes aportan los limones?

El limón es el fruto del limonero, procede de China y la India donde se cultiva hace más de 2.500 años. Su contenido en agua es alto, 88,9%, aportan 44 calorías, 0,7 g de proteínas y 0,4 g de grasa.

La vitamina C es la más abundante, tienen 50 mg, también tienen folatos, y vitamina A, (2.3 mcg). Aportan pequeños porcentajes de vitaminas del grupo B, como la B1, (0.05 mg), B2, (0.03 mg), B3, (0.17 mg). En cuanto a los minerales, el más abundante es el potasio con 149 mg, seguido del magnesio (18 mg) y fósforo, (16 mg).

Los limones y naranjas, pomelos y mandarinas, son fuente de vitamina C, (aportan entre 50-35 mg por ración de 100 g), sin embargo otras frutas como el kiwi o las fresas tienen más (sobre 60 mg por ración).

Esta vitamina tiene además efecto antioxidante, por eso es recomendable consumir alimentos ricos en vitamina C a diario. ¡No hace falta sean frutas, añadiendo un poco de perejil a tus comidas ya sumas vitamina C! El perejil aporta 190 mg de vitamina C, (casi cuatro veces más que los limones).

5 beneficios del limón Reducen el riesgo de accidente cerebro vascular Según un estudio realizado en el 2012 los flavonoides de los cítricos pueden ayudar a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, algo que ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre del cerebro. Aportan vitamina C El limón es fuente de vitamina C tiene 50mg, la vitamina C es un potente antioxidante que ayuda al sistema inmunológico a defenderse de los radicales libres. Los antioxidantes los encontramos en verduras, frutas, frutos secos, té, café o cacao. El cuerpo humano se oxida a diario a través de la respiración, por eso a diario se producen radicales libres. Los radicales son moléculas a las que les falta un electrón, son inestables y buscan siempre robar electrones a otras moléculas que les rodean. Si lo logran crean otro radical libre al dejar sin electrón a otra molécula y se genera un efecto en cadena. Esta cadena acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de enfermedades degenerativas. Aquí llegan los antioxidantes, que son moléculas que pueden donar un electrón al radicales libres, sin volverse inestables. Logran que el radical libre se estabilice y por tanto sea menos reactivo. Los radicales libres pueden formarse en la piel por varias razones, pero la más común es por la exposición solar que causa en un 90% de los signos del envejecimiento prematuro. Presión arterial En un estudio realizado en Japón, se descubrió que las mujeres que caminaban regularmente y consumían limón todos los días tenían una presión arterial más baja que las que no lo hacían. Aunque se necesita una investigación mayor para identificar el papel del limón, parece que puede tener efectos positivos sobre la tensión arterial. Beneficiosa para las manchas de la piel La exposición solar provoca daños en la piel, como manchas y arrugas. La vitamina C de los limones y el ácido cítrico, (contiene entre un 8-9%), ayudan a disminuir la intensidad de las manchas. Aumenta la absorción del hierro La deficiencia de hierro es una de las principales causas de anemia, combinar los alimentos ricos en vitamina C con alimentos ricos en hierro como carne, huevos o legumbres maximiza la absorción del cuerpo para absorber el hierro.

Cómo hacer limones helados

La receta la hacemos en dos fases: primero el helado de limón, luego una vez lo tengamos ya podemos hacer los limones helados. Si usas helado de limón ya comprado te ahorraras este paso.

Ingredientes

Limones – 6 unidades

Helado de limón – 350 ml

Para el helado de limón – fase 1

Para esta receta tenemos que preparar antes el helado de limón, verás que es muy fácil solo tres ingredientes. Uno de los ingredientes es ‘crema agria’ pero es muy sencilla de hacer y también la venden en supermercados.

Ingredientes

Leche condensada – 280 ml

Zumo y pulpa , (sin semillas) – de 2 limones

Crema agria –375 ml (te digo como hacerla es muy fácil)

Nata: 350 ml

Leche 70 ml

Vinagre: 1 cucharadita ½

Preparación

Para la crema agria: la puedes encontrar en algunos supermercados tipo Lidl o Aldi, pero es fácil de hacer en casa. La preparamos con un día de antelación. En un recipiente combina la leche con el vinagre. Tapa con papel film y deja reposar 10 minutos. A continuación batir la nata con un tenedor. Añadir la leche y el vinagre a la nata. Cubrir con film de plástico y dejar reposar a temperatura ambiente 24 horas. Transcurrido este tipo, verter en un táper y conservar en la nevera.

Ahora continuamos con el helado

Exprimir los limones, retirar las semillas y aprovechar zumo y pulpa, lo dejamos en un recipiente.

Añadir a un recipiente apto para batidora, la pulpa de limón, la leche condensada y la crema agria.

Batir hasta obtener una crema homogénea, aproximadamente unos 2.5 minutos. Podemos batir en pausas de 30 o 40 segundos para no sobrecalentar la batidora. Rebajas 6.012 Opiniones Braun Minipimer 5200 - Batidora de mano, 1000 W, 21 velocidades y función turbo, anti-salpicuduras, Powerbell Plus, incluye vaso medidor 600ml, Color blanco

Verter esta crema en un recipiente (si puede ser un molde metálico mejor que transmite el frío rápidamente). Al congelador al menos 4 horas.

Para los limones helados – fase 2

Cortar los limones y vaciar su interior. Puedes usar una cuchara o un vaciador para ir retirando pulpa del limón, y quedarnos con la cáscara en forma de recipiente.

Una vez que los hemos vaciados, cortar un poco por la parte de la base para que los limones se aguanten y los podamos poner de pie.

Ahora rellenamos los limones con el helado de limón.

También te puede interesar

¿Te han gustado los limones helados? En Facebook tienes más recetas para escoger.