Trucos para hacer alitas de pollo crujientes al horno 👌

¡Te cuento como hacer dos recetas de alitas de pollo crujientes a horno, más ligeras y saludables! Lo malo de las alitas es que casi todas son fritas y esto multiplica su contenido calórico. ¡Con estas recetas esto no pasa!

Los trucos para lograr que nos queden «bien crujientes», son sencillos, y funcionan. En otro artículo de Periodista Digital, hicimos pollo piccata, hoy alitas de pollo al horno crujientes.

El origen de la receta de alitas de pollo más famosa de mundo

Las Buffalo wings como las llaman en Estados Unidos es una de las recetas preferidas para compartir durante eventos deportivos. Según el National Chicken Council. Los americanos consumirán alrededor de 1.300 millones de alitas de pollo durante la Super Bowl.

Se llaman Buffalo wings en honor a esta ciudad norteamericana en el estado de Nueva York, donde se inventaron en 1964. Su creadora Teressa Bellissimo, dueña de un bar restaurante ‘el Anchor Bar’. Teressa, le contó al New Yorker en 1980, que las alitas de pollo surgieron fruto de la improvisación.

Habían recibido por error un envío de alas de pollo, en lugar de otras partes del pollo.Teressa no sabía qué hacer con ellas, pero para no tirarlas comenzó a experimentar para ver cómo sacarles partido. Se le ocurrió condimentarlas, freírlas y servir con salsa picante un poco de queso azul y apio.

Su hijo Dominic cuenta su versión de la historia. Había salido de fiesta con amigos, llegaron con hambre al restaurante que estaba repleto. Le pidió algo a su madre algo de comer, Teressa, recordó aquellas alitas de pollo y las cocinó con ingredientes que tenía a mano.

Sea cual sea la versión, la receta forma parte de la historia de los Estados Unidos, y desde allí se extendió a todo el mundo. El 29 de julio de 1977 se declaró oficialmente ‘Día nacional de las alitas de pollo’.



Alitas de pollo crujientes al horno, (receta básica)

En el paso a paso de la receta encontrarás algunos trucos útiles.Â

Ingredientes

Alitas de pollo – 500 g

Harina para todo uso – 150 g

Polvo de hornear – 3 cucharaditas

Aceite de oliva virgen extra – 5 cucharadas

Sal –al gusto

Pimienta – al gusto

Preparación

Mezclar en un recipiente grande y hondo la harina con el polvo de hornear. Este es el ingrediente que ayudará a conseguir unas alitas de pollo crujientes, sin que tengamos que freír. Una vez transcurrido el reposo de las alitas, las introduces junto a la harina y el polvo de hornear. Mezclar para que las alitas se vayan impregnado de la harina. Prepara una bandeja o fuente de horno, y encima colocamos una rejilla metálica, de las que vienen en el horno o como la fuente de la imagen. Esto es importante porque las alitas nos quedarán más crujientes , si mientras se hace el aire caliente circula a su alrededor. No las hacemos directamente sobre una fuente de horno, sino sobre la rejilla. Antes de hornear hay un paso previo, otro de los secretos para que estas alitas sean tan deliciosas. Introduce la rejilla con las alitas en la nevera, (abajo puedes colocar una bandeja o papel de aluminio por si cae algo de harina). Deja reposar durante dos horas. ¿Por qué a la nevera? La harina cuando rebozamos tiende a despegarse, sin embargo si dejamos reposar en la nevera las alitas un tiempo, la harina se pega más a la carne, por eso lograremos nos queden crujientes. Precalentar el horno a 200º. Transcurrido el tiempo de reposo, sacamos nuestras alitas de la nevera Rociar con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Colocar la rejilla con las alitas sobre la bandeja o fuente. Hornear durante 35 minutos a 200º o hasta que estén doradas a tu gusto. Sacar del horno, dar la vuelta a las alitas, y volver a hornear unos 25/30 minutos para que se doren por el otro lado, (y estén crujientes por ambos lados). ¡Listas, las sacamos del horno, y solo al tocarlas con un tenedor, notarás como el rebozado es muy crujiente! Sazona con sal al final, ya que si lo haces antes las alitas no quedan tan crujientes.