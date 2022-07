Jalapeños rellenos: 2 recetas fáciles 🌶️

¿Te atreves con estos jalapeños rellenos? Pican pero no tanto, de hecho en la escala Scoville que mide la intensidad del picor en unidades (SHU), los jalapeños tienen entre 2500-10000 SHU. De 700 a 3000 SHU, son ligeramente picantes, de 3000 a 25000 son solo moderadamente picantes.

En esta escala están en la zona verde, mientras que en la zona roja, —los pimientos que sí pican de verdad— están variedades como el pimiento Carolina Reaper o el Dragon Breath.

En la cocina mexicana el jalapeño es un básico, lo usan en enchiladas, tacos o en fajitas, combinados con otros pimientos más dulces como el habanero. En Periodista Digital te contamos el paso a paso de estas recetas.

Origen de los jalapeños

Estos pimientos son originarios de América del Sur donde se cultivan desde hace miles de años. Su nombre deriva de Xalapa, o ‘Jalapa’ una ciudad de México, la cuna del pimiento jalapeño.

Los pimientos jalapeños, no solo se cultivan en México, en Estados Unidos gustan tanto, que según la USDA, California es la zona del mundo donde más jalapeños se producen, seguidos de Nuevo México y Texas, todo zonas muy próximas a México, con una similitud en clima y condiciones del suelo.

En España también se cultivan los chiles, y tiene fama, por su gran calidad, los de Navas de Oro en Segovia.

¿A qué saben los jalapeños verdes?

Como pasa con otros pimientos la variedad verde tiene un sabor más herbáceo y ligeramente amargo, mientras que los rojos o maduros tiene un sabor un poco más dulce. Los jalapeños tienen pocas calorías, 18 por ración de 100 g.

Su contenido en grasa es bajo, 0% y aportan 7 g de azúcares y tienen 1.8 g de proteínas. Entre las vitaminas que aportan, destaca la C, con 62.3 mg.

Jalapeños rellenos de jamón York, queso y baicon

Ingredientes

Chiles verdes o jalapeños – 20 unidades

Queso parmesano – 150 g

Jamón York – 80 g

Panceta o beicon – 10 lonchas

Cebolla picada – 3 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra – 2 cucharadas

Orégano seco – ½ cucharadita

Preparación

Corta los jalapeños, no por la mitad, sino un poco más arriba. Vacía su interior con el mango de una cuchara pequeña. Introduce en una picadora los restos de vaciar los jalapeños, junto a 80 g de jamón de York y la media cucharadita de orégano seco, pica varias veces hasta que nos quede un resultado fino. Bosch MMR08R2 - Picadora, 400 W, Capacidad 1.3 litros, color rojo Parte un trozo de cebolla y corta fino. Añadir aceite virgen a una sartén, cuando esté caliente añade la cebolla picada sofreír durante dos minutos. Incorpora la mezcla de trocitos de jalapeños y jamón York del paso 3 y sofríe junto a la cebolla durante 3 minutos a fuego suave. Coloca los jalapeños enteros del paso 1º, en una fuente o bandeja de horno. Reparte el sofrito del paso 6º entre los 20 jalapeños. Espolvorea queso parmesano sobre los jalapeños. Corta por la mitad las lonchas de beicon o panceta, rodea cada jalapeño con la media loncha de beicon. Hornear a 180 º durante 15 minutos. Apagar el horno y dejar reposar 5 minutos más. Listos para servir.