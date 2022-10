Bizcocho marmolado de naranja y chocolate, receta fácil 🍊🍫

Bizcocho marmolado de naranja y chocolate, una receta gourmet. Combina el sabor ligeramente amargo del cacao con el dulce de la naranja.

¿Cómo se consigue ese efecto marmolado de remolino? Es más fácil de lo que parece, en otro artículo de Periodista Digital hicimos pastel tres leches, hoy te contamos el paso a paso de este delicioso bizcocho.

Historia del pastel marmolado o mármol

La idea de combinar dos masas de distintos colores en un bizcocho, se originó en la Alemania del siglo XIX.

Esta receta llegó a los Estados Unidos gracias a la inmigración alemana antes de la revolución de noviembre de 1918.

Originalmente los pasteles se ‘marmoleaban’ con melaza, pasas, grosellas y especias, más tarde se usó también el café para crear masas de colores más oscuros.

La primera receta judía registrada de pastel de mármol aparece en el libro de cocina estadounidense “Aunt Babette’s Cook Book: Foreign and Domestic Receipts for the Household,” publicado en 1889.

En esta receta la autora reemplazó la combinación de melaza y especias por chocolate, —un sabor que estaba de moda en los Estados Unidos—. El pastel mármol con chocolate se hizo muy popular desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX.

Tras la Segunda Guerra Mundial, (1939-1945), llegaron miles de judíos procedentes de Alemania a Estados Unidos. De acuerdo con la “Encyclopedia of Jewish Food”, enciclopedia de comida judía de Gil Marks.

Desde 1950 a 1970, muchas panaderías judías en el área de Nueva York agregaron una pequeña cantidad de aroma de almendra al pastel marmolado de chocolate, creando una versión que a menudo se llamaba, ‘Pastel mármol alemán’.

Bizcocho marmolado de naranja y chocolate

Ingredientes

Harina – 220 g

Mantequilla – 200 g

Azúcar – 225 g

Huevos – 4 unidades

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Polvo de hornear – 2 cucharaditas

Sal – ¼ de cucharadita

Yogur – 80 g

Zumo de naranja – 80 ml

Ralladura de naranja – 2 cucharaditas

Cacao en polvo – 1 cucharada

Leche – 2 cucharadas

Preparación

Precalentar el horno a 180º, forrar un molde de horno para bizcocho con papel de horno, el papel debe salir por fuera del molde ligeramente, (para que luego nos sea más fácil desmoldar). En un bol o recipiente añadir la mantequilla con textura ‘en pomada’ o blanda. Incorporar el azúcar y mezclar con una cuchara de madera hasta lograr una mezcla homogénea. Añadir uno a uno los cuatro huevos y batir para ligar la masa. Agregar el aroma de vainilla, mezclar y reservar tapando con film de plástico. 55 Opiniones VAHINÉ - Pastelería, aroma de vainilla para la elaboración de natillas, pasteles y tartas, frasco de 200 ml En otro recipiente añadimos los ingredientes secos. La harina, el polvo de hornear y la sal. Mezclar estos ingredientes unos segundos. Recuperar el recipiente con los ingredientes húmedos, la mantequilla, huevos etcétera. Añadir una cucharada de la mezcla de harina y remover. A continuación otra cucharada de harina y remover, así hasta incorporar poco a poco toda la harina. Incorporar el yogur y batir. Dividir la masa por la mitad, dejando una parte en el recipiente original y otra en otro bol o ensaladera distinta. Mezclar el cacao con las cucharadas de leche, añadir esta mezcla a la primera mitad de la masa. Mezclar con la cuchara hasta tener bien integrados los ingredientes. Esta mitad de masa tendrá ahora color chocolate, (si has usado cacao puro en polvo será más oscuro, si ha sido cacao en polvo tipo ‘Colacao’ será menos oscuro. Seguimos con la otra mitad de masa. A esta porción le agregamos el zumo de naranja y la ralladura. Mezclar con una cuchara durante unos 50 segundos. Añadir una cucharada de masa de naranja o blanca al molde y justo al lado una de masa de chocolate. 213 Opiniones Kaiser Molde para bizcocho Classic Plus 30 cm Fabricado en Alemania Antiadherente, Metal, Rojo/Plata, 31 x 11.5 x 8 cm A continuación, justo debajo de estas dos cucharadas, invertimos el orden. Ahora una cucharada primero de masa de chocolate y otra de masa de naranja. Repetimos el mismo proceso, ahora comenzamos por la masa con naranja y luego le sigue el chocolate. Continuar alternando cucharadas de masa encima de las que ya tenemos alternando una de masa de chocolate y otra de masa de naranja. Cuando acabamos de añadir las dos mitades de masa al molde, usamos un pincho (te sirve los de las brochetas), o con un cuchillo fino. Lo introducimos en la masa. Comenzamos a crear pequeños remolinos para ir mezclando la masa y lograr el efecto marmoleado. Continúa removiendo la masa con el objeto alargado hasta que tengas un marmoleado a tu gusto. Introducir en el horno y hornear una hora a 180º, transcurrido el tiempo de horno apagar, y dejar reposar 10 minutos en el interior. Pasado este tiempo pinchar con un palillo en el centro si sale limpio tenemos el punto si no es así. Enciende el horno de nuevo y hornea 5 minutos más. Dejar enfriar, y cuando esté a temperatura ambiente introducir un cuchillo por los laterales, luego tirar del papel de horno por ambos lados hacia arriba para desmoldar. ¡Cortar en porciones y listo para servir!

