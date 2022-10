Huevos a la flamenca: 2 recetas🍳

Huevos a la receta al horno o en sartén, dos recetas para escoger. En la sartén son los clásicos, en el horno quedan más ligeros al ahorrar aceite.

Es un plato tradicional de Sevilla, de esos “para mojar pan”, con tomate, jamón, chorizo, patatas… Perfecto como plato único porque aporta, hidratos de carbono, proteínas y grasas

En otro artículo de Periodista Digital hicimos huevos nube, hoy a la flamenca.

¿Desde cuándo comemos huevos?

El ser humano come huevos desde hace miles de años, no se sabe con exactitud la fecha exacta. Pero se cree que los primeros seres humanos —que datan de hace 200.000 en Etiopía—, ya consumían algún tipo de huevo como parte de su dieta.

Registros hallados en China y Egipto, demuestran que alrededor del 1400 a. C, las aves fueron domesticadas para la puesta de huevos destinados al consumo humano. Alrededor del año 300 a. C., los criadores de pollos tanto en Egipto como en China idearon formas de incubar huevos de gallina en hornos de arcilla calientes, de modo que no necesitabam que las gallinas incubaran los huevos para que estos salieran adelante.

¿Cómo se comían los huevos en la antigüedad? Crudos al principio, hasta que hace aproximadamente 1.000.000 de años los humanos comenzaron a usar el fuego y los cocinaban en las brasas. Gracias a la invención de la cerámica alrededor del año 24.000 a. C, los huevos cocidos se hicieron cada vez más comunes. Además durante la época del Imperio romano, la gente también comenzó a usar huevos en panes, pasteles y natillas.

Calorías y nutrientes que aportan los huevos

Calorías, (por 100 g –150 Kcal)

Proteínas, (12.5 g)

Hidratos de carbono (0 g)

Grasa, (11,1 g)

Fibra, (0 g)

Agua, (76,4 g)

Calcio, (57 mg)

Yodo (53 mg)

Potasio, (130 mg)

Vitamina A (190 microgramos/ug)

Vitamina E, (1,11 mg)

Vitamina B1, (0,09 mg)

Vitamina B3 (0,47 mg)

Vitamina B9 (50 ug)

Magnesio, (12 mg)

Hierro, (1,9 mg)

Fósforo, (200 mg)

Sodio, (56 mg)

Zinc (0,1 mg)

Selenio (11 ug)

Colesterol (385 mg)

Clasificación huevos por talla

Los huevos se clasifica según talla:

Los huevos talla XL: tienen un tamaño extra que superan los 73 g de peso → tienen entre 112 y 150 calorías.

Los huevos talla L, son de tamaño grande. Su peso supera los 63 g pero no llega a los 73 g → tiene entre 94-110 calorías

Los huevos talla M, son de un tamaño estándar o mediano. El peso en gramos está entre 53-63, → las calorías oscila entre las 79 y las 90

Historia de los Huevos a la flamenca

La elaboración de esta receta cuenta con más de dos siglos de historia, pero no se sabe con exactitud quien la creó.

La primera evidencia escrita de los huevos a la flamenca que se tiene es del siglo XIX, de Dionisio Pérez de Ayala un gastrónomo original de Grazalema, (Cádiz). Considerado uno de los mejores gastrónomos de la época.

Utilizaba un seudónimo llamado ‘Post Thebussem’, haciendo referencia a otro gastrónomo y escritor llamado Mariano Pardo de Figueroa otro autor que se apodaba ‘Doctor Thebussem’.

Dionisio fue seguidor de este escritor, que también era de su tierra, Medina Sidonia, nacido en 1828. Es a Mariano Pardo de Figueroa quien se atribuye la creación de los huevos a la flamenca, que años más tarde difundiera Dionisio Pérez de Ayala en su libro de 1929 ,‘Guía del buen comer español, inventario de la cocina clásica de España y sus regiones’.

La receta, se puede decir es de ‘aprovechamiento’, combina distintos ingredientes sencillos, como patatas, cebollas, ajos, y huevos. Los embutidos como el jamón o el chorizo o el tocino se tenían en las casas guardados productos de la matanza del cerdo.

Lo que sí consta, porque es historia, es que en las matanzas del cerdo en España, el chorizo fue de los embutidos que se incorporó más tarde. Uno de sus ingredientes, — el pimentón—, llegó a la península procedente de América en el siglo XVI, pero no sería hasta el XVII, cuando su uso se popularizara.

Huevos a la flamenca clásicos en sartén

Ingredientes

Huevos XL – 4 unidades

Patatas – 300 g

Dientes de ajo – 2 unidades

Guisantes congelados – 150 g

Cebolla – 1 unidad

Chorizo sarta dulce – 150 g

Tomate frito – 250 g

Guindilla – ½ unidad (o 1 si prefieres más picante)

Aceite de oliva virgen – 6 cucharadas

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca.

Caldo de pollo – 3 cucharadas,

Preparación

Las patatas, las lavamos, pelamos y cortamos en dados medianos. Colocar en una fuente o recipiente apto para microondas. Añadir dos cucharadas de caldo de pollo, para que no se nos resequen. Cubrir con una tapa o film de plástico. Cocinar a máxima potencia 4 minutos. Apagar el microondas y dejar reposar unos 3 minutos. Las patatas no estarán cocidas todavía, pero con este paso, acortamos el tiempo de cocción. Se terminarán posteriormente en la sartén. Pelar y picar la cebolla y los dientes de ajo. Añadir aceite de oliva a una sartén. Cuando esté caliente añadir la guindilla abierta por la mitad. Cocinar un minuto.Retirar de la sartén y reservar. Incorporar la cebolla y los dientes de ajo en el mismo aceite. Cocinar hasta que se vayan dorando, procurando que los ajos no se nos quemen, (amargan). Añadir el chorizo cortado en trocitos, lo salteamos durante 2 minutos.

Agregar la salsa de tomate, y las patatas. Remover, sazonar con sal y pimienta. Incorporar los guisantes congelados, directamente del congelador durante 7 u 9 minutos, (pincha de vez en cuando las patatas para ver como van quedando). Depende del tipo de patata puede tardar entre 7-9 minutos. Apagar el fuego y dejar que repose un minuto. Añadir los huevos a la sartén, y la guindilla que habíamos reservado en el paso 6º. Cubrir con una tapa y dejar reposar unos minutos, con el calor residual que tiene la sartén los huevos cuajarán. A la hora de servir se puede espolvorear un poco de cebollino picado o de orégano seco.

Huevos a la flamenca al horno

Ingredientes

Huevos – 4 unidades

Guisantes congelados – 150 g

Tomate frito- 250 g

Cebolla – 1 unidad

Pimientos morrones – 2 unidades

Patatas medianas – 2 unidades

Dientes de ajo – 2 unidades

Tacos de jamón serrano – 125 g

Sarta dulce o chorizo para cocinar – 100 g

Aceite de oliva virgen extra – 4 cucharadas

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Preparación

Las patatas las lavamos y pelamos, seguimos los pasos 1 a 4 de la receta anterior, para cocer ligeramente las patatas en el microondas. Mientras tanto, cortar en trocitos la cebolla, el ajo y los pimientos morrones de lata. Añadir aceite de oliva a una sartén. Pochar la cebolla, ajos y los pimientos morrones durante 7 minutos a fuego medio. Transcurrido esos 7 minutos, añadimos los taquitos de jamón y las rodajas de chorizo. Rehogar durante dos minutos a fuego bajo. Agregar ahora las patatas que hicimos en el microondas. Cocinamos un minuto removiendo con el resto de ingredientes. Añadir el tomate frito, y los guisantes congelados (sin descongelar). Remover y dejar que se cocine durante tres minutos a fuego medio. Verter el sofrito en un recipiente de barro o una fuente apta para el horno. Con una cuchara hacemos el hueco para el huevo o huevos según pongamos uno o dos. Cascar un huevo fresco en cada hueco. Precalentar el horno a 180 grados, colocamos la bandeja de horno a media altura. Introducir el recipiente con los huevos y dejar que cuaje el huevo unos minutos. ¡Listos para servir los huevos a la flamenca!

Notas sobre la receta

Si prefieres aligerar el contenido graso, puedes usar solo jamón serrano o chorizo en lugar de ambos, aunque es mezclando estos embutidos como la receta tiene un sabor tan exquisito. Los ovovegetarianos también pueden disfrutar de la receta suprimiendo los embutidos.

