Propiedades del comino, (tiene casi 10 veces más hierro que el hígado)👌

La lista de propiedades del comino es larga, casi multiplica por 8 el calcio de la leche (931 mg frente a 124 mg). Tiene casi 10 veces más hierro que el hígado, un alimento considerado fuente de este nutriente, (el hígado tiene 6.90 mg y el comino 66.36 mg).

El comino, conocido como Cuminum Cyminum, se ha usado desde hace siglos en como condimento para sazonar alimentos como la carne, el chucrut, licores y también dulces, además es un remedio tradicional para la digestión, un antitusivo, útil para aliviar los forúnculos, y laxante natural.

En Periodista Digital te contamos las propiedades del comino, sus calorías y una receta fácil de pollo al comino.

¿Desde cuándo se usa el comino?

La historia de esta especia es larga, hace unos 3.000 años, los egipcios ya usaban el comino como condimento y con fines medicinales. Contra los parásitos intestinales, para mejorar la digestión y también como enjuague bucal. Le llamaba ‘tpnn’. Según cita nutricional geography, Ramsés III (1217 a. C a 1155 a. C), usó el comino como ofrenda al dios Ra en Heliópolis.

Varios granos de comino están en el Museo de Agricultura en Dokki, El Cairo. En textos médicos de antiguos indios ayurvédicos, se cita que las semillas de comino trituradas y a veces fermentadas tenían múltiples usos medicinales. Mezclaban el comino con ‘ghee’ o mantequilla clarificada y lo usaban para mejorar el apetito, para las madres lactantes, y para disminuir la fiebre.

Calorías y nutrientes del comino

El comino aporta 375 calorías por ración de 100 g, es calórico pero generalmente se usa poca cantidad para condimentar ya que es muy aromático.

Proteínas, (18 g)

Hidratos de carbono (44 g)

Yodo, (2 mg)

Grasa, (22 g)

Fibra, (11 g)

Calcio, (961 mg)

Potasio, (1788 mg)

Hierro, (66.36 mg)

Vitamina A (381 microgramos/ug)

Vitamina B9 o ácido fólico (10.00 ug)

Vitamina C, (7.7 mg)

Vitamina E, (3.3 mg)

Vitamina B3 ( 4.579 mg)

Vitamina K (5.4 ug)

Magnesio, (366 mg)

Hierro, (4.10 mg)

Fósforo, (499 mg)

Sodio, (168 mg)

Zinc (4.80 mg)

Selenio (5.2 mcg)

Propiedades del comino

Ayuda a digerir mejor

En la introducción cito como los antiguos egipcios, y otras culturas como la india, usaban el comino para aliviar trastornos gástricos. La investigación moderna ha confirmado los beneficios del comino para la digestión, tal como se puede ver en este estudio. El comino aumenta la actividad de las enzimas digestivas, y la liberación de bilis desde el hígado. La bilis ayuda a digerir las grasas y ciertos nutrientes en el intestino.

Fuente de antioxidantes

El comino tiene vitamina A, C y E, que son fuentes de antioxidantes. Destacan los betacarotenos, tiene 762 mcg, la luteína y la zeaxantina tiene 448 mcg. También tienen antioxidantes fenoles, flavonoides y alcaloides. Todas estas sustancias ayudan al sistema inmunitario a reducir el daño ocasionado por los radicales libres.

Los antioxidantes los encontramos principalmente, en verduras, frutas, legumbres, hierbas aromáticas y especias.

Ayudan a mejorar el colesterol en sangre

El comino ha mostrado también propiedades para disminuir el colesterol. En un estudio realizado con 72 personas, donde se tomaban 75 mg de comino dos veces al día, durante 8 semanas. Los resultados evidenciaron que el comino ayudó a disminuir el colesterol malo, LDL, además los triglicéridos y el índice de masa corporal o IMC.

Rico en hierro

El comino es una gran fuente de hierro, tiene 66.3 mg, más que 100 g de carne, espinacas o de lentejas juntos. El hierro es un mineral esencial para la producción de sangre. Alrededor del 70% del hierro del cuerpo está en los glóbulos rojos, hemoglobina. y en las células musculares o mioglobina.

La mioglobina almacena, transporta y libera oxígeno. El uso de comino como complemento alimenticio puede ser útil en personas con anemia ferropénica.

Aliviar síntomas del resfriado

El resfriado es una infección viral leve, es frecuente durante el invierno y en la primavera. Los aceites esenciales del comino ayudan a combatir infecciones virales. El comino además alivia la tos. Su aporte de hierro y vitamina C son beneficiosos para el sistema inmunológico.

Mejora los forúnculos

Los forúnculos son abscesos de la piel, se forma un bulto duro al tacto, que puede tener un tamaño similar a un guisante. La piel se hincha y la protuberancia puede aumentar de tamaño. A menudo son causados por bacterias. Al manipularlos sin una debida higiene podemos propagarlos a otras zonas de la piel. Suelen desaparecer solos pasado un tiempo.

El comino tiene timol, fósforo, vitamina C y E, estas sustancias junto con los antioxidantes son beneficiosas para la prevención de los forúnculos. Un remedio casero para acelerar su desaparición. Mezcla aceite de coco (efecto bactericida) con un poco de comino en polvo. Aplicar en la zona afectada, durante al menos una hora. No es el mejor look para un selfie, pero es bastante eficaz con forúnculos, espinillas y pequeños granitos.

Receta de pollo al comino

El comino tiene un sabor potente, cálido y terroso. En boca resaltan sus matices por un lado agridulces, por otro un retrogusto ligeramente amargo. Combina a la perfección con el pollo que tiene un sabor bastante suave.

Ingredientes

Contramuslos de pollo, (o muslos de pollo) – 6 unidades

Comino molido – 2 cucharaditas

Tomate frito – 150 ml

Guindilla – 1 unidad

Dientes de ajo – 1 unidad

Caldo de pollo – 100 ml

Salsa de soja – 1 cucharada

Orégano seco –½ cucharadita

Aceite de oliva suave –2 cucharadas

Limón – al gusto

Preparación

El pollo lo sacamos de la nevera unos 10 minutos antes de comenzar la receta. En un recipiente hondo mezclar 1 cucharadita de comino y el orégano. Espolvorear por todo los contramuslos de pollo. Trocear los dientes de ajo. Añadir el aceite a la sartén. Cuando esté caliente agrega los dientes de ajo. Sofríe un minuto o hasta que comiencen a dorarse. Luego los retiras de la sartén. Trocea la guindilla. Baja el fuego al mínimo y saltea unos 30 segundos la guindilla, (si prefieres que esté menos picante usa media guindilla, y dos si te gusta muy picante). Retira la guindilla y reserva. En otro recipiente mezcla la cucharadita restante de comino, el caldo de carne, y el tomate frito. Dora el pollo por fuera en el aceite aromatizado con ajo y guindilla. Cocina hasta que la piel del pollo comience a dorarse. Bajar el fuego y añadir la mezcla de caldo de carne, tomate frito y comino. Cocina el pollo unos 3 minutos por lado en esta salsa. Apagar el fuego y agrega la guindilla que habíamos reservado en el paso nº 8, dejar reposar cinco minutos en la sartén antes de servir y acompañar con limón.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo de las propiedades del comino? En Facebook tienes más temas interesantes por descubrir.