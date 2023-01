Propiedades de las almendras: tomar a diario 5/6 ayuda a mantener el peso✔️

Entre las propiedades de las almendras destaca su alto aporte de hidratos de carbono, y calorías tienen muchas, 610 calorías por ración. Seguramente por eso hay quien evita tomar almendras y otros frutos secos por miedo a engordar. Sin embargo es al contrario.

Tomar entre 5-6 almendras te ayudará a mantener el peso o incluso a adelgazar. Tiene proteínas y fibra por eso sacian y evitan que ‘piques’ otros alimentos.

El científico Joan Sabaté comentó lo recomendable que es consumir de forma moderada frutos secos, en el marco del XX Congreso Internacional de Nutrición celebrado en Granada en el 2013.

¿Desde cuándo se conocen las almendras?

La historia de las almendras es muy antigua, se menciona en la Biblia, (Jeremías 1:11, Génesis 43:11, Números, 17:2 en el libro del Éxodo 25:33). Su procedencia exacta es desconocida, aunque se cree que el árbol del almendro puede proceder de China y Asia Central.

La almendra no solo era apreciada por sus cualidades nutricionales, en la antigüedad tenía un significado místico. En el libro de los Números se habla de la ‘vara almendro de Aarón’ que floreció y dio almendras, dando a este fruto un simbolismo de aprobación divina.

En el Imperio Romano a los recién casados se les daban almendras como símbolo de fertilidad. En los Estados Unidos a los invitados a una boda se les regalan almendras azucaradas como símbolo de buena fortuna. Para los chinos la almendra representa la belleza femenina y la fortaleza.

Calorías y nutrientes de las almendras

Joan Sabaté fue muy claro en una entrevista concedida a EFE, ‘al comer frutos secos, dejamos de comer otras cosas’, por eso el científico animó a incluir de forma habitual y moderada los frutos secos en la dieta diaria.

Las almendras son pura energía, no calorías vacías, tiene proteínas, ácidos grasos y vitaminas. Nuestro cuerpo no se sacia igual con 6 almendras que con 6 gominolas por ejemplo, las gominolas son calorías vacías y no sacian. Las almendras (y otros frutos secos si).

Las almendras son un fruto seco y como tal muy calórico, pero lleno de propiedades saludables. Tienen 610 calorías por ración.

Proteínas, (18.71 g)

Hidratos de carbono (57.1 g)

Yodo, (2 mg)

Grasa, (54,10 g)

Fibra, ((13,50 g)

Calcio, (252 mg)

Potasio, (835 mg)

Vitamina A (20 microgramos/ug)

Vitamina B9 o ácido fólico (45 ug)

Vitamina B3, (5,50 mg)

Vitamina C, (28,5 mg)

Vitamina E, (26.15 mg)

Vitamina B3 (4.9 mg)

Vitamina K (3 ug)

Magnesio, (270 mg)

Hierro, (4.10 mg)

Fósforo, (201 mg)

Sodio, (55 mg)

Zinc (6.80 mg)

Propiedades de las almendras

Rica en antioxidantes

Las almendras son fuentes de antioxidantes, que se encuentran sobre todo en su piel. En distintos estudios se ha constatado que las almendras tienen 31 compuestos fenólicos, como flavonol glucósidos, o ácidos hidroxicinámicos.

Estos frutos son una gran fuente de vitamina E, un potente antioxidante que también encontramos en aceites como el de girasol. Los compuestos antioxidantes ayudan al sistema inmunológico a protegerse contra el daño oxidativo.

Saludables para el corazón

Las almendras al igual que otros frutos secos como las nueces son alimentos beneficiosos para el corazón. Aportan mucha fibra y los alimentos ricos en fibra mejoran la absorción del colesterol malo LDL.

Ayudan a controlar los niveles de azúcar

Las almendras tienen un buen aporte de magnesio, es posible que sea por esto que una ingesta moderada de almendras ayuda a mantener los niveles de azúcar. Niveles bajos de magnesio correlacionan con mayores desequilibrios en los niveles de azúcar en sangre en pacientes con diabetes tipo 2.

Un estudio realizado en pacientes con esta enfermedad, encontró que incluir almendras como parte de una dieta equilibrada tenía múltiples beneficios en los factores de glucemia y cardiovascular.

Aportan ácido fólico

Una ración de 100 g aporta 45 microgramos de esta vitamina. El ácido fólico es especialmente necesario cuando se busca embarazo o ya se está embarazada. Previene los defectos en el tubo neural por eso suelen recetar suplementos de ácido fólico los primeros meses.

Ayudan a mantener el peso

Aportan muchas calorías, sin embargo tomar cada día entre 5-7 almendras te ayudará a mantener el peso. Tienen muchas proteínas y fibras, por eso tomar almendras favorece la sensación de saciedad. Evita que piques de otros alimentos.

Buenas para el cerebro

Aportan vitamina E, ácido fólico, y ácidos grasos insaturados. Además tienen L-carnitina y riboflavina sustancias que favorecen el crecimiento de las células cerebrales.

Previenen la osteoporosis

Ayudan a tener unos huesos más fuertes a lo largo de toda la vida, desde el crecimiento hasta la madurez. Las almendras tienen calcio y fósforo, estos minerales contribuyen a la salud de nuestros huesos. Tomar almendras de forma regular ayuda a prevenir la osteoporosis.

Saludables para la piel y el cabello

Por su contenido en retinol o vitamina A, vitamina E, ácidos grasos, potasio y zinc. El nombre común de las almendras es ‘prunus dulcis’, el aceite de almendras (que lo llaman aceite de almendras dulces). Es un ingredientes muy valorado por la industria cosmética por sus propiedades emolientes, ayuda a prevenir la deshidratación en la piel. Es un aceite tan suave que incluso se puede usar en bebés. Ideal para desmaquillar la piel y como mascarilla en cabellos castigados.

Receta de sopa de almendras dulce

Un postre tradicional de Navidad en Toledo, también la llaman ‘sopa de mazapán’ cuyo ingrediente principal es la almendra.

Ingredientes

Crema de almendras – 100 g

Pan duro – 200 g

Leche de almendras – 500 ml

Canela en rama – 2 ramita

Cáscara de limón – la de ½ limón

Azúcar – 1 cucharadita

Canela en polvo – al gusto

Para decorar

Almendras fileteadas – opcional

Preparación

Para aromatizar la leche, colocar en una cazuela a fuego bajo junto a la piel de limón y las ramitas de canela.

Cocinar hasta que hierva y luego apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos.

Retirar la piel de limón y las ramitas de canela.

Pasar la leche por un colador para evitar impurezas.

Añadir a la cacerola la leche, la crema de almendras y una cucharada de azúcar.

Calentar a fuego medio removiendo los ingredientes hasta obtener una textura homogénea.

Cortar en trozos finos el pan duro.

Añadir a la cacerola con la sopa de almendras y subir el fuego . Mezclar hasta que el pan se empape por completo.

, triturar la sopa con una batidora de mano. A continuación repartir en platos o cuencos y adornar con canela en polvo.

