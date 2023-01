Agotadas las entradas para asistir lunes y martes a Madrid Fusión Alimentos de España 2023

A falta de tres días para el comienzo de la 21 edición de Madrid Fusión, las entradas para el auditorio principal de la cumbre gastronómica más influyente del mundo se han agotado para asistir ‘in situ’ a las sesiones del lunes 23 de enero y el martes 24. Únicamente es posible adquirir tickets para la jornada del miércoles 25 de enero y para seguir las ponencias en directo por streaming a través de la plataforma digital del evento: www.madridfusion.net

La alta demanda ha provocado que la organización haya tenido que colgar el cartel de ‘entradas agotadas´. El sector ha demostrado máximo interés por asistir a la cumbre gastronómica, que cumple 21 años de presencia ininterrumpida y liderazgo internacional en el campo del conocimiento culinario. Bajo el título de “Sin límites-No limits”, subirá al escenario a los principales exponentes mundiales de todas esas tendencias que comparten escenario global desde Madrid.

Un año más busca seguir detectando las tendencias colectivas y dar voz y escenario a las individualidades más destacadas del panorama gastronómico global para que puedan compartir su conocimiento. Este sigue siendo el principal objetivo de Madrid Fusión Alimentos de España, que regresa del 23 al 25 de enero en IFEMA y que este año reivindica el momento de diversidad que vive la cocina contemporánea, que nunca como hasta ahora se había manifestado de forma tan infinita y diferente, sin barreras y sin seguir una misma clave o tendencia.

El conocimiento culinario se ha compartido a lo largo y ancho del planeta en las dos últimas décadas como nunca. Y Madrid Fusión ha dado a conocer la cocina tecnológica o tecno-emocional, las diferentes fusiones europeas y americanas con las técnicas y culturas originarias de Asia, así como el inicio y desarrollo de la cocina nórdica y la posterior revolución en pos de la sostenibilidad y la defensa del planeta.

Esta edición ‘Sin Límites’ traerá a Madrid Fusión restaurantes remotos, situados en lugares inverosímiles, pero también nuevas cocinas urbanas. Y abordará la cocina del pescado desde perspectivas muy diferentes, dando voz a cocineros que buscan la verdad de sus platos en ríos y lagos, una despensa olvidada. Habrá también espacio para maestros del cuchillo, las cocinas étnicas o el progreso científico: conocimiento, ciencia y técnicas nuevas. El programa se completa con la presencia de chefs que cocinan la naturaleza en condiciones extremas o de otros que trabajan con las cocinas populares como fuente de inspiración renovada.

En esta edición, Poul Andrias Ziska (Koks**, Islas Feroe), Nicolai Tram (Knystaforsen**, Suecia) y Virgilio Martínez & Pía León (Proyecto Mil, Perú) traen a Madrid Fusión sus restaurantes ubicados en lugares inverosímiles. La cocina de Dieuveil Malonga (Meza Malonga Lab, Kigali, Ruanda) mostrará el imparable desarrollo de las cocinas africanas y Takayoshi Watanabe (Teru Sushi, Japón) su fantasía, perfección técnica y pericia en el manejo del cuchillo.

El escenario principal acogerá por primera vez a un mito de la cocina italiana, Massimiliano Alajmo (Rest. Le Calandre***, Italia), quien dos décadas después sigue siendo el cocinero más joven en lograr tres estrellas Michelin, con 28 años. Entre los ponentes internacionales están también James Knappett (Kitchen Table**, Reino Unido), Rafael Cagali (Rest. Da Terra**, Reino Unido) y Konstantin Filippou (Rest. Konstantin Filippou**, Austria).

La amplia representación de cocineros españoles la encabezan Dabiz Muñoz, Joan, Josep y Jordi Roca; Quique Dacosta, Ángel León, Ricard Camarena, Andoni Aduriz, Oriol Castro, Eduard Xatruch & Mateu Casañas; Alberto Ferruz, Nandu Jubany, Aitor Arregi, Pedrito Sánchez y Álvaro Salazar & María Cano.

MF The Wine Edition

El gran evento internacional de la gastronomía volverá a ser emitido en streaming para que se pueda seguir en directo desde cualquier parte del mundo y contará con diferentes escenarios formativos. Tendrá una nueva edición de WE, el III Madrid Fusión The Wine Edition, un congreso que gira alrededor del mundo del vino y que busca descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de nuestra cultura y nuestra gastronomía. MF The Wine Edition ofrece una importante oferta experiencial para vivirlo en directo, con catas experienciales, actividades para participar y más espacio que nunca.

Por su auditorio pasarán sumilleres, productores, catalizadores y pensadores clave del sector, que darán forma a una completa agenda de ponencias, mesas redondas, catas maridadas y presentaciones. El segundo escenario, la Sala de Catas, será un espacio abierto de catas donde bodegas y regiones tendrán ocasión de presentar de la mano de grandes nombres del mundo del vino catas históricas, armonías gastronómicas y nuevos proyectos vinícolas y tendencias.

Durante los tres días del congreso nueve concursos medirán también el nivel culinario actual, entre ellos el de Cocinero Revelación. Ocho jóvenes con talento y proyecto propio optan al premio este año. También será la oportunidad de disfrutar de la segunda edición de Madrid Fusión Pastry, congreso de panadería y pastelería. Además, el escenario de Madrid Fusión Pastry 2023 será el enclave donde se revelará quién es el próximo Pastelero Revelación. La quinta edición de este certamen viene a poner en valor, una vez más, la originalidad y la perfección técnica que las nuevas caras de la pastelería nacional aplican en sus respectivos lugares de trabajo, restaurantes y obradores.