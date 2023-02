Arroz frito japonés Yakimeshi: 2 recetas fáciles 🥢

¿Sabías que tanto para hacer arroz frito japonés Yakimeshi, como para el arroz chino es mejor cocerlo el día anterior? O incluso varios días antes, de esta manera la textura del arroz no queda blanda ni pegajosa, algo que pasaría debido al almidón.

El arroz frito surgió en China, como una forma de aprovechar arroz cocido sobrante. Al igual que en otras culturas usamos el pan duro para hacer distintas recetas, como el pudin de pan o las torrijas.

¿Cuál es el origen del arroz Yakimeshi?

China es la cuna del arroz, la evidencia genética muestra que todas las formas de arroz provienen de un solo evento de intento de cultivo que ocurrió entre 8200 y 13.500 años en la región del valle del río Pearl en China.

Se han encontrado evidencias del cultivo del arroz en China que datan de al menos 8.000 años, y su cultivo se fue extendiendo en los siguientes 2.000 años.

Otro estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), afirma que aunque hay variedades distintas de arroz, todas derivan de un ancestro común que comenzó a ser cultivado en China hace unos 9.000 años.

Luego todo el arroz de Asia,— y del mundo—, tienen su origen en China. Luego se cultivo se extendió y surgieron variedades distintas, como los arroces, de grano corto, largo etcétera.

En Japón son comunes dos variedades de arroz frito, y ambas provienen de China. Una es el arroz Chahan, que es la transcripción japonesa del chino Cha Fahn.

La otra es el Yakimeshi, que se diferencia del arroz frito chino en la variedad utilizada. En el Yakimeshi se usa arroz japonés de grano corto mientras que en China es de grado largo.

Las diferencias entre el Chahan y el arroz Yakimeshi son regionales, ya que son bastante parecidos. Uno añade los huevos antes del arroz, el Chahan se puede hacer con carne de cerdo, pero también con camarones o cangrejo, y ambos tiene una elaboración similar.

Arroz frito japonés Yakimeshi clásico

Ingredientes

Para hacer el arroz cocido

Arroz de grano corto – 350 g

Agua o caldo de pollo – 725 ml

Para el arroz frito

Arroz cocido reposado en nevera al menos 24 h –350 g

Huevos – 2 unidades

Cebolla fresca o cebolleta – ½

Jamón York – 3 lonchas

Pimienta – al gusto

Salsa de soja – 2 cucharaditas

Aceite de girasol o soja – 60 ml

Cebollino picado – al gusto

Preparación

El día anterior o incluso dos días antes cocer el arroz. Añade agua o caldo de pollo (según prefieras), a una cacerola, cuando hierva añadir el arroz, cocinar 14 minutos a fuego medio. Apagar el fuego y dejar reposar unos minutos. Cuando se enfríe lo guardas en un táper y a la nevera, al menos debe reposar 24 horas en la nevera. Al día siguiente, previo a preparar la receta, saca el arroz de la nevera. Desmenuza el arroz, que casi seguro se habrá compactado adoptando la forma del recipiente. Reservar. Cortar fina la media cebolla fresca. Añadir aceite vegetal suave de soja, girasol o sésamo a una sartén. A continuación agregar la media cebolla picada. Dejar que se vaya quedando blanca, unos dos o tres minutos. Mientras bate los dos huevos unos 20 segundos. Verter los huevos en la sartén. Dejar que cuaje y remover con rapidez con una espátula. Antes de que el huevo esté completamente cuajado, añade el arroz que hemos desmenuzado. Usar una espumadera de cocina o espátula de madera para ‘romper’ los bloques de arroz o huevo que se formen en la sartén. Tenemos que desmigar el arroz para que se mezcle con el resto de ingredientes. Agrega el jamón, un poco de pimienta y la salsa de soja. Remover. Apagar el fuego y dejar reposar unos minutos. A la hora de servir se puede añadir un poco de cebollino picado.

Arroz frito yakimeshi con pollo

Ingredientes para 6 personas

Para el arroz frito:

Arroz basmati cocido y reposado en la nevera al menos 24 h – 500 g

Cebolleta o cebolla tierna – 3 unidades

Dientes de ajo – 3 unidades

Pimiento chile rojo – 4 unidades

Mayonesa japonesa o Kewpie Mayo– 1 cucharada, (si no tienes se puede sustituir por media cucharada de mayonesa normal + dos cucharaditas de vinagre de arroz)

1 cucharada, (si no tienes se puede sustituir por media cucharada de mayonesa normal + dos cucharaditas de vinagre de arroz) Aceite de girasol – 2 cucharadas

Mantequilla sin sal – 3 cucharaditas

Huevo batido – 1 unidad

Cebollino picado –2 cucharadas

Para el adobo de pollo

Muslos o contramuslos de pollo deshuesados y sin piel– 250 g

Salsa de soja – 2 cucharaditas

Aceite de soja o girasol – 2 cucharadas

Pimienta – 1 cucharadita

Sal – al gusto

Zumo de limón – el de ½ limón

Para la salsa

Pimentón dulce – ½ cucharadita

Salsa de soja – 2 cucharaditas

Aceite de girasol o soja – 2 cucharaditas

Pimienta blanca – al gusto

Preparación

El arroz lo preparamos el día anterior siguiendo la receta anterior. Reservar en la nevera. Para marinar el pollo, retiramos el exceso de grasa de los muslos y contramuslos y los cortamos en trocitos. Añadir el pollo a una bolsa tipo Zip de congelación. En un recipiente mezclar la salsa de soja, el aceite de girasol, el zumo de limón, la pimienta y un poco de sal. Mezclar con una cuchara. Verter esta mezcla en la bolsa Zip donde tenemos el pollo. Cerrar la bolsa y frotar para que la carne se impregne del sabor del aliño. Dejar reposar en la nevera al menos 30 minutos. Mientras tanto preparamos la salsa, en otro recipiente mezclar la salsa de soja, el aceite vegetal, un poco de pimienta blanca y el pimentón dulce. Remover con una cuchara. Tapar con papel film y dejar reposar. Lavar y cortar las cebolletas, los dientes de ajo, y los pimientos chiles. Pasada la media hora de reposo del pollo, sacar de la nevera, (aprovechamos y sacamos también el arroz hervido de la nevera y lo dejamos a temperatura ambiente). Verter el pollo en un wok o cazuela antiadherente, no hace falta añadir aceite ya que el adobo ya lo lleva. No se han encontrado productos Cocinar durante 1 minuto o minuto y medio por lado hasta que se dore. Retirar del wok y dejar reposar el pollo sobre un plato con papel de cocina. En el mismo wok o cazuela donde acabamos de hacer el pollo, añadir un poco de aceite vegetal. Cuando esté caliente, añadir las cebolletas y cocinar durante 3 o 4 minutos a fuego medio, (o hasta que vaya cambiando de color). A continuación añadir los ajos y los pimientos chiles, saltear durante un minuto. Al arroz que teníamos hervido, (ya fuera de la nevera), le añadimos una cucharada de mayonesa japonesa, (o la mezcla sustitutiva). Mezclar. A las verduras que tenemos en el wok les añadimos una cucharadita de mantequilla, calentar a fuego medio. Incorporar el arroz y remover. Cuando el arroz esté bien caliente, añadir el huevo batido, dejar que cuaje. Incorporar los trozos de pollo que teníamos reposando en papel de cocina. Apagar el fuego, añadir la salsa que hicimos en el paso nº 7. Tapar el wok o la cazuela y dejar reposar cuatro minutos. Retirar la tapa, remover el arroz y servir.

