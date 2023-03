El caldo escocés o scotch broth, está considerada como ‘la sopa nacional de Escocia’, se elabora con agua, huesos de cordero o ternera, cebada perlada y una selección de verduras.

Como pasa en España con el cocido, la paella y otras recetas populares, el caldo escocés es una receta muy tradicional, está presente en los recetarios de las familias escocesas.

En Periodista Digital te contamos el paso a paso del scotch broth o caldo escocés.

Historia del caldo escocés

La receta tiene siglos de antigüedad. Se puede encontrar en uno de los primeros libros de cocina escoceses publicados, A New and Easy Method of Cookery (alrededor de 1755). Pero se han encontrado referencias a este caldo en libros que datan del siglo XVII.

La sopa fue probablemente creada por amas de casa escocesas cuya misión era elaborar una comida nutritiva y sabrosa aprovechando restos de carne, verdura y cereales que tenían en sus despensas.

Los ingredientes se añadían a una olla donde hervían al fuego durante horas, para obtener así el máximo sabor de carnes y huesos. El caldo escocés se come fundamentalmente durante los meses de invierno y es especialmente tradicional el Día de Año Nuevo.

La popularidad del caldo llevó la receta a los Estados Unidos donde llegó gracias a los inmigrantes en el siglo XIX. En Reino Unido también se puede encontrar envasado y listo para calentar y tomar gracias a la marca Campbell’s.

Receta de caldo escocés o scotch broth

Ingredientes

Para el caldo

Huesos de cordero – 2

Hueso de rodilla de ternera – 2

Puerro – 1 unidad

Zanahoria – 1 unidad

Cebolla- 1 unidad

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Agua – 3 litros

Para añadir una vez tenemos el caldo

Carne de cordero – 200 g

Repollo o col rizada – 250 g

Zanahorias – 100 g

Caldo de carne – 2 litros

Cebolla – 1 unidad

Puerro – 1 unidad

Cebada perlada– 110 g

Guisantes – 70 g

Aceite de vegetal – 30 g

Perejil – 2 cucharadas

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Preparación

A pesar de que la receta se llama ‘caldo escocés’, el caldo en sí es uno de sus ingredientes. Por eso primero elaboramos un caldo básico de carne, que luego nos servirá como ingrediente para la receta. También puedes usar caldo de carne envasado si no tienes tiempo de prepararlo en casa.

El caldo escocés tradicional se hace con huesos de cuello de cordero, pero si no encuentras este ingrediente se puede sustituir por huesos de ternera, incluso añadir huesos de cordero y de ternera. Lavar las verduras, pelarlas y cortarlas en trozos grandes. Añadir a una olla con agua y dejar hervir durante 1,5 horas. Si prefieres una versión más rápida, añadir los ingredientes a una olla exprés, cerrar, dejar que suba la válvula y luego tener al fuego durante 40 minutos. Dejar que la válvula baje y ya podemos abrir la olla. Rebajas Monix Quick - Olla a Presin Rpida de 6 Litros, Tamao 22 cm Colar el caldo con ayuda de un colador. Las verduras las puedes usar para purés o añadir a sopas. De los ingredientes que tenemos ‘para añadir al caldo’, vamos a pelar y picar la cebolla y el puerro. La zanahoria la cortamos en cubos. Añadir aceite a una olla y calentar a fuego medio. Incorpora la cebolla y cocina durante 4 minutos hasta que se vaya dorando. Añadir la zanahoria y el puerro. Cocinar durante varios minutos. Incorpora a la olla 2,5 del caldo que preparamos al comienzo de la receta. Junto a los guisantes escurridos y la cebada perlada. Cocinar durante una hora a fuego medio. Si usas olla a presión el tiempo son 35 minutos, una vez que suba la válvula. Transcurrido la hora (en olla tradicional) o los 35 minutos en olla exprés, y cuando podamos abrir la olla. Añadir el repollo cortado y los 200 g de carne de cordero. Cocinar ya con la olla abierta, (si has usado olla rápida), durante 15 minutos. Probar, sazonar con sal y pimienta al gusto. Añadir el perejil y remover. Dejar reposar unos minutos antes de servir.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta del caldo escocés o scotch broth? En Facebook tienes más ideas por descubrir.