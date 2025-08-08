El café Geisha panameño, el oro líquido que bate récords: 30.000 dólares el kilo

En el pequeño pueblo de Boquete, enclavado en las tierras altas de Chiriquí, Panamá, se cultiva el que ya es, sin discusión, el café más caro del mundo.

El Geisha panameño ha vuelto a romper todos los récords: un lote de su variedad Lavado, procedente de la Hacienda La Esmeralda, se vendió en la última subasta internacional Best of Panama por la cifra de 30.204 dólares por kilogramo.

La operación, llevada a cabo por la empresa Julith Coffee de Dubái, ha elevado a este café a la categoría de auténtico tesoro gastronómico.

La subasta no fue una anécdota.

En una jornada maratoniana de 12 horas y con compradores internacionales disputando cada lote, se vendieron 50 partidas, de las cuales 30 superaron los 1.000 dólares por kilo, un resultado sin precedentes que consolida a Panamá como líder mundial en café de especialidad.

Según la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), el total recaudado ascendió a más de 2,8 millones de dólares, duplicando el récord del año anterior.

¿Qué hace tan especial al café Geisha de Panamá?

La clave está en su origen, el microclima de Boquete, las tierras volcánicas y una genética única. La variedad Geisha, originaria de Etiopía, encontró en estas montañas panameñas el terroir ideal para expresar un perfil aromático inigualable: notas a guayaba, durazno blanco y jazmín, con una acidez compleja y un final sedoso. El lote récord, bautizado como “Geisha Lavado”, impresionó a los catadores y recibió una calificación de 98 puntos sobre 100, algo reservado a auténticas leyendas del café.

La familia Peterson, responsable de la Hacienda La Esmeralda, lleva años situando a Panamá en el mapa mundial de los cafés de lujo. Su trabajo ha creado un fenómeno global: hoy, los mejores baristas y tostadores del mundo pujan por estos granos como si de trufas o vinos de Burdeos se tratase.

El café como producto de lujo: ¿quién lo compra y por qué?

Lejos quedan los días en que el café era un producto cotidiano. El Geisha panameño es el epítome del café de lujo: compradores de Dubái, China y Japón protagonizan una auténtica fiebre por hacerse con los mejores lotes. Para estos mercados, el café Geisha es símbolo de exclusividad, innovación y, sobre todo, excelencia agrícola.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, lo resume así: “El café panameño es un embajador de nuestra identidad, de nuestras tierras fértiles y de la dedicación de nuestras comunidades”.

¿A qué sabe el café más caro del mundo?

El Geisha Lavado de la Hacienda La Esmeralda se caracteriza por:

Aromas : jazmín, frutas exóticas y flores blancas.

: jazmín, frutas exóticas y flores blancas. Notas en boca : guayaba, durazno blanco, toques cítricos.

: guayaba, durazno blanco, toques cítricos. Acidez : compleja, viva, pero equilibrada.

: compleja, viva, pero equilibrada. Cuerpo: sedoso, limpio, con retrogusto prolongado.

Su preparación merece ritual: métodos como el filtro V60 o la Chemex son los preferidos para destacar su delicadeza, aunque en espresso revela una explosión aromática sin igual.

Receta de tiramisú exprés con café Geisha panameño

Aprovechando el tirón mediático del Geisha, nada mejor que disfrutarlo en una receta que respete su carácter. El tiramisú exprés es perfecto para realzar sus matices sin ocultarlos bajo sabores intensos.

Ingredientes

200 ml de café Geisha panameño, recién hecho y enfriado.

2 cucharadas de azúcar.

250 g de queso mascarpone.

200 ml de nata líquida para montar.

2 claras de huevo.

1 paquete de bizcochos de soletilla.

Cacao puro en polvo.

1 chorrito de licor de café (opcional).

Preparación

Monta la nata y reserva en frío. Bate el mascarpone con el azúcar hasta obtener una crema suave. Monta las claras a punto de nieve y añádelas, junto con la nata, a la mezcla de mascarpone, integrando con movimientos suaves. Empapa los bizcochos en el café Geisha (mezclado con licor si se desea). Monta el tiramisú en vasitos alternando capas de bizcocho y crema. Espolvorea cacao puro antes de servir.

Consejos clave

Usa el café ligeramente templado para empapar los bizcochos, así no se deshacen.

para empapar los bizcochos, así no se deshacen. No abuses del licor: el protagonista es el café.

Si tienes café Geisha, sírvelo también en taza para apreciar todo su aroma.

El impacto global del Geisha panameño

El récord del Geisha no es solo una anécdota: marca un antes y un después para los productores panameños. Según la SCAP, este hito “abre nuevas oportunidades comerciales para productores de todos los tamaños y regiones, y valida la calidad de todos los tipos de café cultivados en Panamá”. Además, refuerza la percepción de que el café de especialidad puede ocupar un lugar en el mercado global de lujo, al nivel del mejor vino o el chocolate más exclusivo.

¿Es sostenible este lujo?

Expertos del sector y medios como 20minutos y Xinhua coinciden: el auge del Geisha impulsa la economía local y pone en valor prácticas agrícolas sostenibles, aunque advierten que solo una pequeña élite accede a estos precios. El reto ahora es trasladar parte de ese éxito al conjunto de productores y mantener la calidad sin perder identidad.

Café Geisha: mucho más que una bebida

El Geisha panameño es, hoy, símbolo de excelencia, orgullo nacional y ejemplo de cómo un producto puede conquistar el mundo por su calidad y su historia. Un auténtico “oro líquido” que invita a redescubrir el café como un placer gourmet.