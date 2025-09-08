El pueblo gallego de Melide bate el récord mundial con la tortilla de patatas más grande de la Historia

En Melide, corazón de la provincia de A Coruña, no solo se respira tradición y hospitalidad gallega: ahora también se saborea el orgullo de haber cocinado, por segundo año consecutivo, la tortilla de patatas más grande del mundo. El pasado domingo, este pequeño municipio de apenas 7.500 habitantes se convirtió en foco de atención nacional e internacional al revalidar un récord que mezcla pasión culinaria, trabajo en equipo y un gran sentido solidario.

La hazaña no es menor. Para conseguirla han hecho falta 17.000 huevos camperos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal, ingredientes que han dado como resultado una tortilla monumental de 10 toneladas cocinada en una sartén especial de 6 metros de diámetro. El evento se ha celebrado en el marco de la Feria del Huevo Campero, impulsada por la empresa familiar local El Huevo de la Abuela, que ha convertido la cita en un auténtico festival gastronómico.

Una receta gigante y un equipo a la altura

El reto ha movilizado a 75 personas entre cocineros, pinches y voluntarios, demostrando que la cocina también es un trabajo coral donde la organización y el buen humor son tan importantes como los ingredientes. Según explica Manuel Casal, organizador del evento, “trabajamos sin otra recompensa que la satisfacción de contribuir a una causa solidaria”.

Los preparativos comenzaron temprano. Pelar y cortar las patatas, batir los miles de huevos, controlar el fuego y coordinar el reparto han sido tareas titánicas. A mediodía llegó el momento más esperado: el volteo. Para ello fue necesaria una grúa de 75.000 kilos capaz de girar sin contratiempos las 10 toneladas de tortilla, ante la mirada atenta —y algo nerviosa— del público congregado en el Cantón de San Roque. El resultado fue todo un éxito: apenas se derramó contenido durante el giro.

Con cebolla o sin cebolla: aquí hay para todos

En Melide han sabido resolver uno de los debates eternos de la gastronomía española: ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla? La receta gigante se dividió en dos mitades, para satisfacer a los partidarios de ambas versiones. Así, cada comensal pudo elegir su bando al pedir su ración.

Solidaridad que alimenta

La tortilla no solo ha servido para batir récords, sino que ha tenido un marcado fin benéfico. Se repartieron aproximadamente 12.000 raciones solidarias, vendidas a 3 euros cada una, cuya recaudación se destina íntegramente a comedores sociales y entidades benéficas locales. El evento demuestra cómo la gastronomía puede ser motor de ayuda social y cohesión vecinal.

¿Cómo se vive un día así en Melide?

“Es una fiesta increíble”, comenta uno de los vecinos mientras hace cola para recoger su porción gigante. Desde primera hora había ambiente festivo con talleres culinarios, concursos, demostraciones y hasta música en directo. La presencia mediática fue notable e incluso figuras populares como el actor Diego Anido o la deportista gallega Lydia Pérez quisieron sumarse al evento, aunque fuera por videollamada desde Croacia.

El día anterior ya habían sorprendido con otro récord: cocinaron el huevo frito más grande del mundo, ¡dos metros de diámetro! Esta pieza requirió 600 huevos M/L y se sirvió acompañada por patata y chorizo.

El secreto del éxito: producto local y talento colectivo

En palabras del propio Manuel Casal, “el secreto está en el huevo campero gallego”. La empresa familiar promotora apuesta por ingredientes locales y procesos tradicionales, reforzando así la identidad gastronómica del territorio.

Para quienes quieran recrear esta receta —en versión casera— basta seguir estos pasos básicos:

Pelar y cortar las patatas en láminas finas.

Freír las patatas suavemente hasta que estén tiernas.

Batir los huevos (en casa bastarán unos seis).

Mezclar patatas y huevo (añadir cebolla si se desea).

Cuajar a fuego medio en sartén antiadherente.

Girar con ayuda de un plato o tapa (sin grúa industrial).

Una feria para repetir… y para recordar

La Feria del Huevo Campero no se limita a batir récords: incluye concursos gastronómicos, puestos artesanos, charlas divulgativas sobre cocina gallega y actividades para todas las edades. La cita ya es referencia en el calendario festivo gallego y coloca a Melide “en el mapa gastronómico nacional”, como destacan varios medios.

Datos curiosos del récord

Sartén: 6 metros de diámetro.

Grúa: 75 toneladas para voltear.

Ingredientes principales: 17.000 huevos camperos 2.000 kg patatas 300 litros aceite 30 kg sal

Raciones servidas: 12.000

Precio solidario por ración: 3 euros

¿Y ahora qué?

Los organizadores ya piensan en nuevos retos para ediciones futuras. Como asegura El Huevo de la Abuela, “cada año queremos superar nuestras propias marcas”. Lo cierto es que Melide ha logrado mucho más que una tortilla gigante: ha unido tradición, solidaridad y espectáculo culinario bajo un mismo plato.

Melide, hoy más que nunca, sabe a récord… ¡y a buena tortilla!