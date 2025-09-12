Las 10 escapadas gastronómicas imprescindibles para este otoño en España

Cuando el calor afloja y los árboles se tiñen de cobre, los fogones de España arden más que nunca. El otoño no solo trae lluvia y manta, también multiplica las excusas para salir a la carretera en busca de los sabores más auténticos. Hay quien dice que viajar alimenta el alma, pero, seamos sinceros, lo que de verdad alimenta es una tapa de setas en Soria o una copa de albariño en O Grove. Las escapadas gastronómicas viven su mejor momento: ferias, rutas y festivales que despiertan la gula de norte a sur, y que este año, a día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se presentan más tentadores que nunca.

La tendencia es clara: crecen las rutas temáticas, los festivales de producto local y las experiencias donde la comida y la cultura van de la mano. El turismo gastronómico se ha convertido en un fenómeno transversal, que seduce tanto a foodies urbanitas como a viajeros rurales. ¿La receta? Un poco de tradición, una pizca de innovación y muchas ganas de disfrutar. Aquí va un ranking de escapadas imprescindibles para saborear el otoño, desde la vendimia riojana hasta el orujo cántabro, pasando por las setas sorianas y el marisco gallego.

1. La vendimia en La Rioja: el arte del vino y el tapeo

El otoño y la Rioja forman una pareja inseparable. Con la vendimia en pleno apogeo, los viñedos se tiñen de tonos rojizos y dorados mientras las bodegas abren sus puertas para visitas, catas y paseos entre barricas. En Logroño, la calle Laurel se transforma en un auténtico festival del pincho, donde el vino de Rioja fluye y las tapas compiten en creatividad y sabor. Además, muchas bodegas ofrecen rutas en bicicleta entre viñedos y talleres de pisado de uva, convirtiendo la experiencia en una fiesta sensorial perfecta para toda la familia.

2. O Grove y la fiesta del marisco: Galicia en su máxima expresión

Hablar de otoño en Galicia es hablar de marisco, y ningún lugar lo representa mejor que O Grove. Cada mes de octubre, este rincón pontevedrés acoge la famosa Festa do Marisco, donde ostras, almejas, nécoras y percebes se sirven en formato XXL a precios populares. El ambiente es de verbena, con música, concursos y degustaciones a pie de ría. El albariño y la empanada gallega completan el menú, convirtiendo la escapada en una oda al buen comer.

3. Setas en Soria: micología, paisajes y fogones

Para los amantes de la naturaleza y la buena mesa, Soria es el paraíso otoñal. Sus montes se llenan de buscadores de setas —boletus, níscalos, amanitas— y los restaurantes compiten por el menú micológico más original. Muchas localidades organizan jornadas con salidas al campo, talleres de identificación y degustaciones en las que la seta es la reina absoluta del plato. Perfecto para quienes buscan un turismo sostenible y con sabor a bosque.

4. Sidra y manzanas en Asturias: tradición líquida

Asturias en otoño huele a manzana y sabe a sidra. La recogida de la manzana y la elaboración de la sidra marcan el calendario festivo de la región. Cangas de Onís, Nava o Villaviciosa ofrecen visitas a llagares (bodegas de sidra), rutas de senderismo entre pomaradas y, cómo no, espichas donde se aprende a escanciar sidra como un auténtico asturiano. Todo ello acompañado de quesos, fabada y dulces de manzana.

5. Pintxos y txakolí en el País Vasco: arte en miniatura

San Sebastián, Bilbao o Vitoria son destinos obligados para el paladar inquieto. Sus barras rebosan pintxos —auténticas joyas en miniatura— y el txakolí, el vino blanco local, es el mejor maridaje. El otoño es temporada alta de mercados y festivales culinarios, ideales para perderse entre quesos de Idiazabal, anchoas de Getaria y txistorra recién hecha. La gastronomía vasca, reconocida mundialmente, se vive aquí en cada esquina.

6. Chefs on Fire en Madrid: brasas, música y alta cocina

Octubre trae a Madrid uno de los festivales gastronómicos más originales del año: Chefs on Fire. En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, más de quince chefs de renombre —como Javier Aranda, Iván Cerdeño o João Oliveira— cocinan en directo sobre brasas, creando platos exclusivos solo para esa jornada. La experiencia se completa con música en vivo y un ambiente relajado para foodies de todas las edades. Un planazo que une gastronomía, cultura y espectáculo en pleno corazón de la capital.

7. Fiesta del Orujo en Potes: licor y tradición en los Picos de Europa

En noviembre, el pequeño pueblo de Potes (Cantabria) se convierte en la capital del orujo. Durante la Fiesta del Orujo, se celebran destilaciones públicas, catas y degustaciones de este potente licor, acompañado de cocido lebaniego, borono con manzana y queso picón. Las calles medievales se llenan de música, folklore y visitantes dispuestos a brindar por la tradición. Un plan perfecto para quienes buscan autenticidad y sabor de montaña.

8. Jornadas Micológicas en Ayerbe (Huesca): el tesoro del Pirineo

El Pirineo aragonés, con su clima y su vegetación, es un paraíso para los aficionados a la micología. En localidades como Ayerbe, las jornadas micológicas de octubre ofrecen salidas guiadas, talleres para aprender a distinguir especies comestibles y ferias con productos artesanos. Los restaurantes de la zona proponen menús especiales donde las setas protagonizan desde el aperitivo hasta el postre.

9. Sabores de Nuestra Tierra en Granada: Andalucía en estado puro

En Fermasa (Granada), la feria Sabores de Nuestra Tierra reúne a productores locales, chefs y amantes de la cocina autóctona. Se pueden degustar productos de la Vega, aceites de oliva virgen extra, embutidos de la Alpujarra y dulces moriscos, todo ello en un ambiente festivo y familiar. El evento, que se celebra en octubre, es una oportunidad de oro para descubrir la riqueza gastronómica del sur.

10. Tapas y vinos en Valladolid: la capital del tapeo

Valladolid, famosa por su concurso nacional de tapas, se transforma en otoño en el epicentro del tapeo innovador. Sus bares y restaurantes compiten por sorprender con bocados creativos, maridados con vinos de Ribera del Duero y Rueda. La ciudad también acoge ferias y jornadas gastronómicas en las que el visitante puede disfrutar de showcookings, talleres y catas a precios populares.

Las rutas que conquistan el otoño

Estas diez escapadas demuestran que el otoño en España no es solo una estación: es una invitación a disfrutar con todos los sentidos. Tanto si se busca la emoción de una gran feria como la tranquilidad de una ruta rural, la oferta es tan variada como apetitosa. Lo importante es dejarse llevar, probar sin prejuicios y, si es posible, repetir. Porque en España, cada otoño trae nuevos sabores y nuevas historias que contar entre bocado y bocado.

Para quienes deseen seguir explorando, existen rutas alternativas y ferias menos conocidas en lugares como Extremadura (jamón y queso en la dehesa), Valencia (arroz y horchata) o la Costa Brava (suquet de peix y mariscos). Elijas la opción que elijas, el otoño sabe a viaje, a mesa compartida y a ese placer tan español de comer bien… sin prisas.

¿Listos para hincarle el diente al otoño?