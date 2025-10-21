Spain Fusion Texas 2025: El festín gourmet que conquistó el paladar tejano

En la vibrante ciudad de San Antonio, la cuarta edición de Spain Fusion Texas desplegó un abanico de condimentos y productos agroalimentarios españoles que sedujeron hasta al más experto. Vocento Gastronomía, junto a Foods and Wines from Spain-ICEX y Alimentos de España, volvieron a demostrar por qué la España culinaria es una joya en el panorama internacional.

La estrella de esta edición fueron los condimentos, despiertos en texturas y aromas. El pimentón de la Vera ahumado y en escamas de Orencio Hoyos reveló su magia, en perfecta sintonía con la tradición tejana de barbacoas y marinadas. Compañero de lujo fue el exclusivo azafrán de Antonio Sotos, aclamado no sólo en la Mancha, sino entre los chefs más exigentes, que llegó acompañado de un kit original para la paella más auténtica. La trufa negra Tuber melanosporum de Truffles Manjares de la Tierra sorprendió hasta al prestigioso chef Varin Keokitvon, uno de los grandes conocedores del producto español en Estados Unidos, que confesó haber descubierto que su proveedor de trufa negra es turolense.

El evento, con su formato innovador que combina expositores y ponencias, fue la plataforma perfecta para derribar mitos. Pablo Conde, director general de Desarrollo de Negocio Internacional de ICEX, destacó la importancia de España como primer productor mundial de trufa, un dato poco conocido en el mercado estadounidense y determinante para cambiar la visión de la despensa española.

Veteranos como Aquanaria, con su lubina de alta mar, Jamones Fermín o Covap, con novedades como la carne fresca de cordero, mostraron la conexión española con un Texas que se postula como nuevo Eldorado gastronómico. José Luis Gómez García, de Casa Rojo, apostó fuerte con un surtido de vinos que recorrió desde Ribera del Duero hasta Jumilla, donde la innovación y calidad sorprenden a un público exigente y heterogéneo, según lo corroboró el Master of Wine Fernando Mora.

El verdadero sabor local lo aportaron productos como las anchoas y boquerones en vinagre de Conservas y Salazones Arlequín, que conquistaron a John Tully, propietario de un wine bar en el barrio de Tobin Hill, y cuya degustación fue un momento de revelación: “Nada que ver con las anchoas que ponemos en pizzas y ensaladas”.

Las ponencias enriquecieron el encuentro con combinaciones expertas. Fernando Mora maridó estas delicias con vinos blancos y tintos, mientras Alfonso Fernández ofreció un recorrido por los aceites de oliva virgen extra premium de la nueva cosecha, cerrando así la jornada con un broche de excelencia.

Además, brillaron chefs españoles de renombre: Juanlu Fernández, Xosé T. Canna y Luis Roger, el chef catalán que ha conquistado Houston con su restaurante BCN Sabor y Tradición y su estrella Michelin 2024. Roger destacó la importancia de la calidad del producto en su cocina española sin concesiones, reflejo puro de la filosofía del sello Restaurants from Spain.

El evento cerró a ritmo de tapas, vinos y música española en un cóctel vibrante, reuniendo a los jugadores clave del mundo gastronómico tejano, con un lleno total que augura éxito y crecimiento para futuras ediciones. Spain Fusion Texas se ha consolidado como la cita ineludible que celebra la riqueza y diversidad gastronómica española en uno de los mercados más prometedores de Estados Unidos.