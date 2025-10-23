Buenazo Perú: el festín de sabores peruanos que conquista el corazón culinario de Madrid

Buenazo Perú aterriza en el Recinto Ferial de Las Rozas con una propuesta única: reunir a 11 de los mejores restaurantes peruanos de Madrid para ofrecer lo mejor de la cocina del país andino en su primera edición, del viernes 24 al domingo 26 de octubre.

Entre los participantes destacan La Morocha y Sakura Maru, bajo la creatividad del chef Giancarlo Cortez; Xolo Nikkei con Mauricio Guevara; Rokoto y su maestro Freddy Andia; Hoku y el chef Renzo Gayozo; Terwalls Parrilla y Sal y Salinas con Walter Salinas, además de Mamá Nena, Paradero Perú, Rincón Peruano y Tambo.

Buenazo Perú despliega una amplia gama de especialidades peruanas, desde la cocina nikkei y chaufa —fusión peruano-japonesa y peruano-china— hasta clásicos como causas, ceviches, anticuchos y tiraditos, acompañados de platos novedosos e inéditos en España. Los postres son obra de las reconocidas pastelerías Matellini Café, Cremma y Tartas Paola, que endulzan con picarones, turrón de Doña Pepa y lúcuma, entre otras delicias.

El festival incluye showcookings en vivo, armonías de vinos españoles con recetas peruanas, concurso al Mejor Pisco Sour, talleres infantiles y bailes afroperuanos. Además, la música en vivo corre a cargo de Cuban DJ y un tributo a Hombres G, mientras que los amantes del fútbol podrán disfrutar de la retransmisión del Clásico en pantalla grande.

El arranque oficial será un mano a mano sin precedentes entre Giancarlo Cortez y Andrés Lavín, donde el “arroz con marisco” peruano se fusionará con el “arroz al senyoret” valenciano, símbolo del mestizaje culinario hispano-peruano.

Entre las propuestas destacadas, la ‘caja china con ocopa’ de Mamá Nena sorprende con su técnica de brasa indirecta, mientras que Sakura Maru cautiva con sus ‘makis al olivo’. Los sabores tradicionales también se reinventan: el ‘ceviche carretillero con chicharrón de pescado’ de Rocoto y el aromático ‘arroz con pato’ de Hoku, elaborado con ingredientes autóctonos como loche y maíz fermentado, prometen experiencias memorables.

Buenazo Perú es una celebración vibrante de la cocina peruana y su diálogo con la gastronomía española, transformando a Madrid en la capital mundial de esta fusión culinaria, según sus organizadores y chefs participantes.

Las jornadas de 11:00 a 00:00 están abiertas al público con platos entre 5€ y 18€, invitando a un recorrido de aromas y texturas que exhiben la riqueza de Perú en Madrid.