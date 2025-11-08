Siete alimentos esenciales para incrementar la masa muscular (y una receta de salmón asado con pesto que no te puedes perder)

¿Te gustaría aumentar tu masa muscular pero no sabes por dónde comenzar?

La respuesta va más allá del gimnasio y las rutinas de ejercicio. La clave se encuentra en tu cocina. Los alimentos que seleccionas pueden ser determinantes para tus resultados.

Hoy te presento los 7 alimentos más efectivos para ganar masa muscular, según expertos en nutrición y reconocidas publicaciones gastronómicas.

Además de ofrecerte una receta de salmón asado con salsa de pesto que te ayudará a lograr tus metas de manera saludable y sabrosa.

Los 7 alimentos que no pueden faltar en tu dieta para aumentar masa muscular

Para desarrollar músculo, es esencial basar tu alimentación en tres pilares: proteínas de calidad, carbohidratos complejos y grasas saludables. Aquí tienes los siete esenciales que debes incluir en tu dieta:

1. Pollo

El pollo es un clásico entre los amantes del fitness. Se trata de una carne magra, rica en proteínas y baja en grasa. Ideal para comidas o cenas, favorece la recuperación y el crecimiento muscular gracias a su alto contenido en aminoácidos esenciales.

2. Carnes rojas magras

Las carnes rojas, como el solomillo o el lomo de ternera, son ricas en proteínas de alto valor biológico y hierro, crucial para transportar oxígeno a los músculos durante el ejercicio. Un consumo moderado, unas dos veces por semana, maximiza sus beneficios.

3. Salmón

El salmón es una fuente excepcional de proteínas y también está cargado de ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir la inflamación y favorecen la recuperación muscular. Además, contribuye a mantener un corazón sano y aporta vitaminas del grupo B.

4. Huevos

Un alimento completo y polivalente. La clara es rica en albúmina, una proteína esencial para la síntesis muscular, mientras que la yema contiene vitaminas, minerales y grasas saludables. Los huevos son fáciles de incorporar en desayunos, comidas o cenas.

5. Quesos bajos en grasa y lácteos

El queso fresco, el requesón y el yogur griego natural ofrecen proteínas y calcio, necesarios para la contracción muscular y la recuperación después del ejercicio. Además, los lácteos contienen caseína, una proteína que se absorbe lentamente, ideal para tomar antes de dormir.

6. Atún

El atún es otra excelente opción dentro del pescado azul; es rico en proteínas y omega-3. Puedes disfrutarlo en ensaladas, bocadillos o como snack proteico antes o después del entrenamiento. Es práctico, asequible y fácil de preparar.

7. Leche

La leche proporciona proteínas completas, calcio y magnesio. Favorece la recuperación y el aumento de masa muscular, especialmente si se consume tras el ejercicio. Ideal para batidos, desayunos o como base para postres saludables.

Otros aliados: Frutos secos, legumbres y carbohidratos complejos

No podemos pasar por alto los beneficios de los frutos secos (almendras, nueces), las legumbres (lentejas, garbanzos) y los carbohidratos complejos como arroz integral, quinoa o batata. Estos alimentos son clave para aportar energía, fibra y micronutrientes esenciales al metabolismo muscular y a la recuperación.

Consejos prácticos para potenciar el crecimiento muscular

Mantén un horario regular: come cada 3-4 horas para asegurar un aporte constante de nutrientes.

Elige siempre alimentos frescos y de calidad sobre los ultraprocesados.

y de calidad sobre los ultraprocesados. Asegúrate de incluir proteínas en cada comida: opta por huevos en el desayuno, pollo o salmón durante el almuerzo, yogur o queso como merienda.

Completa tus platos con abundantes verduras junto a una porción de carbohidratos complejos .

junto a una porción de . No olvides beber suficiente agua: esta favorece la síntesis proteica y mejora tu rendimiento físico.

Receta: Salmón asado con salsa de pesto, un plato perfecto para ganar músculo

El salmón asado con salsa de pesto es una receta ideal para quienes desean cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor. Es sencilla, rápida de hacer y repleta de nutrientes esenciales para la recuperación muscular. A continuación te muestro cómo prepararla inspirándome en fuentes como Karlos Arguiñano, Webos Fritos e importantes medios dedicados a la cocina saludable.

Ingredientes (para 4 personas)

4 lomos de salmón fresco (aproximadamente 750-800 g en total)

(aproximadamente 750-800 g en total) Sal y pimienta negra al gusto

1 limón (zumo y ralladura)

1 cucharada de eneldo fresco picado

2 dientes de ajo

2 cucharadas de mantequilla (opcional)

Papel sulfurizado

Para la salsa pesto:

2 tazas de albahaca fresca

1/2 taza de perejil fresco

2 cucharadas de piñones o almendras

o almendras 2 cucharadas de queso parmesano rallado

1 diente de ajo

1/3 taza de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de zumo de limón

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

1. Prepara el pesto

En una batidora coloca las hojas frescas de albahaca junto al perejil, los piñones (o almendras), el ajo, el queso parmesano rallado, el aceite oliva virgen extra y el zumo del limón.

Tritura todo hasta obtener una mezcla espesa y homogénea; ajusta con sal y pimienta al gusto.

2. Prepara el salmón

Precalienta tu horno a entre 200ºC -220ºC .

. Sazona los lomos del salmón con salpimienta antes colocarlos sobre una bandeja forrada con papel sulfurizado.

Mezcla el ajo picado con el eneldo fresco junto a la mantequilla (si decides usarla), así como el zumo y la ralladura del limón; unta esta mezcla sobre los lomos generosamente para que queden jugosos .

Cubre cada lomo con una buena capa del pesto recién hecho.

3. Hornea

Hornea durante unos 10 -12 minutos (ajusta según lo gruesos que sean los lomos). El pescado debe quedar tierno e ligeramente rosado por dentro .

4. Sirve

Emplata los lomos acompañándolos con lo que haya sobrado del pesto; puedes añadir verduras asadas, arroz integral o quinoa como guarnición.

Consejos para conseguir un salmón perfecto

Asegúrate siempre usar un buen trozo de salmón fresco , preferiblemente proveniente de fuentes sostenibles.

, preferiblemente proveniente de fuentes sostenibles. Si prefieres una salsa más cremosa puedes añadir nata líquida o yogur griego al pesto.

No cocines demasiado el salmón; lo ideal es que quede jugoso por dentro sin llegar a secarse .

¿Por qué elegir salmón asado con pesto es ideal para aumentar masa muscular?

Proporciona proteínas completas: tanto el salmón como el queso parmesano ofrecen todos los aminoácidos esenciales.

Contiene grasas saludables: gracias al omega-3 presente en el salmón junto al aceite oliva que favorecen tanto la recuperación como tu rendimiento físico.

Aporta vitaminas y minerales: ingredientes como la albahaca, perejil o limón suman antioxidantes imprescindibles.

Si lo acompañas con carbohidratos complejos como quinoa o arroz integral tendrás energía sostenida durante tus entrenamientos .

Preguntas frecuentes sobre alimentación relacionada con masa muscular

¿Con qué frecuencia puedo consumir salmón?

Lo recomendable es disfrutar del pescado azul como el salmón entre dos a tres veces por semana; así aprovechas sus ácidos grasos omega -3 sin excederte en grasas saturadas .

¿Es mejor consumir pollo o salmón si quiero ganar músculo?

Ambos son excelentes fuentes proteicas; mientras que el pollo es más magro, el salmón ofrece además omega -3 beneficioso tanto para tu salud cardiovascular como para ayudar durante tu recuperación muscular; lo ideal sería alternar ambos productos semanalmente .

¿Puedo adaptar esta receta si soy vegetariano?

Por supuesto; puedes reemplazar el salmón por opciones como tofu firme o seitán marinados en pesto antes hornearlos igual; obtendrás un plato delicioso rico también en proteínas vegetales .

Resumen: menú semanal sugerido para incrementar masa muscular

A continuación te propongo algunas combinaciones fáciles utilizando estos alimentos:

Comida Opción 1 Opción 2 Desayuno Tortilla hecha con dos huevos Yogur griego acompañado con nueces Media mañana Requesón junto a frutos rojos Batido elaborado con leche y avena Comida Pollo planchado servido con arroz Salmón asado acompañado por pesto Merienda Atún mezclado ensalada Queso fresco acompañado por dátiles Cena Guiso elaborado con lentejas Tofu mezclado verduras

Recuerda: mantener variedad es fundamental; combina estos alimentos siguiendo buenas pautas sobre hidratación mientras escuchas las necesidades propias del cuerpo; así lograrás aumentar tu masa muscular sin poner en riesgo tu salud.

Como bien dice Karlos Arguiñano: “El secreto está siempre en elegir buenos ingredientes e inyectar cariño al cocinar.” Con estos consejos culinarios junto a esta receta tendrás un excelente punto inicial hacia una alimentación equilibrada mientras disfrutas cada paso del proceso.