XVI Concurso de Cocina Creativa en Madrid Fusión 2026

El concurso pretende fomentar el conocimiento de los productos de la despensa italiana, insistiendo particularmente en algunos de los factores que han contribuido a convertir esta cocina en una de las preferidas del mundo entero: excelencia de sus materias primas y sabores auténticos.

Dentro del marco de Madrid Fusión Alimentos de España 2026 se premiará la mejor receta de Cocina Creativa con ingredientes italianos del catálogo Negrini.

Dirigido a profesionales de la cocina, mayores de edad.

Por lo menos 3 ingredientes de cada receta deben de ser del catálogo de Negrini de los cuales, uno tiene que ser GUANCIALE AFFUMICATO.

Premio: el ganador disfrutará de un viaje gastronómico a Italia visitando bodegas, centros productores de alimentos, cursos de presentación y restaurantes.

Premio Especial: una selección de vinos del catálogo de Negrini al mejor maridaje entre platos y vinos entre las recetas finalistas.

Los participantes pueden enviar un máximo de TRES recetas, cada una con una ficha técnica que indicará: ingredientes, proceso de elaboración reseñando el tipo de pan y los productos Negrini utilizados, y fotografía (una por receta y en alta resolución).

Las recetas en FORMATO WORD junto con sus fotografías en ALTA RESOLUCIÓN deben de enviarse por email a [email protected]. No se admitirán recetas en otros formatos.

La fecha límite de recepción de recetas es el 12 ENERO 2026.

De entre las recetas recibidas se seleccionarán 6 que pasarán a la final. Los seis finalistas serán convocados para que preparen sus recetas ante un selecto jurado de Madrid Fusión Alimentos de España 2026.

Las bases del concurso se pueden consultar AQUÍ.