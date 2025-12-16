II Campeonato Nacional de Steak Tartar en Sala en Madrid Fusión Alimentos de España 2026

Coincidiendo con la celebración de la XXIV Cumbre Internacional de Gastronomía, que tendrá lugar los próximos 26, 27 y 28 de enero, Madrid Fusión y La Finca Jiménez Barbero organizan la segunda edición del Campeonato Steak Tartar en Sala.

El campeonato pretende destacar y premiar a los profesionales de la restauración española que dominan la elaboración del Steak Tartar en sala, una práctica que requiere precisión y maestría.

Cada concursante deberá demostrar su pericia en la preparación en directo, aportando su toque personal. Este campeonato busca poner en valor una tradición que sigue cautivando a los comensales y resaltando la importancia del servicio en sala como parte integral de la experiencia gastronómica.

Los seis finalistas que se presentan son:

Héctor López. Restaurante España. Lugo

Restaurante España. Lugo Romero . Restaurant Suculent. Barcelona

. Restaurant Suculent. Barcelona Joaquín Moya . Marbella Club. Málaga

. Marbella Club. Málaga Jorge Velasco y Joaquin Serrano . Restaurante Varra. Madrid

y . Restaurante Varra. Madrid Victor Gonzalo . Brassafina. Madrid

. Brassafina. Madrid Adrián Collantes. La Barra de la Tasquería. Madrid

LA FINCA JIMÉNEZ BARBERO

Su filosofía de trabajo “Comprometidos con la buena vida” es un concepto que engloba un triple compromiso:

· Proporcionar una buena vida del ganado. El bienestar de los animales es una prioridad desde el comienzo y en todo el proceso.

· Proteger la vida que nos rodea. Ser sostenibles, respetar los recursos naturales e integrarse en un entorno con el objetivo de dejar la menor huella posible.

· Garantizar una buena vida a los clientes. Proporcionar un producto de primera calidad, saludable y de sabor excepcional, así como experiencias que les hagan disfrutar más allá de la mesa.

Este sistema se ha visto recompensado con el sello de Bienestar Animal de AENOR que certifica una producción ganadera acorde a los más altos estándares de salud y bienestar animal, lo que se traduce en garantía de calidad para el consumidor final, así como el sello IFS Food, uno de los más altos estándares internacionales que garantiza la máxima calidad y seguridad alimentarias.

La Finca es, además, la primera empresa cárnica en compensar sus emisiones de CO2.

Con el objetivo de seguir siendo una empresa comprometida y responsable con el medio ambiente, La Finca es hoy la primera empresa cárnica en compensar sus emisiones directas de carbono y las de su consumo eléctrico. Igualmente, ha comenzado ya a trabajar para reducir las emisiones de sus proveedores para así poder compensar la totalidad de la huella de carbono de cualquier actividad empresarial relacionada con La Finca. Además, sigue investigando nuevas formas de ser cada día más sostenible y devolver al planeta todo lo bueno que nos da.

Encarna Group – La Finca

Encarna Group es el grupo de alimentación propietario de la marca La Finca, empresa española referente en carne de vacuno de calidad, con más de 20 años de trayectoria en la producción y distribución al canal horeca y retail. En sus instalaciones principales ubicadas en Colmenar del Arroyo (Madrid), la empresa cuenta con un sistema productivo propio que le permite controlar todo el ciclo para asegurar un producto de máxima calidad (Fabrica de Alimentación, Control de Calidad, Espacio Gastronómico, Centro de Elaboración, Corte y Envasado y Departamento de I+D). La Finca cuenta con puntos de venta propios (CARNIco) y se distribuye en todos los centros de El Corte Inglés de España y tiendas especializadas (carnicerías, tiendas de alimentación…) y está presente en hostelería y cadenas de restauración organizada. La Finca se mantiene fiel en su objetivo de convertirse en una de las mejores empresas de alimentación, así como a sus principios productivos: respeto a los animales, seguridad en el producto final y cuidado del medio ambiente.