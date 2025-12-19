Almejas a la marinera, el toque gallego que conquista cualquier mesa

Las almejas a la marinera llegan desde las rías gallegas para brillar en cualquier comida.

Este plato, que destaca por su sencillez, fusiona mar y tierra en una salsa que nunca decepciona. Ideal tanto para las celebraciones navideñas como para cenas rápidas.

En Galicia, las rías baixas dan origen a recetas como esta. Karlos Arguiñano la elabora con cebolleta y vino blanco, logrando un sabor auténtico. Blogs como Directo al Paladar la definen como perfecta para aperitivos.

Ingredientes para 4 personas

Opta por almejas frescas, como la almeja babosa o las de Carril. Aquí tienes una lista habitual de fuentes confiables:

1 kg de almejas (babosa, blanca gallega o de Carril)

(babosa, blanca gallega o de Carril) 1 cebolla o media cebolla dulce (300 g en algunas versiones)

o media cebolla dulce (300 g en algunas versiones) 2-3 dientes de ajo bien picados

bien picados 1 cucharada de harina (o maizena si prefieres ligar)

(o maizena si prefieres ligar) 1 vaso de vino blanco (seco, como Albariño o Eidosela)

(seco, como Albariño o Eidosela) Pimentón dulce (10-20 g, de la Vera)

(10-20 g, de la Vera) Aceite de oliva virgen extra (3-4 cucharadas)

(3-4 cucharadas) Perejil fresco picado al final

picado al final Opcional: tomate frito (15-50 ml), guindilla o cayena, caldo de pescado, laurel

Truco clave: Elige almejas vivas. Sus valvas deben cerrarse al tocarlas.

Paso a paso: Limpieza primero

Coloca las almejas en agua fría con sal gruesa (una cucharada por litro). Déjalas entre 1 y 2 horas en la nevera, cambiando el agua cada 30 minutos. De esta manera soltarán toda la arena. Enjuágalas bajo agua corriente y descarta las que estén cerradas al cocer.

¿Por qué este paso? Evita que haya arena en la salsa. La Cocina de Frabisa recomienda hacerlo por separado para no arruinar el guiso.

El sofrito, el alma del plato

Calienta aceite en una sartén o cazuela baja a fuego medio.

Pica muy finamente la cebolla y los ajos . Sofríe hasta que estén tiernos, evitando que se doren demasiado.

y los . Sofríe hasta que estén tiernos, evitando que se doren demasiado. Incorpora la harina y el pimentón , removiendo rápidamente durante 1-2 minutos para formar un roux sin grumos. No permitas que se queme el pimentón.

y el , removiendo rápidamente durante 1-2 minutos para formar un roux sin grumos. No permitas que se queme el pimentón. Agrega el vino blanco, dejando evaporar el alcohol durante 2-5 minutos.

Opciones adicionales:

Puedes añadir tomate rallado o frito para darle más cuerpo al guiso.

También puedes usar caldo de pescado o agua del proceso de abrir las almejas (colada).

Cocina las almejas

Incorpora las almejas limpias. Tapa y cocina durante 5-7 minutos a fuego medio-alto hasta que abran. Remueve con cuidado.

Deja reducir la salsa durante 3-5 minutos para espesarla. Rectifica la sal si es necesario.

Versión de Frabisa: Abre las almejas aparte utilizando agua y fumet. Cuela el líquido y utilízalo en tu salsa. Infalible contra arena.

Para seguir los pasos de Karlos Arguiñano, sugiere un sofrito simple con cebolleta, harina y vino, cocinando hasta lograr que abran las almejas.

Presentación y servicio

Sirve en una cazuela de barro, espolvoreando con perejil fresco antes de llevarlo a la mesa caliente.

No olvides el pan , ya sea rústico o baguette, ideal para mojar en esa deliciosa salsa.

, ya sea rústico o baguette, ideal para mojar en esa deliciosa salsa. Acompaña con una ensalada de hojas verdes aliñadas con limón para equilibrar sabores.

Maridaje sugerido: Un vino blanco como el Albariño o el Verdejo, que realza los sabores del mar.

Acompañamientos ideales Por qué funcionan Pan crujiente Perfecto para absorber la salsa espesa Vino Albariño Fresco y marino; un acierto seguro Ensalada verde Equilibra perfectamente el guiso

Variaciones y trucos

Si quieres darle un toque diferente:

Añade guindilla o cayena si te gusta lo picante.

Incorpora tomate como sugieren en Directo al Paladar , o como muestra un vídeo de MJ.

, o como muestra un vídeo de MJ. Prueba a gratinarlas: mezcla pan rallado con ajo y hornéalas durante un minuto.

Alternativas: puedes usar también chirlas o berberechos si prefieres variar un poco tu receta,,.

Si te organizas bien, puedes preparar la salsa un día antes y cocinar las almejas justo antes de servirlas en ese momento especial..

Los secretos profesionales son clave:

Opta por utilizar siempre almeja babosa , su sabor es insuperable.,.

, su sabor es insuperable.,. No sobrecocines; así mantendrás su jugosidad intacta..

Un vino de calidad puede marcar una gran diferencia.,.

En plataformas como YouTube, recetas similares a las de MJ utilizan 500 g de almejas junto con tomate frito y cayenas para crear aperitivos rápidos.. Por su parte, en “Guisando me la vida” se decantan por maizena y optan por el vino Eidosela..

Este plato navideño tiene ese poder especial que une a familias enteras. En las tierras de las Rías Baixas, es todo un símbolo.,. ¡Prueba esta receta y entenderás por qué siempre triunfa!.

Si tienes alguna duda sobre cómo conseguir una buena textura en tu salsa, recuerda que si queda muy ligera puedes añadir más harina al roux inicial. Si decides hacer más cantidad, simplemente duplica todos los ingredientes como sugiere también Frabisa..

Las almejas a la marinera son toda una prueba sobre tu respeto hacia los ingredientes frescos. Aunque parezca sencillo, si lo haces con cariño queda espectacular. Yo me animo a prepararlas cada mes; ¿te atreves? El mar te lo agradecerá.

(Artículo: 812 palabras)