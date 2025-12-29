‘Saborea España’ reúne a 17 destinos en Madrid Fusión

Saborea España volverá a estar presente en Madrid Fusión, el congreso gastronómico más influyente del país, que celebrará su XXIV edición del 26 al 28 de enero en IFEMA Madrid bajo el lema “El cliente toma el mando”. La asociación participará un año más como gran escaparate del turismo gastronómico nacional, reuniendo en su stand a 17 destinos de referencia del panorama culinario español.

El espacio de Saborea España será punto de encuentro de territorios pertenecientes a nueve Comunidades Autónomas, que mostrarán al público profesional y gourmet la diversidad, autenticidad y riqueza de sus cocinas y propuestas turísticas. Estarán representadas: Galicia, con A Coruña; Castilla y León, a través de Burgos, León, Segovia y Valladolid; Cataluña, con Cambrils; Castilla-La Mancha, con Ciudad Real; Canarias, con Fuerteventura, La Palma, Lanzarote y Tenerife; Andalucía, con Sevilla; Aragón, con Zaragoza; y, finalmente, la Comunitat Valenciana, con la concurrencia de Cullera, Dénia, Vinaròs y, como gran novedad de esta edición, Gandía, que se incorpora por primera vez al grupo de destinos turístico-gastronómicos presentes en el stand.

Durante los tres días del certamen, cada uno de los destinos dará a conocer sus productos, elaboraciones emblemáticas y experiencias gastronómicas ligadas al territorio, reforzando el papel del cliente como protagonista activo de la experiencia turística, en sintonía con el lema de esta edición de Madrid Fusión.

MÁS DE 100 ACTIVIDADES PARA DESCUBRIR LOS DESTINOS

Como en ediciones anteriores, el programa del stand de Saborea España será especialmente ambicioso, con más de un centenar de actividades dirigidas a profesionales del sector, prensa especializada y público asistente.

El diseño del espacio está pensado para la interacción y el aprendizaje. Contará con un taller de tapas y un taller de vinos, ambos con degustaciones programadas, además de un escenario polivalente para presentaciones, showcookings y mesas de diálogo, y una zona de networking concebida como punto de encuentro entre destinos, prescriptores y operadores turísticos.

A través de demostraciones culinarias, catas, presentaciones de producto y experiencias participativas, Saborea España volverá a poner en valor la gastronomía como motor de desarrollo turístico, cultural y económico de los territorios.

Con su presencia en Madrid Fusión 2026, Saborea España refuerza su papel como plataforma de referencia en la promoción del turismo gastronómico español, apostando por la colaboración entre destinos y por una propuesta cada vez más orientada a las expectativas y motivaciones del viajero contemporáneo.

Saborea España está integrada por la Asociación Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), la Organización Europea de Cocineros (Euro-Toques), la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) y Paradores de Turismo